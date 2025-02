Ο θρύλος της ρέγκε «ζει»: Το τραγούδι του Μπομπ Μάρλεϊ που παίζεται κατά μέσο όρο 15 φορές την ημέρα

Το πιο δημοφιλές τραγούδι του 21ου αιώνα του Μπομπ Μάρλεϊ, στη Βρετανία, «αποκαλύφθηκε» ενόψει της συμπλήρωσης 80 χρόνων από τη γέννηση του πρωτοπόρου καλλιτέχνη της ρέγκε μουσικής.

Το «Could You Be Loved» του Μπομπ Μάρλεϊ και του συγκροτήματός του, των «Wailers», αναδείχθηκε ως το πιο πολυπαιγμένο κομμάτι στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση του Ηνωμένου Βασιλείου τον 21ο αιώνα, σύμφωνα με στοιχεία που αποκάλυψε η PPL με αφορμή τη συμπλήρωση χρόνων από τη γέννηση του Τζαμαϊκανού καλλιτέχνη, στις 6 Φεβρουαρίου 1945.

Το τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1980, συνεχίζει να «μαγνητίζει» τους μουσικόφιλους του Ηνωμένου Βασιλείου, έχοντας παιχτεί κατά μέσο όρο 15 φορές την ημέρα, από τη στιγμή που η ανθρωπότητα άλλαξε αιώνα. Συνολικά, η μουσική του Bob Marley έχει συγκεντρώσει πάνω από τέσσερα χρόνια αθροιστικού airplay από το 2001.

Η PPL, η οποία χορηγεί άδειες χρήσης ηχογραφημένης μουσικής στο ραδιόφωνο, την τηλεόραση και σε δημόσιους χώρους, συνέταξε το διάγραμμα με τα πιο πολυπαιγμένα τραγούδια του Marley τον 21ο αιώνα, χρησιμοποιώντας δεδομένα airplay από ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Το «Could You Be Loved» ακολουθείται στενά από το «One Love» και το «Three Little Birds» ως τα δύο επόμενα τραγούδια με τις περισσότερες αναπαραγωγές, με το «No Woman, No Cry» και το «Is This Love» να συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα.



Υπενθυμίζεται πως ο λατρεμένος - σε κάθε γωνιά της γης - τραγουδιστής, κιθαρίστας, συνθέτης, αλλά και ακτιβιστής πέθανε σε ηλικία 36 ετών το 1981.