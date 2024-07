Φωτιά τώρα στην Πρέβεζα - Ήχησε «112» για εκκένωση δύο οικισμών

⚠️ Activation of 112 - Emergency Number



📍#Preveza



🔥 Wildfire in your area



🆘 If you are in the areas of #Raches and #Vlachika #Preveza, evacuate via Ioannina road towards #Preveza



‼️ Follow the instructions of the Authorities



