Γέννησε η Μέγκαν Φοξ - Καλωσόρισε το πρώτο της παιδί με τον πρώην της, Machine Gun Kelly

Μανούλα για τέταρτη φορά έγινε η δημοφιλής ηθοποιός Μέγκαν Φοξ, καθώς καλωσόρισε το πρώτο της παιδί με τον πρώην της, Machine Gun Kelly.

Ο Αμερικανός μουσικός, 34 ετών, μοιράστηκε ένα βίντεο με τα χέρια ενός μωρού στο Instagram και έγραψε: «Είναι επιτέλους εδώ!! ο μικρός μας ουράνιος σπόρος. 27/3/25».

Η γέννηση του παιδιού έρχεται λίγους μήνες αφού το ζευγάρι που ήταν αρραβωνιασμένο από το 2022 ανακοίνωσε τον χωρισμό του.

Αν και δεν αποκάλυψε το όνομα του μωρού, ο Kelly ανέφερε λεπτομερώς ότι «γεννήθηκε στα 432 HZ» και ότι η άφιξή της ήταν «ένα επικό ταξίδι». «Δόξα τω Θεώ», έγραψε στα στόρι του στο Instagram.

Η αποβολή το 2023

Το 2023, η Fox ανακοίνωσε ότι είχε μια αποβολή και το μοιράστηκε σε ένα βιβλίο ποίησης με τίτλο Pretty Boys Are Poisonous: Poems: A Collection Of F***** Up Fairy Tales.

Εκείνη την εποχή, η Fox είπε στο Good Morning America (GMA) του ABC: «Δεν είχα ξαναζήσει κάτι τέτοιο στη ζωή μου, έχω τρία παιδιά, οπότε ήταν πολύ δύσκολο και για τους δυο μας».

«Και μας έστειλε σε ένα πολύ δύσκολο ταξίδι, μαζί, και χωριστά, μαζί και χώρια… προσπαθώντας να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό και γιατί συμβαίνει αυτό».

Το αστέρι των Transformers έχει τρία παιδιά με τον πρώην σταρ του Μπέβερλι Χιλς, Μπράιαν Όστιν Γκριν – τον ​​Νόα , τον Μπόντι και το Journey.

Ο Machine Gun Kelly έχει μια έφηβη κόρη, την Casie, με την πρώην σύντροφό του Emma Cannon. Η Φοξ και ο ράπερ επιβεβαίωσαν τη σχέση τους το 2020, αφού συναντήθηκαν στα γυρίσματα του Midnight In The Switchgrass.