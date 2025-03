Release Athens 2025: Οι Lacuna Coil, στις 19 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού, με headliners τους Gojira

Οι Lacuna Coil, το μεγαλύτερο metal συγκρότημα της Ιταλίας και πραγματικός θρύλος της πιο σκοτεινής πλευράς του σκληρού ήχου, θα πλαισιώσει με τον πλέον ιδανικό τρόπο τους Gojira σε μια από τις δυνατές βραδιές του φετινού καλοκαιριού.



Οι Lacuna Coil ξεπήδησαν το δεύτερο μισό των '90s μέσα από την underground σκηνή του Μιλάνου και εξελίχθηκαν σε ένα από τα σημαντικότερα gothic metal ονόματα του κόσμου. Συνδυάζοντας με μοναδικό τρόπο τα βαριά riffs με τις χαρισματικές ερμηνείες της Christina Scabbia και του Andrea Ferro, η μπάντα κατάφερε πολύ σύντομα να ξεχωρίσει και το 2002, με την κυκλοφορία του τρίτου τους δίσκου “Comalies”, οι Lacuna Coil απέκτησαν φανατικό κοινό και γνώρισαν τεράστια επιτυχία σε ολόκληρο τον κόσμο.



Στα χρόνια που ακολούθησαν, η μπάντα συνέχισε να κυκλοφορεί επιτυχημένα άλμπουμ, όπως τα “Karmacode” (2006), “Delirium” (2016) και “Black Anima” (2019), αλλά και να αναδεικνύεται ως ένα σπουδαίο live act με τεράστιες περιοδείες και εμφανίσεις στα σημαντικότερα φεστιβάλ της σκηνής (Download, Wacken, Ozzfest κτλ.), με αποκορύφωμα το βραβείο που απέσπασε το 2018 στην κατηγορία Best Live Act των Metal Hammer Golden Gods Awards.

Η φετινή χρονιά τους βρίσκει σε μια από τις κορυφαίες στιγμές της ήδη πλούσιας καριέρας τους, αφού η πρόσφατη κυκλοφορία του “Sleepless Empire”, του δέκατου δίσκου τους, γνωρίζει την αποθέωση από σύσσωμο τον μουσικό τύπο που αναγνώρισε την ικανότητα τους να παραμένουν πιστοί στις ρίζες τους, εξελίσσοντας ταυτόχρονα τον ήχο τους.



Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται προς 65€ και για περιορισμένο αριθμό. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία. Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, προς 150€. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:



Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους

Open-bar

Ξεχωριστή πύλη εισόδου

Ιδιωτικό parking

Ξεχωριστές τουαλέτες

Αναμνηστικό δώρο



Παράλληλα, είναι διαθέσιμες δύο ειδικές προσφορές του Release Athens 2025, για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ή τρεις ημέρες του φεστιβάλ, επωφελούμενοι από μία σημαντική έκπτωση:

Τριήμερο Εισιτήριο / Gojira, Lacuna Coil & more tba (19/7, Πλατεία Νερού) + Avenged Sevenfold & more tba (7/6, Πλατεία Νερού) + Dream Theater & more tba (23/7, Πλατεία Νερού) προς 170€ (κέρδος 25€)

Διήμερο Εισιτήριο / Gojira, Lacuna Coil & more tba (19/7, Πλατεία Νερού) + Avenged Sevenfold & more tba (7/6, Πλατεία Νερού) προς 115€ (κέρδος 15€)



Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211770000

Online / releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physic...



Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr



Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ: Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες & δωρεάν parking.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο support@releaseathens.gr, επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.

Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται.

https://www.releaseathens.gr/event/gojira/