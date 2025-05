H τέχνη των μεταξωτών μαντηλιών της Gucci κουβαλάει την ιστορία της Φλωρεντίας

Στο πανέμορφο παλάτσο Σετιμάνι του δέκατου πέμπτου αιώνα, στην περιοχή Ολτράρνο της Φλωρεντίας, ο ιταλικός οίκος Gucci ξεμπερδεύει τα λεπτά νήματα της κληρονομιάς του και εξερευνά τον πυρήνα της ιστορίας του.

Το «Keep It Gucci: The Art of Silk», η νέα έκδοση του ιταλικού οίκου, σε συνεργασία με τις εκδόσεις Assouline, προσφέρει μια σπάνια ματιά στη βαθιά σχέση με το μετάξι, αναδεικνύοντας τα μαντήλια του όχι απλώς ως ένα αριστούργημα της μόδας, αλλά ως ένα πολιτιστικό τεχνούργημα. Μέσα από τις σελίδες του νέου βιβλίου εισβάλουμε στα άδυτα της τέχνης, της ιστορίας αλλά κυρίως της μόδας ενώ στη διαφημιστική καμπάνια πρωταγωνιστεί η βραβευμένη με Emmy ηθοποιός Julia Garner όπου μέσα από τον φωτογραφικό φακό του Steven Meisel ζωντανεύει η ιστορία του οίκου.

Και στη Φλωρεντία, όπου η αίγλη των Μεδίκων εξακολουθεί να παραμένει ζωντανή, είναι ταιριαστό ένας οίκος μόδας να αφηγείται την ιστορία του όχι απλώς μέσα από το θέαμα αλλά μέσα από ένα ύφασμα.

Ο «δρόμος» του μεταξιού

Όλα ξεκίνησαν το 1958 όταν δημιουργήθηκε το «Tolda di Nave», ένα μεταξωτό μαντήλι με ναυτικό θέμα, έπειτα από συνεργασία του οίκου με την εταιρεία μεταξιού Fiorio με έδρα την πόλη Κόμο. Αυτό που ακολούθησε ήταν ένα οπτικό και υλικό αρχείο που γινόταν ολοένα και πιο περίπλοκο - κυρίως με την άφιξη του εικονογράφου Vittorio Accornero de Testa, του οποίου οι μπαρόκ φαντασιώσεις καθόρισαν τα σχέδια μαντηλιών του Οίκου για δεκαετίες.

Ανάμεσά τους το πιο διάσημο, έως σήμερα, μαντήλι «Flora» που δημιουργήθηκε το 1966 για την Γκρέις (Κέλι), Πριγκίπισσα του Μονακό. Με τα 43 είδη χλωρίδας και πανίδας που απεικονίζονται σε 37 χειροποίητα χρώματα, το σχέδιο έχει γίνει ένα σύμβολο της αφοσίωσης του οίκου Gucci στη λεπτομέρεια και την ιταλική τέχνη. Σήμερα, κοσμεί τη θήκη του συνοδευτικού βιβλίου της έκθεσης - ένας φόρος τιμής σε ένα μοτίβο που εκτείνεται από τους λαιμούς των βασιλικών οικογενειών μέχρι τις πασαρέλες του Alessandro Michele.

Το εν λόγω βιβλίο δεν είναι απλώς μια αναδρομική έκθεση αλλά πρόκειται για μια πράξη αναγέννησης. Ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα είναι το 90 x 90, όπου καλλιτέχνες επανερμηνεύουν και δίνουν νέα πνοή σε παλαιότερες δημιουργίες και περιλαμβάνει εννέα συλλεκτικά μαντήλια. Τα έργα αποτελούν μια νέα οπτική του οίκου Gucci, θολώνοντας τα όρια μεταξύ φορέσιμων αντικειμένων και εικαστικής τέχνης.

Ενώ ο κόσμος της μόδας συνεχίζει να στρέφεται προς το ψηφιακό και το εφήμερο, κάθε βιτρίνα ενός καταστήματος Gucci αποτελεί μια υπενθύμιση για ό,τι παραμένει ριζωμένο: τη δεξιοτεχνία, την ιστορία και την τέχνη της δημιουργίας. Στις καλύτερες στιγμές της, η «Τέχνη του Μεταξιού» διαβάζεται σαν μια ερωτική επιστολή.

«Στα μαντήλια μας, κάθε χαρακτήρας ζωντανεύει, από το θρυλικό Flora μέχρι τα ζώα της σαβάνας, μεταμορφώνοντας τα σε μονοχρωματικά μοτίβα επιστημονικής φαντασίας ή σε συναρπαστικούς χαρακτήρες από κόμικ, ενισχύοντας τα σύμβολα του Οίκου, και εκτοξεύοντάς τα προς νέες προοπτικές, ερμηνείες και χρήσεις για το μέλλον», αναφέρει μια δήλωση του Οίκου.