Εύα Μέντες: Ο συγκινητικός λόγος που έχει να παίξει σε ταινία 10 ολόκληρα χρόνια

Στην εκπομπή «Good Morning America» με παρουσιαστή τον Γιώργο Στεφανόπουλο εμφανίστηκε η Εύα Μέντες και όταν ρωτήθηκε αν πρόκειται να επιστρέψει στην υποκριτική είπε - ενώ έχει δηλώσει και στο παρελθόν ότι θέλει να αφοσιωθεί στον σύζυγό της αλλά και στις κόρες τους: «Αν υπάρξουν ενδιαφέροντες ρόλοι. Σταμάτησα να παίζω πριν από 10 χρόνια γιατί ένιωσα σαν να τα κατάφερα. Μόλις δούλεψα με τον Ράιαν Γκόσλινγκ... τον καλύτερο» εξομολογείται.

Και συνεχίζει: «Ήταν τόσο σπουδαίο για την καριέρα μου να δουλέψω μαζί του... και δημιουργήσαμε μαζί και όλο αυτό, που είπα ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή να σταματήσω τις ταινίες. Λοιπόν, τώρα ποιος ξέρει... ( τι θα γίνει )». Να θυμίσουμε ότι οι δυο τους γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας του 2012 « The Place Beyond The Pines» και το 2014 η Εύα Μέντες έπαιξε στην ταινία «Lost River» που σκηνοθέτησε ο Ράιαν Γκόσλινγκ.

Η ηθοποιός πρωταγωνιστεί και στην νέα καμπάνια της Stella McCartney «It's About F*cking Time», για τη συλλογή Fall/ Winter 2024-2025 και δηλώνει: «Το να συνεργάζομαι με ένα brand που έχει τόσο δυνατή οικολογική συνείδηση και που οι δημιουργίες του είναι cruelty free σε κάθε επίπεδο, είναι για μένα πολύ σημαντικό», γι' αυτό και ευχαριστεί την σχεδιάστρια που την έβγαλε από την «κρυψώνα» της όπως λέει χαρακτηριστικά.