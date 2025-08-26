Φώτης Σπύρος: Η μάχη του με τον αλκοολισμό και η αποκάλυψη ότι έχει καρκίνο

Ο Φώτης Σπύρος με αφοπλιστική ειλικρίνεια μίλησε για τα δύσκολα παιδικά του χρόνια, για τον αλκοολισμό από τον οποίο πάλεψε για να ξεφύγει και για την μάχη που δίνει με τον καρκίνο. Η σεξουαλική του ταυτότητα όπως εξήγησε, του δημιούργησε προβλήματα...

«Ήμουν πολύ δύσκολο παιδί, αλλά μαθητής του «20». Από πολύ μικρός ανακάλυψα ότι είμαι γκέι και αυτό εκείνα τα χρόνια ήταν πολύ δύσκολο. Στα δεκαοκτώ μου έφυγα από το σπίτι. Ο μπαμπάς μου ήταν αλκοολικός, όπως ήμουν κι εγώ και έκανα απεξάρτηση στα σαράντα μου χρόνια. Tότε δεν ξέραμε τι ήταν το μπούλινγκ. Όμως, όλα τα παιδάκια, οι συμμαθητές μου, με κορόιδευαν. Μετά όμως έρχονταν και μου ζητούσαν να παίξουμε μαζί. Ωστόσο, με κορόιδευαν. Εγώ όταν κατάλαβα τι μου συμβαίνει, είπα: «Γιατί σε μένα, ρε γα@@@ο;» Και να σου πω πως είμαι ένας άνθρωπος που δεν έχω πρόβλημα με τις γυναίκες. Μια χαρά τα πάω. Είχα επίσης πολύ μεγάλες και ωραίες σχέσεις με γυναίκες. Όλες βέβαια ήταν πάνω από εξήντα χρονών!».

Και συνέχισε μιλώντας για την σχέση με τον πατέρα του: «Μόνο κακοποιητική συμπεριφορά έχω δει κι έχω ζήσει από τον πατέρα μου. Δεν τον κατηγορώ. Δεν ήταν εύκολο να διαχειριστεί ότι ο γιος του ήταν ομοφυλόφιλος. Δεν τον αδικώ. Αυτή ήταν η παιδεία του. Αναγκάστηκα να φύγω από 18 χρονών. Πήγα στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν. Ανακάλυψα ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο στη ζωή μου παρά μόνο θέατρο. Ήθελα να γίνω σημαντικός. Ήθελα να με αγαπάνε και να με σέβονται. Μετά ανακάλυψα πόσο σημαντικά πράγματα μπορεί να μου δώσει το θέατρο».

Για το θέμα της υγείας του ανέφερε: «Όλοι ξέρουν ότι οι δαίμονες δεν εξαφανίζονται ποτέ. Οι δαίμονες έρχονται πάντα και σε παραφυλούν. Πάντα φοβάμαι. Πάντα λέω: «Δεν πίνω, δεν είμαι αλκοολικός». Όμως, πάντα το παλεύω. Όπως το παλεύω τώρα με τον καρκίνο. Έμαθα εντελώς τυχαία ότι έχω καρκίνο του παχέος εντέρου. Αυτό είναι κάτι που θέλω να το μοιραστώ με τον κόσμο, για να πω: «Μην αμελείτε την υγεία σας. Να κάνετε προληπτικές εξετάσεις». Εμένα αυτές οι προληπτικές εξετάσεις και τα διαγνωστικά τεστ με σώσανε» εξηγεί στην ONtime Σαββατοκύριακο.

Πώς το αντιμετωπίζει; «Δεν υπάρχει σχέδιο σε αυτά. Βήμα βήμα. Μερικές φορές αντέχω, μερικές όχι. Κάποιες φορές με παίρνει από κάτω. Μετά πάλι παίρνω τα πάνω μου. Σημασία έχει ότι το παλεύω» εξομολογήθηκε.