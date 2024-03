Γιορτάζουμε τον Λένιν, κυνήγι μαγισσών ΠΑΣΟΚ, την έξοδο από Cosmote

Δεν θα το κρύψω, συγκινήθηκα. Στην εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από το θάνατο του Λένιν, που διοργάνωσε η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ, στον Περισσό εμφανίστηκε σύσσωμη η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ κι ερμήνευσε δύο μοναδικά έργα, αφιερωμένα στην Οκτωβριανή Επανάσταση. Τι να λέμε τώρα, ούτε στη Μόσχα δεν έγινε τόσο μεγαλοπρεπής εκδήλωση για να μην αναφέρουμε άλλες πρωτεύουσες χωρών που επικράτησε το καθεστώς που ίδρυσε ο τιμώμενος. Ειδικά σε ορισμένες από αυτές μια ανάλογη εκδήλωση είναι ποινικό αδίκημα. Στην ελεύθερη Αθήνα είναι αλλιώς, όχι μόνον έγινε εκδήλωση αλλά έπαιξε η πολυμελής Συμφωνική ορχήστρα του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού. Αυτή η ίδια ορχήστρα ευαίσθητων καλλιτεχνών που τον Απρίλιο του 2022, όταν μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, είχε ζητηθεί να μετάσχουν σε συναυλία για την Μαριούπολη, είχαν αρνηθεί!

Πιο πολύ όμως από όλα με συγκίνησε το γεγονός ότι στο φουαγιέ της Αίθουσας βρισκόταν το νεκρικό εκμαγείο του Λένιν (μπρρρρ). Γιατί όχι; Οστά αγίων εκθέτουν σε εκκλησίες και προσκυνούν οι πιστοί, το εκμαγείο του εκλιπόντα επαναστάτη οι πιστοί οπαδοί του.

Επειδή δεν θέλω να κρύβω πράγματα, μια κι έχουμε γνωριστεί και κάνουμε παρέα κάθε μέρα, να πω ότι η Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ παρουσίασε τον Οκτώβρη (1967) του Ντμίτρι Σοστακόβιτς και την Επετειακή Συμφωνία (1927) του Βλαδίμηρου Θεμελίδη. Ο «Οκτώβρης» είναι το μοναδικό συμφωνικό ποίημα που έγραψε ο Σοστακόβιτς και στο κεντρικό τμήμα του υπάρχει η μελωδία από το «Τραγούδι των παρτιζάνων».

Η «Επετειακή Συμφωνία» του Θεμελίδη, που ομολογώ μαθαίνω την ύπαρξή της πρώτη φορά, ίσως επειδή παρουσιάστηκε σε πρώτη πανελλήνια εκτέλεση και μια από τις ελάχιστες παγκοσμίως. Η συμφωνία αποτελείται από επαναστατικά τραγούδια και εμβατήρια, όπως το «Επέσατε Θύματα», «Γενναίοι Σύντροφοι» κ.ά.

Περιττό να σημειώσω ότι ενθουσιάστηκε ο κεντρικός ομιλητής σύντροφος Κουτσούμπας προβλέποντας ότι «η κόκκινη σημαία θα υψωθεί ξανά στο Λένινγκραντ, στη Μόσχα, στο Βερολίνο, σε όλη την Ευρώπη, στην Ασία, την Αμερική, την Αφρική, την Ωκεανία, σε όλο τον κόσμο». Αμάν, βοήθεια.

Εσωτερικοί εχθροί

Σήμερα, μετά την προχθεσινή κομμουνιστική συναυλία δεν ασχολήθηκα με άλλα συγκλονιστικά πράγματα, είχα διάθεση φιλανθρωπίας και στοργής για τους αδυνάτους κι είπα να ασχοληθώ με το ΠΑΣΟΚ. Σας ενημέρωσα ήδη ότι τα αποτελέσματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων που δείχνουν και πάλι το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση, έχουν δημιουργήσει μια «νευρικότητα» (για να το πω ευγενικά) στην Χ. Τρικούπη.

Βέβαια, αυτή η νευρικότητα οδηγεί ορισμένους να αναζητούν εσωτερικούς εχθρούς, υπευθύνους και αντιπάλους του προέδρου που δημιουργούν κακή εικόνα προς τα έξω.

Επειδή αυτό το κυνήγι μαγισσών έχει ξαναγίνει και στο ΠΑΣΟΚ, αν συνεχισθεί θα αρχίσω να λέω και ονόματα….

Ενοχλεί κάθε μέρα

Μια και είμαι στα του ΠΑΣΟΚ, να σας πω ότι ο Δήμαρχος της Αθήνας, ο κ. Δούκας, δεν θα έλεγα ότι είναι και ο πιο αγαπημένος του προέδρου του κόμματος και των συνεργατών του.

Και ο ίδιος βέβαια, όλο και κάτι κάνει και ενισχύει αυτό το κλίμα, μια με την υπερπροβολή της υποστήριξης που έχει από τον Γ. Παπανδρέου, μια και την υπερβολή των σχέσεων του με το Σύριζα.

Πάλι λοιπόν, ενόχλησε τους επάνω ορόφους της Χαρ. Τρικούπη 50 (όπου και τα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ, για τους μη μυημένους στα κομματικά) με συνέντευξη του και μάλιστα σε εφημερίδα προσκείμενη στον Σύριζα (και καθόλου φιλική προς το ΠΑΣΟΚ) όπου επανέλαβε τα περί συνεργασιών λέγοντας «επιδίωξα τις συνεργασίες γιατί πιστεύω βαθιά ότι µόνο έτσι προωθούνται ιδέες, προτάσεις και λύσεις. Και οι συνεργασίες αυτές θα προχωρήσουν.»

Και επειδή , προφανές ξέρει ότι «του την έχουν στημένη» στο ΠΑΣΟΚ, προσέθεσε «είναι λάθος όμως να ερμηνεύει κανείς τις συνεργασίες στον χώρο της αυτοδιοίκησης µε κοµµατικά γυαλιά». Μπορώ πάντως να σας πω ότι η τελευταία αυτή φράση, δεν ηρέμησε τα πνεύματα στην Χ. Τρικούπη.

Κι άλλος ενοχλητικός

Για να μείνουμε στα εσωκομματικά της αντιπολίτευσης, να σας πω ότι ήδη ορισμένοι στην Κουμουνδούρου έχουν αρχίσει να μουρμουράνε για τον γιατρό - βουλευτή Νίκο Παππά, μια και όπως λένε «βγαίνει συνεχώς στις τηλεοράσεις και οι απόψεις του δεν είναι σε πολλές περιπτώσεις , οι πάγιες θέσεις του κόμματος». Αφορμή αυτή την φορά τα όσα είπε σε σχέση με τις καταλήψεις στα πανεπιστήμια, ότι δηλαδή η αστυνομία, όπου υπάρχει παρανομία πρέπει να επεμβαίνει αλλά και πως ενέργειες των λεγομένων αναρχικών και ακροαριστερών, δεν διαφέρουν από ενέργειες των ακροδεξιών. Οι μουρμούρες πάντως, δύσκολα βλέπω να γίνονται φωνές ή κραυγές, μια και ο κ. Παππάς, είναι ένας από τους πιο φανατικούς υποστηρικτές του κ Κασσελάκη.

Εξελίσσεται σε γραφικό

Μέχρι και στον Σύριζα σχολιάζουν ειρωνικά την ξαφνική απόφαση Σπίρτζη να ζητήσει Εξεταστική Επιτροπή για τον ίδιο, σε σχέση με την θητεία του στο υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών και τα Τέμπη.

Και αυτό γιατί η αρμοδιότητα της Βουλής ως προς την άσκηση δίωξης υπουργού ή υφυπουργού, μπορεί να ασκηθεί μόνο κατά τη βουλευτική περίοδο της τέλεσης του αδικήματος ή έως το τέλος της δεύτερης συνόδου της επόμενης περιόδου. Ο κ Σπίρτζης ήταν υπουργός πριν το 2019, άρα τα πιθανά αδικήματα έχουν παραγραφεί…

Ακόμα η νέα διάταξη που μπήκε στην αναθεώρηση του Συντάγματος το 2019, σύμφωνα με την οποία ακόμα και σε περίπτωση παραγραφής, η Βουλή μπορεί να κάνει εξεταστική επιτροπή, δεν «πιάνει» την θητεία Σπίρτζη, μια και ήταν υπουργός πριν αυτή ψηφισθεί…

Τσάμπα μάγκας, που λέει και ο λαός….

Μέγας ταχυδακτυλουργός

Τα γύρισε τα τελευταία εικοσιτετράωρα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, σε σχέση με τα αόρατα ή χαμένα βαγόνια του μοιραίου τρένου των Τεμπών, που έλεγε εδώ και ένα χρόνο. Με τις ως τώρα δηλώσεις του άφηνε να εννοηθεί πως υπήρχαν επιπλέον, μη καταγεγραμμένα βαγόνια στην συγκεκριμένη αμαξοστοιχία, που ποιος ξέρει τι περιείχαν. Τώρα όμως, το «χαμένα», το εξηγεί ως «βαγόνια που διαλυθήκαν από την φωτιά»! Πως το λέει ο λαός, με λένε Ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω…..

Εισαγόμενα Yioula

Ο ξένος επενδυτής, μπορεί συχνά να πανηγυρίζεται, αλλά δεν είναι κάτι απαραίτητα θετικό. Έτσι έγινε και με την υαλουργία «Γιούλα», με τα ποτήρια της οποίας μεγαλώσαμε (οι παλαιότεροι) προτού αυτά αντικατασταθούν από την ΙΚΕΑ. Η «Γιούλα» της οικογένειας Βουλγαράκη, που μετονομάστηκε σε Yioula, όταν ξεκίνησε τη βαλκανική της ανάπτυξη (με εργοστάσια σε Βουλγαρία, Ουκρανία και Ρουμανία), σκόνταψε στην κρίση και το ενεργειακό κόστος στα μέσα της περασμένης δεκαετίας. Κάπου εκεί εμφανίστηκαν οι πορτογάλοι επενδυτές, που αγόρασαν την επιχείρηση με την υποσημείωση, η ελληνική ιδιοκτήτρια οικογένεια να διατηρήσει κάποιες από τις μονάδες του εξωτερικού. Δεν ξέρω κατά πόσον αυτός ο όρος τηρείται σήμερα, αλλά τα προηγούμενα χρόνια η εταιρεία στο σύνολό της πέτυχε εξαιρετικά αποτελέσματα, φτάνοντας τους leaders της αγοράς.

Παρ’ όλα αυτά το ελληνικό εργοστάσιο έβαλε λουκέτο τις προηγούμενες ημέρες με τη διοίκηση να επικαλείται ζημιές. Δεν θα σταθώ στα κροκοδείλια δάκρυα της ΓΣΕΕ που ως εργατοπατερική ομοσπονδία και ως συνήθως ανέδειξε το θέμα ...μετά θάνατον, αλλά θα θέσω δύο ερωτήματα. Το πρώτο: Ο λόγος για τον οποίο έκλεισε το εργοστάσιο στην Ελλάδα ήταν το υψηλό κόστος παραγωγής; Και το ερωτώ γιατί εάν δεν μπορεί η ελληνική οικονομία να κρατήσει μια κατά τα φαινόμενα υγιή υαλουργία με 70 χρόνια στην παραγωγή, αυτό πρέπει να ανησυχεί όλους. Και το δεύτερο: η ελληνική ιδρύτρια οικογένεια της εταιρείας εξακολουθεί να έχει συμμετοχή στα εργοστάσια της Ανατολικής Ευρώπης που είναι φθηνότερα σε κόστος;

Αποχωρήσεις από Cosmote

Μια και μιλάμε για ξένους επενδυτές, ένας απ’ αυτούς στην Ελλάδα, και μάλιστα από τους σημαντικότερους, είναι η Deutsche Telekom στον ΟΤΕ. Όπως σας έχω ενημερώσει, οι Γερμανοί, ταυτόχρονα με τον τερματισμό της συνεργασίας τους με τον Μιχάλη Τσαμάζ, φέρνουν και ένα νέο μοντέλο διοίκησης, που θα αλλάξει αρκετά πράγματα στον Οργανισμό. Μαζί με αυτό και αρκετά πρόσωπα. Στην κορυφή βρίσκεται ο Κώστας Νεμπής, που θα αναλάβει τα ηνία τον προσεχή Ιούλιο. Μέχρι τότε, θα έχουν ολοκληρωθεί οι προπαρασκευαστικές επιχειρήσεις, ώστε ο νέος CEO να έχει στημένη τη σκακιέρα με άτομα της εμπιστοσύνης του.

Τι σημαίνει αυτό; Την εβδομάδα πριν το Πάσχα, όπως με πληροφορούν, θα γίνει η πρώτη φάση αποχώρησης, της εξόδου στελεχών του ΟΤΕ που επιλέγουν (για διάφορους λόγους) να μη συνεχίσουν. Κατά την ενημέρωσή μου θα υπάρξει άλλη μία μέχρι το καλοκαίρι, ώστε όλα να είναι έτοιμα για την υποδοχή του νέου αρχηγού. Δεν βρίσκω κάτι κακό σε αυτό, ιδιαίτερα αφού όσοι επιλέξουν (ή έχουν ήδη επιλέξει) να αποχωρήσουν θα λάβουν εξαιρετικές αποζημιώσεις. Και θα έχουν το προνόμιο να συζητούν την επόμενη ημέρα του ΟΤΕ από τον καναπέ...

Βόλτα σε πολεμικά

Και επειδή έρχεται τριήμερο που γιορτάζουμε την εθνική επέτειο της παλιγγενεσίας, να σας ενημερώσω όσους μένουν στην Αττική, από σήμερα Παρασκευή έως την Δευτέρα 25 Μαρτίου η Φρεγάτα ΛΗΜΝΟΣ, το Υποβρύχιο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ και το Ταχύ Περιπολικό Κατευθυνόμενων Βλημάτων ΔΑΝΙΟΛΟΣ του Πολεμικού Ναυτικού θα βρίσκονται στο λιμάνι του Πειραιά και όσοι θέλουν μπορούν να τα επισκεφθούν. Σήμερα από τις 3 το μεσημέρι ως τις 7 το απόγευμα, αύριο Σάββατο και την Κυριακή από τις 9 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα και την Δευτερά, ανήμερα της εθνικής επετείου από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα.

Και μια λεπτομέρεια. Αν θέλετε να πάτε με τα παιδιά σας, αν είναι κάτω από δώδεκα χρονών, δεν θα τους επιτραπεί να μπουν στο υποβρύχιο…

Αυτά που αξίζουν

Γιώργος Χατζηνάσιος – Στέφανος Κορκολής «Πάλι μαζί» 29 - 30 Μαρτίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Συμπράττουν ξανά για δυο μοναδικές βραδιές οι κορυφαίοι συνθέτες και πιανίστες.

Χατζηνάσιος-Κορκολής- ΗΡΩΔΕΙΟ 17/9/2023- Δεν είσαι εδώ -Σ. Μανουσάκη:

Η Ευανθία Ρεμπούτσικα υποδέχεται την άνοιξη με μια μαγική παρέα,13 - 14 Απριλίου. Μάγοι, ζογκλέρ, ξυλοπόδαροι, ακροβάτες, καλλιτέχνες του δρόμου, σε μια βραδιά που θα θυμίζει ξεφάντωμα άλλης εποχής, η Ευανθία Ρεμπούτσικα οδηγεί στο θέατρο Παλλάς μία στρατιά από κάθε λογής καλλιτέχνες των παραστατικών τεχνών.

Η αγαπημένη Ευανθία Ρεμπούτσικα: Το αστέρι κι η ευχή:

Ας θυμηθούμε κάτι οικολογικό και ηρωικό. Ένα άλμπουμ με τους U2 που τιμά την Greenpeace του 1985 όταν Γάλλοι μυστικοί πράκτορες ανατίναξαν με δύο νάρκες το σκάφος Rainbow Warrior της οργάνωσης που εμπόδιζε την πραγματοποίηση πυρηνικών δοκιμών.

U2 - Pride (In The Name Of Love) (Live)