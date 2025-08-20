Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Πατέρα, πάνε τώρα 13 χρόνια» - Η συγκινητική του ανάρτηση

«Και με ταξίδευες σαν το καράβι κι έλεγες, θα σ’ αγαπώ με τα καλοκαίρια, με τρικυμίες και με βροχές». Ανοίγοντας κανείς τα stories του Γιάννη Τσιμιτσέλη στο Instagram την Τετάρτη 20 Αυγούστου αντίκριζε ένα βίντεο με την εικόνα ενός άντρα σε ένα φέρι μποτ και ακούει -σε μουσική υπόκρουση- το κομμάτι «Θάλασσες» του Δημήτρη Μητροπάνου.

Έχουν περάσει 13 χρόνια από τη στιγμή που ο Γιάννης Τσιμιτσέλης έχασε τον πατέρα του και ως ελάχιστο φόρο τιμής του αφιέρωσε αυτό το τραγούδι καθώς εκείνος του μετέδωσε αυτή τη μεγάλη του αγάπη για τη θάλασσα. «Πατέρα, πάνε τώρα 13 χρόνια», έγραψε στο Instagram και λίγο αργότερα δημοσίευσε μια φωτογραφία από το δικό του σκάφος που ψάρευε με την κόρη του, Εύα.

Η συγκινητική ανάρτηση του Γιάννη Τσιμιτσέλη για τον πατέρα του. pic.twitter.com/lfeQunFjUt — Flash.gr (@flashgrofficial) August 20, 2025

φωτογραφία Instagram

«Ο καθένας πενθεί όπως αισθάνεται»

Ήταν 2012 όταν ο πατέρας του Τσιμιτσέλη έφυγε από τη ζωή και το ίδιο βράδυ ο ηθοποιός βρέθηκε στη σκηνή του θεάτρου. «Ήταν 600 θεατές από κάτω που περίμεναν να δουν την παράσταση. Δεν τους απασχολούσε αν ο δικός μου πατέρας πέθανε. Ταυτόχρονα υπήρχαν είκοσι συνάδελφοι που περίμεναν να πληρωθούν. Δεν θα τους στερούσα εγώ ένα μεροκάματο, ούτε ο πατέρας μου θα ήθελε να το κάνω αυτό.

Από εκεί και πέρα πρέπει ο καθένας να έχει τις αντοχές και την ψυχική δύναμη να μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά χωρίς να επηρεάζεται από κανέναν παράγοντα, όσο σημαντικός κι αν είναι. Ο καθένας πενθεί όπως αισθάνεται. Άλλος μπορεί να κλειστεί σε ένα δωμάτιο και να κλαίει όλη μέρα. Εγώ πιθανότατα πιάστηκα από τη δουλειά μου», είχε πει σε δηλώσεις του στο περιοδικό ΟΚ.