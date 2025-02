Formula 1 2025: Παρουσίαση των ομάδων στην O2 Arena

Η αναμονή τελείωσε: Η 18η Φεβρουαρίου του 2025 είναι η ημέρα όπου τα νέα αυτοκίνητα και οι ομάδες θα παρουσιαστούν στη μεγάλη εκδήλωση, που θα γίνει στην O2 Arena του Λονδίνου στις 22:00 (ώρα Ελλάδας). Τι περιμένουμε να δούμε και πως θα δεις τη ζωντανή μετάδοση.

Μετά από ένα διάλειμμα περίπου δύο μηνών, η αυλαία της Formula 1 ανοίγει το βράδυ της 18ης Φεβρουαρίου 2025. Στη βραδιά δεν θα πρωταγωνιστούν μόνο τα μονοθέσια και οι οδηγοί αλλά θα δεις (και θα δούμε) ένα μεγάλο show με συναυλίες και εκπλήξεις.

Πού να παρακολουθήσεις τη ζωντανή μετάδοση

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί σε απευθείας σύνδεση από το ANT1+ από τις 22:00 ώρα Ελλάδας αλλά και στο κανάλι Sky (Sky Sport F1) , στο NOW, σε ζωντανή ροή στο skysport.it και "ζωντανά" στο επίσημο κανάλι F1 στο YouTube.

Η έκπληξη της Ferrari

Σύμφωνα με ορισμένες πηγές, η Ferrari θα αποκαλύψει το νέο μονοθέσιο για τη σεζόν 2025 εν αναμονή του shakedown που θα γίνει την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου στο Fiorano . Η παρουσίαση θα να γίνει γύρω στα μεσάνυχτα και θα γίνει live στα social media της Scuderia. Οι οπαδοί της Ferrari θα πρέπει να περιμένουν σχεδόν μέχρι το τέλος του δίωρου σόου, καθώς ο Leclerc, ο Hamilton και ο Vasseur θα αποκαλύψουν τη νέα SF στην προτελευταία θέση, πριν από τη McLaren.

Πως θα παρουσιαστούν τα μονοθέσια

Η σειρά παρουσίασης θα είναι η εξής: Sauber, Williams, Racing Bulls, Haas, Alpine, Aston Martin, Mercedes, Red Bull, Ferrari, McLaren. Eνδιάμεσα θα έχουμε παρεμβάσεις του Stefano Domenicali, CEO της F1, και του Mohammed Ben Sulayem, προέδρου της FIA. Όλοι οι οδηγοί και οι ιθύνοντες των ομάδων θα παρελάσουν στο κόκκινο χαλί πριν την έναρξη της διοργάνωσης.

Οι μεγάλοι καλεσμένοι

Οικοδεσπότης της βραδιάς θα είναι ο ηθοποιός και κωμικός Jack Whitehall. Θα το πλαισιώσουν οι: Machine Gun Kelly , οι Take That , ο Αμερικανός αστέρας της κάντρι μουσικής Kane Brown και ο συνθέτης Brian Tyler που θα εμφανιστεί ως το alter-ego του Are We Dreaming .

Η ομάδα της βραδιάς

Σύμφωνα με έρευνα που ξεκίνησε στο κανάλι F1 WhatsApp, η πιο αναμενόμενη παρουσίαση της ομάδας είναι αυτή της Ferrari , με περισσότερες από 232 χιλιάδες ψήφους , ακολουθούμενη από τη McLaren με 84,8 χιλιάδες ψήφους και τη Red Bull με 73,7 χιλιάδες ψήφους.

Η αγωνία κορυφώνεται καθώς τα πράσινα φώτα της εκκίνησης για την χρονιά του 2025 είναι έτοιμα να ανάψουν και να φέρουν σημαντικά νέα όπως η άφιξη του Hamilton στη Ferrari και πολλά νέα πρόσωπα, που θα προσπαθήσουν να επιβληθούν στο κορυφαίο και πιο ανταγωνιστικό κομμάτι του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Θα είναι μια αξέχαστη βραδιά για όλους τους οπαδούς της F1, ένα πρωτόγνωρο show που θα ξεκινήσει μια από τις πιο αναμενόμενες σεζόν στην ιστορία αυτού του αθλήματος.