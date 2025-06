Γιοτ από το μέλλον στο Ναύπλιο – Μαγνητίζει τα βλέμματα το This is it

Ένα θέαμα που δεν περνά απαρατήρητο αντικρίζουν αυτές τις μέρες κάτοικοι και επισκέπτες του Ναυπλίου. Tο υπερπολυτελές και σχεδόν εξωπραγματικό γιοτ «This Is It» έχει δέσει στο λιμάνι, προκαλώντας δέος και θαυμασμό.

Με πλάτος 14,5 μέτρα και σχεδίαση που συνδυάζει την κορυφαία τεχνολογία με τη μινιμαλιστική κομψότητα, το This Is It δεν είναι απλώς ένα σκάφος. Είναι η επιτομή της σύγχρονης θαλάσσιας πολυτέλειας, με ανέσεις και χαρακτηριστικά που επαναπροσδιορίζουν την έννοια της εμπειρίας charter.

Διαβάστε περισσότερα για το γιοτ, που διαθέτει πισίνα, spa, έξι κομψές καμπίνες για έως 12 επισκέπτες, αλλά και αφοσιωμένο 12μελές πλήρωμα, με chef βραβευμένο και ειδικό για spa θεραπείες