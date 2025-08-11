Ευχάριστα νέα για τον 15χρονο μετά τη μεταμόσχευση - «Άρχισε να μιλάει και να τρώει»

Εξιτήριο αναμένεται να πάρει σύντομα ο 15χρονος Δημήτρης που υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση ήπατος στο νοσοκομείο Le Molinette του Τορίνο, μετά την σοβαρή περιπέτεια της υγείας του που ξεκίνησε από μια πεζοπορία που κατέληξε σε θερμοπληξία.

Ο 15χρονος τα κατάφερε, χάρη στη δωρεά οργάνων και ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Ελλάδα μέχρι το τέλος Αυγούστου καθώς η κατάσταση της υγείας του δείχνει μέρα με τη μέρα όλο και καλύτερη. «Άρχισε να μιλά και να τρώει» λέει ο πατέρας του, που συγκινημένος ευχαριστεί το «αγγελούδι» που έδωσε ζωή στο δικό του παιδί.

«Δόξα τω Θεώ, πάμε καλά. Βγήκαμε από την εντατική, είμαστε στο δωμάτιό μας. Το παιδί άρχισε να μιλάει, να τρώει. Δόξα τω Θεώ. Όλα καλά, όλα καλά», είπε αρχικά ο πατέρας του 15χρονου Δημήτρη από το Τορίνο.

Παράλληλα, απηύθυνε ένα δημόσιο «ευχαριστώ» σε όλη την κοινωνία και την πολιτεία, που στήριξε την οικογένειά του «ηθικά αλλά και πρακτικά», όπως είπε.

«Θέλω να ευχαριστήσω αγγελούδι που έδωσε ζωή στο δικό μου παιδί. Τι να πω; Είμαι συγκινημένος», πρόσθεσε και αποκάλυψε ότι ο γιος του δεν γνωρίζει για τη μεταμόσχευση.

«Χάρη στις προσευχές όλης της κοινωνίας, όλης της Ελλάδας, δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Πίστη στο Θεό, τίποτα άλλο. Δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε κανένα βοήθημα, κανένα σωληνάκι, τίποτα. Όπως ακριβώς το είπατε: θαύμα», κατέληξε ο πατέρας μιλώντας στον Alpha.

ανακοίνωσε το νοσοκομείο Le Molinette του Τορίνο, όπου ο Έλληνας έφηβος υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση ήπατος, την περασμένη Πέμπτη.



Παράλληλα, οι Ιταλοί επιστήμονες έκαναν γνωστό ότι «η επανάκτηση της λειτουργικότητας του μοσχεύματος ήταν ιδιαίτερα ταχεία» και «χάρη στην επέμβαση αυτή, η οποία συνολικά διήρκεσε δέκα ώρες, μπόρεσε να αποτραπεί ο θάνατος του ασθενή από ηπατική ανεπάρκεια».



Στη φάση αυτή, ο Δημήτρης βρίσκεται στην «Μονάδα Ημιεντατικής Θεραπείας» του Κέντρου Μεταμοσχεύσεων Ήπατος του Νοσοκομείου Le Molinette, όπου συνεχίζεται η βαθμιαία όσο και ικανοποιητική επιστροφή στη λειτουργία του νευρολογικού του συστήματος.



Όπως έγινε γνωστό από το νοσοκομείο Le Molinette και τον καθηγητή Ρενάτο Ρομανιόλι (o oποίος, μαζί με την ιατρική ομάδα του πραγματοποίησε τη συγκεκριμένη μεταμόσχευση), «αν η ανάρρωση του Έλληνα ασθενή συνεχιστεί με τους μέχρι τώρα ρυθμούς, μπορεί να λάβει εξιτήριο σε περίπου ένα μήνα»