FONTAINES DC, BOY HARSHER & SHAME: Την Παρασκευή η πολυαναμενόμενη συναυλία στην Πλατεία Νερού

Η κορυφαία ροκ μπάντα των τελευταίων ετών, η Fontaines DC επιστρέφει την Παρασκευή (27/6) στην Πλατεία Νερού, μαζί με το συναρπαστικό “σκοτεινό” ντουέτο της Jae Matthews & του Augustus Muller, boyharsher & τα wonderkids του post-punk, Shame.

Γνωστοί για τις εκρηκτικές ζωντανές εμφανίσεις και για τους στίχους τους, που συνδυάζουν ποιητική ευαισθησία με κοινωνικό σχολιασμό, θυμίζουμε ότι οι Fontaines D.C. μας έχουν προσφέρει μερικά από τα καλύτερα rock τραγούδια των τελευταίων ετών (“Boys in the Better Land”, “Chequeless Reckless”, “A Hero’s Death”, “Televised Mind”, “Jackie Down the Line”, “I Love You”, “Starburster”, “Favourite”) και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, φαίνονται έτοιμοι να περάσουν στο κορυφαίο επίπεδο της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Μιλώντας για το τραγούδι με τίτλο '' I Love You'' ο Grian Chatten, frontman των Fontaines D.C. είπε: «Αυτό είναι το πρώτο ανοιχτά πολιτικό τραγούδι που έχουμε γράψει». Και πράγματι αν προσέξει κάποιους τους στίχους θα ανακαλύψει πως περιγράφει τη ζωή ενός περήφανου Ιρλανδού στο Παρίσι!

BOY HARSHER

Το συγκρότημα έχει καταφέρει να δημιουργήσει έναν μοναδικό ήχο που συνδυάζει σκοτεινά synth beats, industrial επιρροές και την ξεχωριστή φωνή της Matthews. Το ντεμπούτο EP τους "Lesser Man" (2014) αλλά και το “Country Girl EP” έκαναν αίσθηση στους dark wave κύκλους, ενώ το πρώτο τους άλμπουμ, "Yr Body Ιs Nothing" (2016), τους έφερε στο προσκήνιο της underground ηλεκτρονικής σκηνής .

Το "Careful" (2019) σηματοδότησε την καλλιτεχνική τους ωρίμανση, ενώ το "The Runner" (2022) - που συνοδεύτηκε από μία ομότιτλη ταινία μικρού μήκους - επέκτεινε τους δημιουργικούς τους ορίζοντες στον κινηματογράφο. Γνωστοί για τις ατμοσφαιρικές ζωντανές εμφανίσεις τους, οι Boy Harsher συνδυάζουν μουσική και οπτικά στοιχεία δημιουργώντας μια καθηλωτική εμπειρία και με «καύσιμα» σπουδαία τραγούδια, όπως το αγαπημένο όλων “Pain” αλλά και τα “Fate”, “Come Closer”, “Give Me A Reason”, “Burn It Down”, “Motion”, “Tears”, “LA” και “Modulations”, υπόσχονται μια εμφάνιση που μας χρωστάνε καιρό!

Shame

Μετά την παρθενική τους εμφάνιση στο Release Athens 2019, οι Shame επιστρέφουν στην Πλατεία Νερού, έχοντας αναγνωριστεί πια ως μια από τις πλέον απολαυστικές live μπάντες των ημερών μας!

Η πεντάδα από το Νότιο Λονδίνο, αναμφίβολα μία από τις κορυφαίες μπάντες που ξεπήδησαν από τη βρετανική σκηνή τα τελευταία χρόνια, θα πλαισιώσει ιδανικά τους Fontaines D.C. και τους Boy Harsher σε ένα καταιγιστικό showcase της καλύτερης εναλλακτικής μουσικής της εποχής μας.

Για να εξασφαλίσετε το εισιτήριό σας επισκεφθείτε τη σελίδα του releaseathens.gr .