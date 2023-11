F1 Grand Prix Λας Βέγκας: Βίβα ή… γιούχα Λας Βέγκας;

Η Formula 1 και τα Grand Prix επιστρέφουν στην πόλη της… αμαρτίας (Sin City) με πολλές απορίες για μία νέα διαδρομή που δεν έχουν δει οδηγοί και ομάδες ούτε σε… προσομοιωτή.



Κανείς από τις ομάδες και τους οδηγούς της F1 δεν ξέρει τι θα συναντήσει στην «Πρωτεύουσα των Καζίνο και της… τύχης» το Λας Βέγκας. Όπως λένε όμως και τα αθλητικά κανάλια και sites στις ΗΠΑ, ούτε και οι… οργανωτές το γνωρίζουν ή το έχουν προβλέψει. Ο λόγος η ώρα διεξαγωγής του αγώνα. Βλέπετε για χάρη του ευρωπαϊκού κοινού και των τηλεοπτικών μεταδόσεων τα φώτα της εκκίνησης θα ανάψουν στις 22:00 το βράδυ Αμερικής.

Αυτό σημαίνει πως το κρύο εκείνη την ώρα θα είναι έντονο, κάτι που φέρνει διαμαρτυρία στις ομάδες και τους… θεατές. Οι πρώτες δεν ξέρουν πως θα κρατήσουν ζεστή τη γόμα των ελαστικών και οι δεύτεροι πως θα μείνουν ζεστοί στις σιδερένιες κερκίδες. Μάλιστα οι τελευταίοι έχουν πληρώσει πάνω από 1000 δολάρια εισιτήριο (χωρίς την ακριβή διαμονή). Από την άλλη πλευρά οι κάτοικοι του Λας Βέγκας δεν είδαν από την αρχή με «καλό μάτι» τον αγώνα αφού εδώ και περίπου ένα μήνα έχουν αλλάξει τις μετακινήσεις τους και ταλαιπωρούνται, ενώ η αστυνόμευση έχει γίνει εντονότερη.



Το πρόγραμμα και άλλες λεπτομέρειες



Για πρώτη φορά στην ιστορία της F1 οι περίοδοι δοκιμών και αγώνα θα επικαλύπτονται εντός της ίδιας ημέρας μ’ ένα διαφορετικό από το σύνηθες πρόγραμμα για το Σαββατοκύριακο του νυχτερινού αγώνα. Η πρώτη περίοδος ελεύθερων δοκιμών θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στις 20:30 (06:30 17/11 Ελλάδος) ενώ η δεύτερη θα διεξαχθεί από τα μεσάνυχτα έως τη 01:00 της Παρασκευής (10:00 17/11 Ελλάδος). Το FP3 είναι την Παρασκευή στις 20:30(06:30 18/11 Ελλάδος), με τις κατατακτήριες δοκιμές να γίνονται από τα μεσάνυχτα έως τη 01:00 του Σαββάτου (10:00 18/11 Ελλάδος). Ο αγώνας ξεκινά το Σάββατο στις 22:00 (08:00 19/11 Ελλάδος).

Η διαδρομή



Η διαδρομή του αγώνα στο Λας Βέγκας αποτελείται από 17 στροφές και τρεις ευθείες, με δύο ζώνες DRS. Ο γύρος έχει μήκος 6,12km, με εκτιμώμενη τελική ταχύτητα 342km/h. Η γραμμή τερματισμού βρίσκεται στη συμβολή των λεωφόρων Harmon και Koval Lane, με τη χάραξη να εκτείνεται από το διάσημο Strip (κεντρική λεωφόρος του Λας Βέγκας) έως τη λεωφόρο Sands. Ο αγώνας θα διαρκέσει 50 γύρους.



Περισσότερες από 30 διαφορετικές παραλλαγές της διαδρομής αξιολογήθηκαν πριν επιλεγεί η τελική χάραξη. Η κύρια δομή φιλοξενίας, συμπεριλαμβανομένου του κτιρίου των πιτ με το λογότυπο της F1, καθώς και του pit lane και των πάντοκ κατασκευάστηκε σε κάτι παραπάνω από ένα χρόνο.

Η διαδρομή του Λας Βέγκας διέρχεται κοντά από το «The Sphere»: ένας θόλος ύψους 110 μέτρων που καλύπτεται πλήρως από 1,2 εκατομμύρια LED πάνελ. Το κτίριο – το μεγαλύτερο στον κόσμο του τύπου του – φιλοξενεί μια τετράγωνη οθόνη ανάλυσης 16Κ, εμβαδού 15.000 τετραγωνικών μέτρων. Με κόστος 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια, το «The Sphere» εγκαινιάστηκε στις αρχές Νοεμβρίου με μια συναυλία των U2: κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου Grand Prix, θα φωτίζει την πίστα απεικονίζοντας ένα ελαστικό Pirelli P Zero Elect εναλλάξ με ένα λογότυπο Pirelli. Ένα προσαρμοσμένο γραφικό Pirelli θα προβάλλεται επίσης στην οροφή του νέου κτιρίου που φιλοξενεί τα πιτ και το Paddock Club.

Στο Grand Prix του Λας Βέγκας στη Νεβάδα θα χρησιμοποιηθούν οι γόμες C3 ως P Zero λευκή/σκληρή, C4 ως P Zero κίτρινη/μέση και C5 ως P Zero κόκκινη/μαλακή: Η πιο μαλακή επιλογή στη γκάμα ελαστικών.

Οι καλλιτέχνες



Η τελετή έναρξης που έχει προγραμματιστεί για τον εορτασμό της επιστροφής της Formula 1 στο Λας Βέγκας, θα ξεκινήσει στις 19:30 την Τετάρτη (05:30 16/11 Ελλάδος). Οι καλλιτέχνες που έχουν προγραμματιστεί να λάβουν μέρος είναι οι Steve Aoki, Thirty Seconds to Mars, will.i.am και ο θίασος Cirque du Soleil.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά



Η Formula 1 είχε κάνει αγώνες και στο παρελθόν στο Λας Βέγκας. Πίσω στις σεζόν 1981 και 1982, φιλοξενήθηκε εκεί ο τελευταίος αγώνας της χρονιάς. Αμφότεροι οι αγώνες ονομάζονταν Caesars Palace Grand Prix (το μεγαλύτερο κομμάτι της διαδρομής ήταν το… parking του ξενοδοχείου. Εκείνες τις δυο χρονιές κρίθηκε εκεί το πρωτάθλημα: ο Alan Jones κέρδισε το Grand Prix για τη Williams το 1981 αλλά ο τίτλος πήγε στον οδηγό της Brabham, Nelson Piquet. Τον αγώνα της επόμενης χρονιάς κέρδισε ο Michele Alboreto με Tyrrell με τον οδηγό της Williams, Keke Rosberg να παίρνει το πρωτάθλημα (και η Ferrari κέρδισε στους κατασκευαστές).

Το συλλεκτικό καπέλο



Οι τρεις πρώτοι νικητές θα φορέσουν ένα ειδικό καπέλο Pirelli με χρυσό πλέξιμο στο βάθρο. Η σημαία Stars and Stripes καθώς και το σήμα «Las Vegas 2023» θα υπάρχουν επίσης στο ίδιο καπέλο – το οποίο μετά θα πωλείται στο κοινό από τα εξουσιοδοτημένα σημεία πώλησης.



«Η Formula 1 επιστρέφει στις Ηνωμένες Πολιτείες για τρίτη φορά φέτος, μετά το Μαϊάμι και το Όστιν. Η Formula 1 έχει να πάει στο Λας Βέγκας, από το 1982, όλοι αδημονούν γι’ αυτή τη διοργάνωση. Θα είναι ένας απίστευτος αγώνας, καθώς καθημερινά υπάρχει παράσταση στο Λας Βέγκας. Όλοι εμείς που εργαζόμαστε στη Formula 1 θέλουμε να προσφέρουμε το θέαμα που αξίζει σ’ αυτή την καταπληκτική πόλη. Θα είναι επίσης μια σημαντική τεχνική πρόκληση τόσο για τις ομάδες όσο και για εμάς, καθώς καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον αγώνα χωρίς πραγματικά στοιχεία πέρα από τις προσομοιώσεις. Κανείς δεν έχει οδηγήσει ποτέ πριν τη διαδρομή Las Vegas Strip μήκους 6,12 km, η οποία είναι η δεύτερη σε συνολικό μήκος μετά το Spa φέτος. Χαρακτηρίζεται από τρεις ευθείες και 17 στροφές. Η επιφάνεια της είναι ένα μείγμα από συνήθη άσφαλτο δρόμου, ειδικά στην κεντρική λεωφόρο (Strip), και άλλα μέρη που έχουν ασφαλτοστρωθεί ειδικά για την περίσταση, προσθέτοντας ένα ακόμη άγνωστο στοιχείο. Δεν θα υπάρχουν αγώνες υποστήριξης και η πίστα θα ανοίγει ξανά στην κανονική κυκλοφορία για μεγάλα διαστήματα της ημέρας, πράγμα που σημαίνει ότι η επιφάνεια δεν θα στρωθεί ως συνήθως με γόμα ώστε να προσφέρει βελτιωμένη πρόσφυση.



Αναμένουμε τα μονοθέσια να σεταριστούν με πολύ χαμηλά επίπεδα κάθετης δύναμης, παρόμοια με το Μπακού ή την Mόντσα: το να πετύχεις υψηλή τελική ταχύτητα θα είναι το κλειδί για να είσαι ανταγωνιστικός. Όλες οι περίοδοι δοκιμών και ο αγώνας θα πραγματοποιηθούν νύχτα, με ασυνήθιστα χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος και οδοστρώματος. Παρόμοιες θερμοκρασίες απαντώνται μόνο σε δοκιμές εξέλιξης πριν το ξεκίνημα της χρονιάς στην Ευρώπη. Οι μεγάλες ευθείες επίσης καθιστούν πιο δύσκολο το ζέσταμα των ελαστικών στις κατατακτήριες δοκιμές, καθώς και τη διατήρηση τους στο σωστό παράθυρο θερμοκρασιακής λειτουργίας: ίδια πρόκληση με αυτή του Μπακού, η οποία πιθανότατα θα είναι πιο μεγάλη στο Λας Βέγκας.

Έχοντας όλα αυτά κατά νου, επιλέξαμε την τριάδα των πιο μαλακών γομών για αυτό το Σαββατοκύριακο: C3, C4 και C5, που προσδίδουν καλή πρόσφυση. Οι ελάχιστες πιέσεις των ελαστικών θα πρέπει να είναι 27 psi μπροστά και 24,5 psi πίσω, λόγω των αναμενόμενων χαμηλών θερμοκρασιών καθώς και της χάραξης της πίστας. Σε ψυχρές συνθήκες, η διαφορά μεταξύ της πίεσης των ελαστικών πριν την εκκίνηση και της κανονικής πίεσης λειτουργίας μειώνεται σημαντικά – έτσι όταν το μονοθέσιο κινείται, η πίεση των ελαστικών θα αυξηθεί πολύ λιγότερο από ό,τι σε άλλες πίστες λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών ασφάλτου. Ως αποτέλεσμα, πιστεύουμε ότι οι ενδεδειγμένες πιέσεις λειτουργίας θα παραμείνουν χαμηλότερες από ό,τι σε άλλες πίστες που είναι σκληρές με τα ελαστικά, όπως το Μπακού για παράδειγμα» δήλωσε ο Mario Isola – Επικεφαλής του Αγωνιστικού Τμήματος της Pirelli.