Γιατί η Τέιλορ Σουίφτ δεν πήγε στα American Music Awards;

Η Τέιλορ Σουίφτ παρόλο που θεωρείται κορυφαίο πρόσωπο της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας, ήταν η μεγάλη απούσα από τα φετινά American Music Awards.

Οι θαυμαστές της ήταν πεπεισμένοι ότι θα έκανε μια μεγάλη ανακοίνωση στα AMAs της 26ης Μαΐου 2025 (όπως για παράδειγμα ένα νέο άλμπουμ), λόγω του προτελευταίου επεισοδίου της σειράς The Handmaid’s Tale, στο οποίο ακουγόταν το τραγούδι της “Look What You Made Me Do (Taylor’s Version)”. Δεδομένου ότι η Τέιλορ είναι γνωστή για τις διακριτικές νύξεις που κάνει πριν κυκλοφορήσει κάτι σημαντικό, οι θαυμαστές της πίστευαν ότι τουλάχιστον θα εμφανιζόταν στην απονομή. Γιατί λοιπόν δεν ήταν εκεί;

Υποψήφια για έξι βραβεία φέτος

Η Τέιλορ Σουίφτ ήταν υποψήφια για έξι βραβεία φέτος: Καλλιτέχνης της Χρονιάς, Αγαπημένη Γυναίκα Ποπ Καλλιτέχνιδα, Αγαπημένος Καλλιτέχνης Περιοδείας, Άλμπουμ της Χρονιάς, Αγαπημένο Ποπ Άλμπουμ για το The Tortured Poets Department και Συνεργασία της Χρονιάς για το σινγκλ της “Fortnight” με συμμετοχή του Post Malone.

Τέιλορ Σουίφτ/ Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Γιατί δεν πήγε στα AMAs 2025

Η διάσημη τραγουδίστρια δεν έδωσε κάποια εξήγηση για την απουσία της από τα AMAs, ούτε εθεάθη κάπου αλλού εκείνη την ημέρα. Άρα, δεν είναι ξεκάθαρο αν ήταν απασχολημένη ή αν απλώς επέλεξε να παραλείψει τη φετινή διοργάνωση, σύμφωνα με το Hollywood Life.

Ωστόσο, στις 24 Μαΐου, η Τέιλορ Σουίφτ και ο σύντροφός της, Τράβις Κέλσι, εθεάθησαν σε δείπνο στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα. Το ζευγάρι κρατά χαμηλό προφίλ και είναι μαζί από τα μέσα του 2023.

Ετοιμάζει νέο άλμπουμ;

Δεν είναι σαφές αν η Τέιλορ Σουίφτ εργάζεται για το νέο της άλμπουμ ή αν κάνει ένα διάλειμμα. Άλλωστε, κυκλοφόρησε άλμπουμ το ένα μετά το άλλο, deluxe εκδόσεις, και περιόδευσε παγκοσμίως με το Eras Tour από τον Μάρτιο του 2023 έως τον Δεκέμβριο του 2024.

Έπαιξε η Τέιλορ Σουίφτ στο The Handmaid’s Tale;

Όχι, η Τέιλορ δεν εμφανίστηκε ως γκεστ στη σεζόν 6 της σειράς The Handmaid’s Tale, αλλά το τραγούδι της “Look What You Made Me Do (Taylor’s Version)” ακούστηκε σε μια σκηνή όπου ο χαρακτήρας της Ελίζαμπεθ Μος, Τζουν, ηγείται μιας στρατιάς επαναστατημένων υπηρετριών. Οι φαν παρατήρησαν ότι ένας ηθοποιός στη σκηνή έμοιαζε πολύ με την Τέιλορ, αλλά η Ελίζαμπεθ Μος διέψευσε τις φήμες σε συνέντευξή της στο TVLine.

«Φυσικά και δεν είναι αυτή», δήλωσε η ηθοποιός, σκηνοθέτης και εκτελεστική παραγωγός στις 23 Μαΐου. «Θεέ μου, είναι ξεκαρδιστικό. Μου αρέσει αυτή η ιδέα πάντως. Αλλά αυτός είναι ένας από τους λόγους που ενθουσιαστήκαμε τόσο με τη συγκεκριμένη σκηνή. Η αλληλεπίδραση των φαν της σειράς Handmaid’s είναι τόσο έντονη, και όταν συνδυάστηκε με τους φαν της Σουίφτ, ήταν σαν “Ω Θεέ μου”. Είναι πολύ διασκεδαστικό!»