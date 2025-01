Ευτύχιος Βασιλάκης: H Aegean επενδύει περαιτέρω στην Κύπρο με νέες συνδέσεις & επιπλέον χωριτικότητα

«Η Aegean επενδύει συστηματικά στην ενίσχυση της δραστηριότητας της από και προς τη βάση της εταιρείας στο αεροδρόμιο της Λάρνακας, και θα συνεχίσει να το κάνει, τόσο με νέα απευθείας δρομολόγια, όπως αυτό προς τη Ρώμη που θα ξεκινήσει σε λίγους μήνες, όσο και με επιπλέον χωρητικότητα στα υφιστάμενα δρομολόγια που φέτος θα ξεπεράσουν το 25%, αλλά και με επενδύσεις στην αναβάθμιση της εμπειρίας, όπως συνέβη με το νέο μας Lounge, συμβάλλοντας στην αύξηση της επιβατικής κίνησης και της συνδεσιμότητας του νησιού. Η συνεργασία μας με την Hermes Airports Ltd, αλλά και τους θεσμικούς φορείς του τουρισμού στην Κύπρο μπορεί να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά στις προσπάθειές μας και να επιτύχουμε όλοι μαζί περισσότερα, τόσο για την εμπειρία των επιβατών, όσο και για την επίτευξη του στόχου της άμβλυνσης της εποχικότητας και της διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου», ανέφερε κατά την τοποθέτησή του ο Πρόεδρος της AEGEAN, κ. Ευτύχιος Βασιλάκης στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο συνέδριο "Beyond Sea and Sun" που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της Hermes Airports Ltd στη Λευκωσία την Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2025.

Παρακάτω ακολουθούν συνοπτικά μερικά σημεία της τοποθέτησής του:

Η δραστηριότητα της AEGEAN στην Κύπρο

Η Κύπρος αποτελεί διαχρονικά σημαντικό πυλώνα της δραστηριότητας της AEGEAN στο εξωτερικό, κατοχυρώνοντας μάλιστα τα τελευταία μεταπανδημικά χρόνια τη θέση της ως μια εκ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων και με σημαντική προοπτική, αγορών, για την αεροπορική. Μάλιστα από το 2002 που ξεκίνησε να δραστηριοποιείται η AEGEAN στη Κύπρο έχει μεταφέρει περισσότερους από 12,5 εκατομμύρια επιβάτες στις πτήσεις της.

Το 2024 η AEGEAN κατέγραψε σημαντική αύξηση στη δραστηριότητά της από και προς την Κύπρο, παρά τον έντονο ανταγωνισμό αλλά και τη γεωπολιτική αστάθεια στην περιοχή που επηρέασε ιδιαιτέρως το πρόγραμμα των δρομολογίων από και προς το Ισραήλ. Μάλιστα, η αύξηση της επιβατικής κίνησης του αεροδρομίου της Λάρνακας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό από την ανάπτυξη της δραστηριότητας της AEGEAN, η οποία κατέγραψε αυξημένη επιβατική κίνηση και κατά την περυσινή χρονιά, έχοντας μεταφέρει περισσότερους από 1 εκατομμύριο επιβάτες το 2024.

Για το 2025 η AEGEAN θα συνεχίσει να επενδύει στη δυναμική της Κύπρου, έχοντας ήδη προγραμματίσει +25% ανάπτυξη συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, τόσο λόγω της αύξησης της δραστηριότητας στα δρομολόγια από/προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όσο και λόγω των δρομολογίων από και προς το Τελ Αβίβ, αλλά και το νέο δρομολόγιο που θα συνδέει από την 1η Απριλίου, απευθείας της Λάρνακα με τη Ρώμη. Για το λόγο αυτό, θα βασίσει 1 επιπλέον αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Λάρνακας, ανεβάζοντας το σύνολο των αεροσκαφών στη βάση της Κύπρου σε 3, ενώ τα δρομολόγια μεταξύ Αθήνας και Λάρνακας θα εκτελούνται σχεδόν αποκλειστικά από αεροσκάφη τύπου Airbus 321neo, αυξάνοντας τη χωρητικότητα του δρομολογίου κατά 9% και προσφέροντας για πρώτη φορά περισσότερες από 1 εκατομμύριο θέσεις.

Προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης της Κύπρου. Πέρα από το μοντέλο «Ηλιός και Θάλασσα»

Συνεχίζοντας, σε ότι αφορά τις προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης της Κύπρου και την αναζήτηση ενός μοντέλου πέρα από το παραδοσιακό «Ήλιος και Θάλασσα» ο κ. Βασιλάκης επισήμανε:

Αυτό που είναι κρίσιμο για την προοπτική ενός προορισμού, ανεξάρτητα από τη στόχευση ή τα ειδικά κοινά και αγορές, στις οποίες θα απευθυνθεί, είναι η «αυθεντικότητα» της εμπειρίας. Και αυτό γιατί οι ταξιδιώτες αναζητούν κάτι διαφορετικό, κάτι λιγότερο τυποποιημένο και σίγουρα, επιθυμούν να βιώσουν μια «εμπειρία» και όχι μια «υπηρεσία».

Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, αυτονόητα πρέπει να διαμορφωθούν συνεργασίες και συμπράξεις, ώστε συντεταγμένα και ο καθένας από τη πλευρά του, να υπηρετεί και να διαφυλάττει την αυθεντικότητα της εμπειρίας. Στην προσπάθεια αυτή, σιγουρά η αεροπορική δεν είναι αυτή που πρωτοστατεί, καθώς ο επιβάτης δεν αγοράζει αεροπορικό ταξίδι, αλλά αγοράζει εμπειρία στην προορισμό που επισκέπτεται. Η αεροπορική εταιρεία είναι αυτή που θα διευκολύνει, θα προοικονομίσει ή θα επισφραγίζει την εμπειρία του σε ένα προορισμό, αλλά σίγουρα δεν είναι ο λόγος για τον οποίο θα ταξιδέψει.

Γι’ αυτό και εμείς στην AEGEAN, επενδύουμε συστηματικά, ώστε η ταξιδιωτική εμπειρία να είναι ανάλογη του προορισμού και της κουλτούρας φιλοξενίας των ανθρώπων μας. Όπως επενδύουμε και στη συνεργασία με την τουριστική αγορά και τους τοπικούς φορείς. Άρα, σίγουρα υπάρχει μια συλλογική δουλειά που πρέπει να γίνει, είτε αποφασίζουμε να βασιστούμε στα υφιστάμενα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του προορισμού, αυτό δηλαδή του ήλιος και θάλασσα , είτε να αναζητήσουμε νέα, όπως οι ειδικές μορφές τουρισμού, το golf ή η παραθεριστική κατοικία, πεδία στα οποία η Κύπρος έχει προβάδισμα. Και φυσικά, η εγγύτητα του νησιού με την Μέση Ανατολή, το οποίο μπορεί ενίοτε να έχει αποτελέσει ζήτημα, εντούτοις αποτελεί εξίσου και ευκαιρία.

Εμείς στην AEGEAN, στηρίζοντας εμπράκτως το όραμα του ολόχρονου τουρισμού, επιχειρούμε φέτος το χειμώνα με αντίστοιχες συχνότητες, όπως και το καλοκαίρι, πετάμε δηλαδή σχεδόν 9 φορές καθημερινά στην Ελλάδα (Αθήνα κυρίως και Θεσσαλονίκη) και παράλληλα έχουμε ξεκινήσει καθημερινή συχνότητα με το Ισραήλ. Ενώ συζητάμε με το αεροδρόμιο και άλλους φορείς για τις προϋποθέσεις που θα μας επιτρέψουν να αυξήσουμε το πακέτο των προορισμών, με τους οποίους διασυνδέεται το νησί -πέρα από τη Ρώμη, την οποία εγκαινιάζουμε την πρώτη Απριλίου- ώστε να ανοίξουμε την παλέτα των πιθανών επισκεπτών του νησιού.

Παράλληλα, συνεχίζουμε να επενδύουμε και στην εμπειρία του επιβάτη, με πλέον πρόσφατο παράδειγμα, το Lounge, το οποίο λειτουργεί εδώ και 6 μήνες στο αεροδρόμιο της Λάρνακας και πραγματικά νομίζουμε ότι έχει διαφοροποιήσει σημαντικά το επίπεδο της υπηρεσίας.

Κλείνοντας, ο κ. Βασιλάκης επισήμανε: «Η ουσία για την ανάπτυξη του τουρισμού δεν είναι η ποσότητα, αλλά η συνολική ποιοτική διαφοροποίηση της εμπειρίας. Για να κρατήσεις την αυθεντικότητα ενός προορισμού, ενός προϊόντος, το οποίο ταυτίζεται με έναν προορισμό, πρέπει να δημιουργείς εμπειρίες γι’ αυτούς που είναι εκεί και μένουν μόνιμα και παράλληλα να διατηρείς και να ενισχύεις την αυθεντικότητα και σε αυτό που βιώνουν οι επισκέπτες, γιατί αλλιώς με το πέρασμα του χρόνου το ένα αναιρεί το άλλο. Η αυθεντικότητα είναι αυτό που θα κερδίσει και τον επισκέπτη και τον ντόπιο και θα σε βοηθήσει να αναπτυχθείς. Και η Κύπρος έχει όλες τις προϋποθέσεις για να το πετύχει».