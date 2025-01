Release Athens 2025: Ξεκίνησε η προπώληση για την εμφάνιση των «The Prodigy»

Ο Liam Howlett και ο Maxim φέρνουν ένα νέο κύμα ηλεκτρισμένης ενέργειας και μαζί με τους Leo Crabtree (drums) και Rob Holliday (κιθάρα), μας υπενθυμίζουν γιατί εδώ και 34 χρόνια παραμένουν στην κορυφή, παρά την απώλεια του αδελφού τους, Keith Flint, το 2019.

Αυτή τη φορά, οι Godfathers of Rave επιστρέφουν με μια ακόμα μεγαλύτερη παραγωγή και ένα greatest hits set πελώριων beat, αδρεναλίνης και χορού, παρουσιάζοντας και υλικό από το επερχόμενο νέο album τους.

Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκίνησε σήμερα - Παρασκευή 31 Ιανουαρίου στις 12:00 - και επίσης διατίθεται και περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων.



Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους

Open-bar

Ξεχωριστή πύλη εισόδου

Ιδιωτικό parking

Ξεχωριστές τουαλέτες

Αναμνηστικό δώρο

Παράλληλα, γίνονται διαθέσιμες δύο ακόμα ειδικές προσφορές του Release Athens 2025, για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ή τρεις ημέρες του φεστιβάλ, επωφελούμενοι από μία σημαντική έκπτωση:

Τριήμερο Εισιτήριο / The Prodigy & more tba (4/7, Πλατεία Νερού) + IDLES, Glass Beams, Sprints (18/6, Πλατεία Νερού) + Fontaines D.C., Boy Harsher & more tba (27/6, Πλατεία Νερού)

Διήμερο Εισιτήριο / The Prodigy & more tba (4/7, Πλατεία Νερού) + IDLES, Glass Beams, Sprints (18/6, Πλατεία Νερού)

https://www.releaseathens.gr/event/the-prodigy/

Οι κάτοχοι μεμονωμένου εισιτηρίου για οποιαδήποτε από τις δύο παραπάνω ημέρες έχουν δυνατότητα αναβάθμισης του εισιτηρίου τους σε όποια ειδική προσφορά επιθυμούν. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουν είναι να στείλουν email στο support@releaseathens.gr με τίτλο “TICKET UPGRADE / IDLES” ή “TICKET UPGRADE / FONTAINES D.C.” και να επισυνάψουν το εισιτήριό τους.