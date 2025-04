Οι Prodigy στο Release Athens 2025: Ένα live που δεν πρέπει να χάσεις στην Πλατεία Νερού

Με αφορμή την πολυαναμενόμενη εμφάνισή τους στο Release Athens 2025 την Παρασκευή 4 Ιουλίου, ας θυμηθούμε τους σημαντικότερους σταθμούς της πορείας τους.

Prodigy: Από τα underground rave parties στην κορυφή του πλανήτη

Όταν οι Prodigy εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στις αρχές των ‘90s, ελάχιστοι μπορούσαν να φανταστούν πως ένα ηλεκτρονικό act με punk ενέργεια και rave ψυχή θα άλλαζε για πάντα το τοπίο της σύγχρονης μουσικής. Τρεις δεκαετίες μετά, το συγκρότημα συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς, όχι μόνο για την ηλεκτρονική σκηνή, αλλά για την ευρύτερη κουλτούρα των φεστιβάλ και των συναυλιών.

Από το rave του Essex στις ανεξάρτητες κυκλοφορίες (1990–1991)

Το 1990, ο Liam Howlett γνωρίζει τους Keith Flint και Leeroy Thornhill σ’ ένα rave party στο Essex. Λίγο αργότερα θα προστεθεί και ο Maxim Reality, δημιουργώντας έναν εκρηκτικό πυρήνα. Το πρώτο τους single, “What Evil Lurks”, κυκλοφορεί το 1991 από την XL Recordings και γίνεται αμέσως αγαπητό στην underground σκηνή του Λονδίνου.

Το rave γίνεται mainstream (1992–1995)

Η επιτυχία έρχεται γρήγορα: το “Charly” σκαρφαλώνει στο #3 των βρετανικών charts το 1992, ενώ το ντεμπούτο άλμπουμ Experience καθιερώνει τους Prodigy ως ηγέτες του νέου, ηλεκτρονικού ρεύματος που συνδέει το rave με την pop κουλτούρα.

Το Music for the Jilted Generation (1994) ανοίγει νέα μονοπάτια, συνδυάζοντας rave με industrial και punk, κερδίζοντας υποψηφιότητα για το Mercury Prize και χαρίζοντάς τους το πρώτο τους #1 άλμπουμ.

Η παγκόσμια απογείωση (1996–1999)

Με το Firestarter (1996) και το The Fat of the Land (1997), οι Prodigy φτάνουν στην κορυφή του κόσμου. Ο δίσκος κυριαρχεί σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ τα Breathe και Smack My Bitch Up γίνονται ύμνοι της εποχής, προκαλώντας αντιδράσεις αλλά και καθολικό ενθουσιασμό.

Επανεκκίνηση και πειραματισμός (2002–2009)

Μετά από μια δημιουργική παύση, το Always Outnumbered, Never Outgunned (2004) σηματοδοτεί την επιστροφή του Howlett στο studio, με διάφορους special guests. Ακολουθεί το best-of Their Law (2005), και φυσικά το Invaders Must Die (2009), που επανασυνδέει τη βασική τριάδα και χαρίζει στο κοινό μια σειρά από εκρηκτικά live shows.

Μία μπάντα που αρνείται να σβήσει (2015–σήμερα)

Το 2015, το The Day Is My Enemy και το No Tourists (2018) επιβεβαιώνουν ότι οι Prodigy παραμένουν επίκαιροι, δημιουργικοί και ασυμβίβαστοι. Ο αιφνίδιος θάνατος του Keith Flint το 2019 σοκάρει τη μουσική κοινότητα, αλλά η μπάντα δεν το βάζει κάτω. Ο Liam Howlett και ο Maxim συνεχίζουν να τιμούν τη μνήμη του μέσα από περιοδείες, και όπως είδαμε και το 2023 στην Αθήνα, η ενέργειά τους παραμένει αμείωτη.

Ένα live που δεν πρέπει να χάσεις στην Πλατεία Νερού.

Το Release Athens 2025 τους φέρνει ξανά στην Ελλάδα, αυτή τη φορά με δύο εξαιρετικά ονόματα στο πλευρό τους: τους θρυλικούς Pendulum από την Αυστραλία, και τους ανερχόμενους Bob Vylan, που κουβαλούν το attitude της νέας γενιάς.

Ετοιμαστείτε για μια βραδιά όπου το rave, το punk και το drum’n’bass συναντιούνται σε ένα κορυφαίο lineup.

Όλες οι πληροφορίες, εισιτήρια & προσφορές: www.releaseathens.gr