F1 Λας Βέγκας: Ο Deadpool, ο Lauda, τα καζίνο και το στοίχημα των 500 εκατ.

Ηθοποιοί, υπερήρωες, απογοητευμένοι, θεατές, νέα κράνη, νέα χρώματα στα μονοθέσια, οδηγοί που κλέβουν… εκκλησίες και ένα τεράστιο στοίχημα 500.000.000 δολαρίων. Αυτά είναι (ως τώρα) τα χαρακτηριστικά του Grand Prix του Λας Βέγκας και η εκκίνηση δεν έχει δοθεί ακόμα.



Η F1 έφτασε στο Βέγκας αυτό το Σαββατοκύριακο για το πρώτο Grand Prix εκεί, μετά από 40 χρόνια. Βέβαια με τόση δημοσιότητα, που έχει πάρει το γεγονός το ρητό: «what happens in Vegas stays in Vegas» δεν ισχύει αφού μαθαίνουμε αρκετά από αυτά που γίνονται εκεί.

Ο νυχτερινός αγώνας στους δρόμους της πόλης της… αμαρτίας ήδη ξεκίνησε στραβά με τους απογοητευμένους θεατές να… διώκονται από τις κερκίδες όταν το πρώτο Free Practice (Ελεύθερες δοκιμές) διακόπηκε μετά από οκτώ λεπτά. Η αιτία; Ένα κάλυμμα υπονόμων έφυγε από τη θέση του προκαλώντας σοβαρή ζημιά στο κάτω μέρος της Ferrari του Carlos Sainz.

Carlos Sainz Ferrari



Οι εκτεταμένες εργασίες σε πολλά καλύμματα φρεατίων στη διαδρομή, έφερε διακοπή και τεσσερισήμισι ώρες αναμονής, σε χαμηλές θερμοκρασίες, για τους θεατές. Μάλιστα η ασφάλεια του χώρου τους είπε πως έπρεπε να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους. Ο λόγος η εργατική νομοθεσία, που δεν επιτρέπει υπερωρίες για τους υπαλλήλους ασφαλείας οι οποίοι δεν μπορούσαν να στελεχώσουν τους χώρους των θεατών.



Από το μαύρο στα χρώματα



Αφήνοντας το μαύρο της απογοήτευσης να σας πούμε πως στο σύνολό τους οι ομάδες έχουν νέα χρώματα στα μονοθέσια, ενώ οι οδηγοί έχουν νέα σχέδια στα κράνη τους.

Η Ferrari, για παράδειγμα, το επιστρέφει με μια εκπληκτική ερυθρόλευκη σχεδίαση για τα αυτοκίνητά της, με έμπνευση από τα αυτοκίνητα του Niki Lauda που κέρδισαν πρωταθλήματα το 1975 και το 1977.





Τα αυτοκίνητα της Williams έχουν πάνω τους την τη διάσημη πινακίδα καλωσορίσματος του Vegas.



.

Η AlphaTauri επίσης αποκάλυψε τα νέα γραφικά στο αυτοκίνητο που επικεντρώνονται στα φώτα της διάσημης πόλης. Ενώ οι περισσότερες βαφές θα χρησιμοποιηθούν μόνο στο Βέγκας, τα χρώματα της AlphaTauri θα χρησιμοποιηθούν και για το GP του AbuDhabi, ως μέρος μιας μοναδικής συνεργασίας με την Bandai Namco Entertainment America.

AlphaTauri



Ο Max Verstappen της Red Bull, ο οποίος ήταν αρκετά επικριτικός για την διοργάνωση στο Βέγκας, αποκάλυψε ένα νέο κράνος με πολλές αναφορές στους τρεις τίτλους που έχει κερδίσει και την πλούσια ιστορία του τζόγου της πόλης.



Από την άλλη πλευρά η συμμετοχή της Alfa Romeo στο Grand Prix του Las Vegas θα γίνει με ένα μονοθέσιο βαμμένο ειδικά για την περίσταση, σε σχέδιο που εμπνεύστηκε το Centro Stile της εταιρείας. Το αυτοκίνητο είναι κατά βάση μαύρο, ωστόσο από το cockpit και πίσω μοιάζει ντυμένο με τραπουλόχαρτα που έχουν το τετράφυλλο τριφύλλι, κόκκινες καρδιές -όπως στις πραγματικές τράπουλες- και τον αριθμό 6.

Alfa Romeo F1

Ο τελευταίος δεν είναι διαλεγμένος τυχαία αλλά αναφέρεται στη διάρκεια της συνεργασίας με την αγωνιστική ομάδα της Sauber. Η ειδική εμφάνιση για το συγκεκριμένο αγώνα δεν αφορά αποκλειστικά στο μονοθέσιο το ίδιο. Αφορά επίσης στις φόρμες των πιλότων που είναι διακοσμημένες με χρυσό τετράφυλλο τριφύλλι και επίσης χρυσούς χαρακτήρες για τον αριθμό και το όνομα του κάθε οδηγού.

Alfa Romeo F1



Μαζί με την Alfa Romeo και η Alpine άλλαξε σχεδόν ολόκληρο το μονοθέσιό της. Μάλιστα το κράνος του Ocon δεν είχε στοιχεία από την «Sin City» αλλά είναι εμπνευσμένο από τον Deadpool



Βλέπετε οι Ryan Reynolds και Rob McElhenney έγιναν πρόσφατα μέτοχοι στην ομάδα της Alpine





Στο Βέγκας ο Esteban Ocon συναντήθηκε με τον σταρ του Deadpool, Ryan Reynolds όπου ο οδηγός έδειξε το κράνος του στο… αφεντικό.



Το στοίχημα των 500 εκατ



Με την διοργάνωση του Grand Prix στο Λας Βέγκας, η Formula 1 «έπαιξε τα ρέστα της». Η επένδυση της F1 στην πρώτη διοργάνωση είναι πάνω από μισό δισεκατομμύριο δολάρια καθώς η συμφωνία με τους ιθύνοντες της πόλης είναι διαφορετική από οποιαδήποτε άλλη υπάρχει στο πρωτάθλημα.

Η F1 είναι τόσο αποφασισμένη να κάνει αυτόν τον αγώνα επιτυχία που έχει καταρρίψει το κανονικό επιχειρηματικό μοντέλο της αναλαμβάνοντας η ίδια την προώθηση του αγώνα. Μάλιστα ενώ επίσημα αυτός ο αγώνας έχει τριετές συμβόλαιο, η F1 συμφώνησε στην αρχή του τρέχοντος έτους να υποστηρίξει αυτή τη διοργάνωση για τουλάχιστον… 10 χρόνια. Οι αξιωματούχοι του Λας Βέγκας δήλωσαν ότι θέλουν μια «ισόβια συνεργασία» με τη Formula 1, αφού οι έρευνες έδειξαν πως θα υπάρχουν κέρδη ως και 1,7 δις δολάρια.





«Έκλεψε εκκλησία ο Lando Norris»



Αυτός που μπήκε αμέσως στο νόημα του… τζόγου στο Λας Βέγκας ήταν ο Lando Norris. Ο 24χρονος κέρδισε 200 δολάρια παίζοντας σε video game. Ο Βρετανός έκανε βόλτες με τον αδελφό του στην πόλη όταν είδε ένα διαγωνισμό με racing simulator σε ένα εμπορικό κέντρο.

Lando Norris

Με συμμετοχή 65 δολάρια (60 ευρώ περίπου) ο οδηγός της McLaren πήρε 200 δολάρια (184 ευρώ) κερδίζοντας άλλους συμμετέχοντες οι οποίοι δεν τον γνώρισαν. Για να κάνει καλύτερη την απάτη ο Norris αγωνίστηκε με το όνομα του αδερφού του. Η διαφορά από τον δεύτερο ήταν 45 δευτερόλεπτα.