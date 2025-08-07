Γιώργος Τσαλίκης: «30 χρόνια σ’ αυτήν τη δουλειά, δεν έχει βρεθεί κανείς να επενδύσει σε μένα»

Για την επαγγελματική του πορεία μίλησε ο Γιώργος Τσαλίκης εκφράζοντας μάλιστα και το παράπονό του, στην επικοινωνία που είχε με την εκπομπή ''Καλοκαιρινό ραντεβού''.

«Σχεδόν 30 χρόνια σ’ αυτή τη δουλειά δεν έχει βρεθεί κανείς, ούτε επιχειρηματίες, ούτε εταιρεία, ούτε χορηγός, να επενδύσει σε μένα και να μου πει "πάρε ένα ευρώ". Ό,τι έχω κάνει το έχω κάνει με την πίστη μου στον Θεό, τη βοήθεια του κόσμου, κάποιων ανθρώπων που ήταν δίπλα μου και με δική μου δουλειά».

Και συνέχισε μιλώντας για την αγάπη του κόσμου: «Το μεγαλύτερο παράσημο που μου έχει δώσει ο κόσμος είναι ότι είμαι καλός performer. Αυτό κεφαλαιοποιώ και με αυτό πορεύομαι. Δεν είναι πανάκεια για μένα το να χρειάζομαι συνέχεια hits, όπως ίσως χρειάζονται κάποια νέα παιδιά που τώρα ξεκινάνε. Αν είναι να έρθει ένα hit, καλώς να έρθει».

Ο τραγουδιστής δεν δίστασε να αποκαλύψει σχετικά με το ''Don’t Forget the Lyrics''. «Είδα το trailer και επειδή έβλεπα παλιότερα το αντίστοιχο με τον Καπουτζίδη και μου άρεσε, έστειλα μήνυμα σε υψηλόβαθμο στέλεχος του ΑΝΤ1 και έκανα το δοκιμαστικό. Πήγε πάρα πολύ καλά, αλλά έμαθα ότι η Έλλη Κοκκίνου έκανε ένα καταπληκτικό δοκιμαστικό και ο ΑΝΤ1 θέλει να επενδύσει σε μία καινούργια γυναικεία παρουσία».