Gojira: Το κορυφαίο metal συγκρότημα έρχεται στο Release Athens 2025, το Σάββατο 19 Ιουλίου.

Ο οικολογικός και κοινωνικός ακτιβισμός των Gojira

Οι Gojira, το γαλλικό metal συγκρότημα που σχηματίστηκε το 1996, έχει ήδη αφήσει εποχή με μια εντυπωσιακή δισκογραφία που μετράει 7 άλμπουμ, μια σειρά εντυπωσιακών ζωντανών ηχογραφήσεων και μερικά από τα κορυφαία singles του σκληρού ήχου τα τελευταία 25 χρόνια. Τώρα, βρίσκονται στο απόγειο της καριέρας τους, αφού πέρσι όχι μόνο έγιναν το πρώτο metal συγκρότημα που συμμετείχε σε Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά με την ερμηνεία τους στο “Mea Culpa (Ah! Ca Ira!)”, άφησαν ολόκληρο τον πλανήτη με το στόμα ανοιχτό, κάνοντας τους Gojira το πιο «καυτό» όνομα, εντός και εκτός των metal ορίων.

Είναι λοιπόν τουλάχιστον ιδανική συγκυρία που αυτό το καλοκαίρι θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ζωντανά ένα από τα κορυφαία metal συγκροτήματα των ημερών μας, αφού οι Gojira θα εμφανιστούν στο Release Athens 2025, το Σάββατο 19 Ιουλίου.

Με αυτή τη αφορμή, εστιάσαμε αυτή τη φορά στη ζωή τους έξω από την μουσική, αφού η μπάντα έχει αφιερώσει ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής της, προσπαθώντας να ευαισθητοποιήσει και κυρίως να δράσει, πάνω σε κρίσιμα περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα.

Sea Shepherd

Μια από τις σημαντικότερες συνεργασίες των Gojira είναι με την Sea Shepherd Conservation Society, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση αφιερωμένη στην προστασία της θαλάσσιας ζωής. Το 2010, το συγκρότημα κυκλοφόρησε το τραγούδι "Of Blood and Salt", με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για την οργάνωση. Αν και το project αντιμετώπισε τεχνικές δυσκολίες που καθυστέρησαν την ολοκλήρωσή του, το συγκρότημα συνέχισε να υποστηρίζει την Sea Shepherd μέσω πώλησης ειδικού merchandise και προώθησης των δράσεών της κατά τη διάρκεια των συναυλιών τους. Ο Joe Duplantier έχει άλλωστε δηλώσει πως αν δεν ήταν μουσικός θα ήθελε να εργάζεται για τη Sea Shepherd ή την Greenpeace.

Amazonia Project

Σε απάντηση στις καταστροφικές πυρκαγιές στον Αμαζόνιο το 2019 και τις συνεχιζόμενες απειλές κατά των αυτόχθονων πληθυσμών της περιοχής, οι Gojira ξεκίνησαν το 2021 το "Amazonia Project". Κυκλοφορώντας το single "Amazonia" από το άλμπουμ τους "Fortitude", διοργάνωσαν μια εκτεταμένη εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων για τον οργανισμό The Articulation of Indigenous Peoples of Brazil (APIB).

Η εκστρατεία περιλάμβανε μια σειρά από δημοπρασίες με αντικείμενα που δωρίστηκαν από καλλιτέχνες και συγκροτήματα όπως οι Metallica, Tool, Slayer, Slash, Sepultura και πολλοί άλλοι.

Ενάντια στη σφαγή ελεφάντων

Το 2018, οι Gojira συμμετείχαν σε εκστρατεία για την προστασία των ελεφάντων, ενάντια στη λαθροθηρία και το εμπόριο ελεφαντόδοντου. Μέσω των κοινωνικών τους δικτύων, ενημέρωσαν το κοινό για τη σφαγή που πραγματοποιείται καθημερινά (κάθε 15 λεπτά δολοφονείται και ένας ελέφαντας) και το κάλεσαν να υπογράψει αναφορές και να στηρίξει οργανώσεις που εργάζονται για την προστασία αυτών των ζώων, συμβάλλοντας στην ευαισθητοποίηση

Τα τραγούδια τους

Φυσικά δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα ίδια τα τραγούδια τους, αφού οι Gojira διαπραγματεύονται ανοιχτά τα θέματα που τους απασχολούν. Πέρα από το προαναφερθέν “Amazonia”, χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι το “Global Warming”, από το From Mars to Sirius (2005), μια ευθεία αναφορά στην κλιματική αλλαγή και τη βαθμιαία καταστροφή του πλανήτη, ενώ το “Toxic Garbage Island” από το The Way of All Flesh (2008) καταγγέλλει τη ρύπανση των ωκεανών με σαφή αναφορά στο Great Pacific Garbage Patch, ένα τεράστιο σύμπλεγμα θαλάσσιων απορριμμάτων στο βόρειο τμήμα του Ειρηνικού Ωκεανού. Τέλος, το “Another World” πραγματεύεται μια εναλλακτική, δυστοπική πραγματικότητα, με οικολογικές και υπαρξιακές ανησυχίες στο επίκεντρο.

Οι Gojira επιστρέφουν στην Ελλάδα μετά από πολλά χρόνια, το Σάββατο 19 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού. Περισσότερα ονόματα θα ανακοινωθούν σύντομα. Για όλες τις πληροφορίες: www.releaseathens.gr