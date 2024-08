«Freak 6 Roses»: Την Παρασκευή 16 Αυγούστου κυκλοφορεί το νέο παπούτσι του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανακοίνωσε πως την Παρασκευή (16/8) «βγαίνει» σε κυκλοφορία το νέο παπούτσι του με όνομα «Giannis Freak 6 Roses».



Ο Έλληνας σούπερ σταρ, ο οποίος συνεργάζεται τα τελευταία χρόνια με τη Nike, σχεδίασαν από κοινού ένα λευκό παπούτσι, με ροζ λεπτομέρειες και σχεδιασμένο πάνω του ένα τριαντάφυλλο (από το οποίο πήρε και το συγκεκριμένο όνομα).



Το προωθητικό post της Nike στα Social Media ανέφερε μεταξύ άλλων: «Protect, Provide, Stay Relentless».

«Προστάτεψε, παρείχε, μείνε αδυσώπητος».

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να συμπληρώνει:«We are our father's legacy. He protected us, He provided for us. Everything i do and Everything i am, is because of him»

«Είμαστε η κληρονομιά των πατεράδων μας, εκείνος μας προστάτεψε, παρείχε τα πάντα για εμάς. Ότι κάνουμε και ότι είμαστε, το οφείλουμε σε εκείνον».