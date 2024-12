Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η «κραυγή» ενός παιδιού που έμαθε να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα

Το NBA Cup «οδεύει» προς Μιλγουόκι. Καθαρά και δίκαια. Οι Μπακς είναι Κυπελλούχοι NBA, ήταν συγκλονιστικοί το τελευταίο διάστημα, «φορμαρίστηκαν» τη σωστή στιγμή και παίρνουν το δεύτερο τρόπαιο σε διάστημα 3,5 χρόνων.

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πραγματοποιεί μια από τις καλύτερες εμφανίσεις της καριέρας του και να αποδεικνύει για ακόμα μια φορά, ότι δεν φοβάται να βγει «μπροστά» στα κρίσιμα και όταν... καίει η μπάλα.

Το AI είχε «μιλήσει» άλλωστε εδώ και μέρες, χρήζοντας ισχνό, αλλά υπαρκτό φαβορί το Μιλγουόκι στον τελικό με την Οκλαχόμα. Triple Double σε τελικό, 26 πόντοι, 19 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 39 (!) μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης - PIR (δεν χρησιμοποιείται αυτή η μέθοδος βαθμολόγησης στο NBA) και +14 στο +/- για τον Έλληνα σούπερ σταρ που αναδείχθηκε, όπως ήταν λογικό MVP του τελικού και αφιέρωσε το τρόπαιο στον πατέρα του που έχει φύγει από τη ζωή.

Το Μιλγουόκι θα είναι το «σπίτι» του και αυτό δεν θα αλλάξει

Ό,τι και να γίνει στο μέλλον, όπου και αν καταλήξει να αγωνίζεται ο «Greek Freak», είτε αποχωρήσει, είτε παραμείνει στο Μιλγουόκι, ο Γιάννης θα είναι πάντα άρρηκτα συνδεδεμένος με τον οργανισμό των «ελαφιών». Οι Μπακς αποδείχθηκαν το... πεπρωμένο του Έλληνα φόργουορντ και αυτό δεν αλλάζει. Μαζί πέτυχαν σπουδαία πράγματα, κατάφεραν και κατέκτησαν το Πρωτάθλημα του 2021, κέρδισαν, έχασαν, αλλά τα πάντα τα έκαναν μαζί.

Ο Γιάννης πρέπει να κοιτάξει και το «Legacy» του, αλλά δείχνει να απολαμβάνει τόσο πολύ την παρουσία του εκεί, που ίσως για αυτόν να είναι και το πιο σημαντικό. Θέλει να συμβάλλει τα μέγιστα, ώστε η ομάδα του να κερδίζει κάθε βράδυ, δεν τον ενδιαφέρουν τόσο τα δικά του στατιστικά, όσο το «καλό» του συνόλου και της ομάδας.

Εσύ ποιος «Έλληνας» θέλεις να είσαι;

Συζήτηση για το ποιος είναι ο κορυφαίος μπασκετμπολίστας αυτή τη στιγμή στον πλανήτη; Γιατί; Απλά γιατί; Βλέπεις έναν - δύο λίγο πιο «προκλητικούς» στο διαδίκτυο, σχετικά με τις απόψεις τους για τον Γιάννη και νιώθεις την ανάγκη να αντιδράσεις, να απαντήσεις. Να υποστηρίξεις τον... Γιόκιτς, λες και ο ίδιος ενδιαφέρεται για τον ποιον θεωρείς εσύ ως «κορυφαίο» αυτή τη στιγμή. Οι αριθμοί μιλούν και στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να κάνουν λάθος. Ο κάθε σούπερ σταρ του NBA «χαράζει» τον δικό του δρόμο στο μπάσκετ και δεν υπάρχει λόγος για... κόντρες.

Ας στηρίξουμε επιτέλους αυτό το παλικάρι από τα Σεπόλια που έφτασε να είναι Πρωταθλητής NBA με τους Μιλγουόκι Μπακς και ας μάθουμε να χαιρόμαστε με τη χαρά του άλλου. Που τυγχάνει μάλιστα να είναι και Έλληνας. Δεν υπάρχει λόγος να ειπωθούν κακίες, ούτε να μειωθεί το έργο και η «προσφορά» του Γιάννη στο μπάσκετ. Όταν μάλιστα έχει και την καθολική αναγνώριση από τον κόσμο αυτό, το να βρίσκονται μερικοί και να το «αμφισβητούν», μοιάζει το λιγότερο... αφελές.

Ο... αστερίσκος που μένει, αλλά είναι «δεδομένο», ότι θα καλυφθεί

Ο Γιάννης έχει κατακτήσει όλους τους πιθανούς τίτλους στην Αμερική και το NBA. Εκτός αυτού του Rookie of the Year (ROTY), που πλέον δεν μπορεί να κατακτηθεί κιόλας, αφού ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω... Πρωτάθλημα, Κύπελλο, MVP σε τελικούς, MVP σε κανονική περίοδο, MVP σε Play Off, Αμυντικός της χρονιάς, σε καλύτερες πεντάδες, πιο βελτιωμένος παίκτης. Έχει κατακτήσει κυριολεκτικά τα πάντα. Ή σχεδόν τα πάντα...

Μένει μια «κορυφή» να πιάσει ακόμα. Αυτή της Εθνικής ομάδας, όπως είχε αναφερθεί και όταν ο Γιάννης έκλεινε το 30ο έτος της ηλικίας του. Έτσι και τώρα... Ο Γιάννης με λιγότερο άγχος πλέον να «αποδείξει», θέλει σε ένα από τα επόμενα τουρνουά της Εθνικής, αρχής γενομένης από το EuroBasket του 2025 να καταφέρει κάτι σπουδαίο με την «επίσημη αγαπημένη», να «τρυπήσει» το προσωπικό του ταβάνι και να... τερματίσει κάθε φιλοδοξία που είχε από το άθλημα που λέγεται μπάσκετ, όταν ξεκινούσε μερικά χρόνια πριν...