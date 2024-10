Φλόριντα: Συνελήφθη ο ράπερ Lil Durk για υπόθεση δολοφονίας με συμβόλαιο θανάτου

Ο Αμερικανός ράπερ Lil Durk συνελήφθη για υπόθεση δολοφονίας. Ο ράπερ από το Σικάγο συνελήφθη στη Φλόριντα το βράδυ της Πέμπτης (24/10) με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με συμβόλαιο θανάτου. Ο δικηγόρος του 32χρονου ράπερ, Μπράιαν Μπίμπερ, επιβεβαίωσε στο Billboard ότι ο Durk είναι υπό κράτηση και θα εμφανιστεί στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Φλόριντα την Παρασκευή.



Η σύλληψη του Durk έγινε λίγες ώρες αφότου οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς του Λος Άντζελες αποσφράγισαν κατηγορητήριο εναντίον πολλών φερόμενων μελών της ομάδας χιπ-χοπ Only the Family (OTF) του Durk. Οι πέντε άνδρες - Kavon London Grant, Deandre Dontrell Wilson, Keith Jones, David Brian Lindsey και Asa Houston - κατηγορούνται για συμβόλαιο θανάτου.



Το NBC News ανέφερε ότι τα πέντε άτομα που σχετίζονται με τη hip-hop κολεκτίβα του Lil Durk «Only the Family», συνελήφθησαν με κατηγορητήριο των ομοσπονδιακών αρχών της Καλιφόρνια. Ο Lil Durk ίδρυσε τη συλλογικότητα για να προωθεί μουσική hip-hop από καλλιτέχνες κυρίως από το Σικάγο. Μέλη της κατηγορούνται για δολοφονία με συμβόλαιο θανάτου που φέρεται να διαπράχθηκε από εκδίκηση για τον θάνατο ενός άλλου μέλους της ομάδας.



Τα μέλη της κολεκτίβας Kavon London Grant (γνωστός και ως Cuz ή Vonnie), Deandre Dontrell Wilson (DeDe) και Asa Houston (Boogie) φέρονται να κατηγορούνται από τις δικαστικές αρχές για συμμετοχή στη δολοφονία. Άλλα δύο μέλη, οι Keith Jones (Flacka) και David Brian Lindsey (Browneyez), λέγεται ότι συνδέονται με συμμορίες στο Σικάγο.



Το κατηγορητήριο φέρεται να περιλαμβάνει τα αδικήματα της συνωμοσίας και τη διάπραξη φόνου με συμβόλαιο. Στο κατηγορητήριο, οι εισαγγελείς λένε ότι οι πέντε άνδρες είναι πίσω από ένοπλη επίθεση το 2022 στο Λος Άντζελες με στόχο τον ράπερ Quando Rondo (Tyquian Bowman) στην οποία έχασε τη ζωή του ο ξάδερφός του. Ο πυροβολισμός διατάχθηκε από εμπλεκόμενο στη συνομωσία που δεν κατονομάζεται ως αντίποινα για ένοπλο επεισόδιο το 2020 στην Ατλάντα, κατά το οποίο συνεργάτης του Rondo φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τον ράπερ King Von (Dayvon Bennett) από το Σικάγο.