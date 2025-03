Kylie Minogue: Η πριγκίπισσα της pop και των ρεκόρ στο Release Athens 2025

Το Release Athens 2025 θα υποδεχτεί την Kylie Minogue, την Παρασκευή 18 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού σε ένα από τα «άχαστα» live του φετινού καλοκαιριού. Μαζί της θα είναι και η την Loreen, η μοναδική γυναίκα που έχει καταφέρει να κερδίσει τον διαγωνισμό της Eurovision δύο φορές, με τα (διάσημα, πλέον) «Euphoria» και «Tattoo»!



Η Κylie, ένα από τα απόλυτα pop icon της παγκόσμιας σκηνής, έχει μια καριέρα που συνεχίζεται ασταμάτητη από τα τέλη της δεκαετείας του’80 και μέχρι και σήμερα!



Μερικά μεγάλα ρεκόρ και μυστικά που ίσως δεν γνωρίζατε!

Το «Locomotion» ήταν το τραγούδι με τις μεγαλύτερες πωλήσεις τη δεκαετία του ’80 στην Αυστραλία.



H Kylie Minogue έχει 7 νο1 τραγούδια στην Μ. Βρετανία, όσα έχουν και οι Michael Jackson, Robbie Williams, Elton John και George Michael. Αυτά είναι τα «I Should Be So Lucky», «Especially For You», «Hand On Your Heart», «Tears On My Pillow», «Spinning Around», «Can't Get You Out Of My Head», «Slow».



Το «Padam Padam» ήταν το απόλυτο χορευτικό τραγούδι το καλοκαίρι του 2023, και αυτό το οφείλει στο TikTok! Μόνο εκείνο το διάστημα είχε πάνω από 50 εκατομμύρια videos που το χρησιμοποιούσαν, ενώ έφτασε το 2024 στην νίκη στα βραβεία Grammy στην κατηγορία Pop Dance Recording!



To mega-hit «I Should Be So Lucky'» γράφτηκε από τους Stock Aitken Waterman μέσα σε μισή ώρα! Το πετυχημένο τρίο ξέχασε το ραντεβού με την Kylie, αλλά κατάφεραν να έχουν έτοιμο το τραγούδι μόλις η 19χρονη κατέφτασε στα γραφεία τους.



Το 2011 της απονεμήθηκε τιμητικό διδακτορικό δίπλωμα από το πανεπιστήμιο Ruskin University στο Εσεξ. Ηταν το αποτέλεσμα της δικής της προσπάθειας και καμπάνιας ενημέρωσης για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. 14 χρόνια νωρίτερα είχε αναγκαστικά να ακυρώσει την εμφάνισή της μετά την διάγνωσή της με καρκίνο. Η Kylie νίκησε την ασθένεια και εκπλήρωσε το όνειρό της!



Η σταρ τιμήθηκε το 2008 με το αστέρι του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας για την προσφορά της στην μουσική



Στο διάσημο μουσείο κέρινων ομοιωμάτων «Μαντάμ Τισό», η Kylie δεν έχει ένα, αλλά τέσσερα (!) ομοιώματα!

Το μεγάλο χιτ των «Suicide Blonde» είχε έμπνευση την Kylie! Ο τραγουδιστής τους, και τότε σύντροφός της, Michael Hutchence , την άκουσε να λέει πως έβαψε το μαλλί της σε χρώμα «suicide blonde» με αφορμή την παρουσία της σε πρεμιέρα ταινίας της,



Το όνομα «Kylie» στη γλώσσα των Αβορίγινων - οι ιθαγενείς πληθυσμοί της Αυστραλίας- σημαίνει «μπούμερανγκ»!



Τον Μάρτιο του ’24, απέκτησε τη δική της κούκλα με αφορμή την παγκόσμια μέρα γυναίκας. Η «Κylie-Barbie» φορά τα ρούχα από το video του «Padam Padam».



