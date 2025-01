Φωταγωγήθηκε η Βουλή στη μνήμη του Ολοκαυτώματος των Εβραίων

Με το σύνθημα #WE REMEMBER, που αφορά τη Διεθνή Εκστρατεία για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος των Εβραίων, φωταγωγήθηκε την Κυριακή η πρόσοψη του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων, μία ημέρα πριν από τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, όπως έχει καθιερωθεί η 27η Ιανουαρίου.



Με τη φωταγώγηση αυτή, «το ελληνικό Κοινοβούλιο στέλνει ένα δημόσιο ηχηρό μήνυμα της Μνήμης απέναντι στη Λήθη, επιδιώκοντας να μείνει ζωντανή η Μνήμη του Ολοκαυτώματος και δηλώνοντας δημόσια και σθεναρά την αντίθεσή του στον αντισημιτισμό και σε κάθε μορφή μίσους και ρατσισμού».



Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, «το #WE REMEMBER ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Εβραϊκού Συνεδρίου (WJC) «ως εκστρατεία ευαισθητοποίησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στη μνήμη των εκατομμυρίων θυμάτων του ναζισμού που εξοντώθηκαν στο όνομα του μίσους και του φανατισμού κατά το Ολοκαύτωμα», όπως επισημαίνεται από το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος.



Από το 2022 εμβληματικά κτήρια ανά τον κόσμο, φωταγωγούνται με το #WE REMEMBER, ενώ διεθνείς προσωπικότητες, αρχηγοί κρατών, θρησκευτικοί ηγέτες, άνθρωποι της Τέχνης, των Γραμμάτων και του Αθλητισμού συμμετέχουν κάθε χρόνο αναρτώντας τη φωτογραφία τους με το σύνθημα #WE REMEMBER».



Επιπλέον, στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, αύριο Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου, θα πραγματοποιηθεί επετειακή αναφορά στη Διεθνή Ημέρα Μνήμης για το Ολοκαύτωμα και θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των εκατομμυρίων θυμάτων του ναζισμού.