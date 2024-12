Global Traveler Awards 2024: Η Ελλάδα «Καλύτερος Τουριστικός Προορισμός» για τέταρτη χρονιά

Η Ελλάδα αναδείχθηκε ως «Καλύτερος Τουριστικός Προορισμός» (Best Tourism Destination) διεθνώς για τέταρτη συνεχή χρονιά στα αμερικανικά βραβεία GT Tested Reader Survey Awards 2024.



Αυτή είναι η έκτη φετινή διάκριση της χώρας μας στην αμερικανική τουριστική αγορά, αφού προηγήθηκαν οι βραβεύσεις στα Leisure Lifestyle Awards 2024 τον Μάιο, στα The Trazees Awards τον Αύγουστο, στα Wherever Awards τον Σεπτέμβριο και στα Recommend's 2024 Readers' Choice Awards και Travvy Awards πριν από λίγες ημέρες.



Τα GT Tested Reader Survey Awards διοργανώνονται επί 21 χρόνια από το ταξιδιωτικό περιοδικό «Global Traveler» (FX Express Publications) και έχουν καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς στον τουριστικό κλάδο των ΗΠΑ.





Τα βραβεία προκύπτουν με βάση τις απαντήσεις των αναγνωστών του περιοδικού στην ετήσια ειδική έρευνα που διεξάγει μέσω των έντυπων τευχών, της ιστοσελίδας (globaltravelerusa.com), των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του.

Η έρευνα για τα βραβεία του 2024 πραγματοποιήθηκε από τις 13 Δεκεμβρίου 2023 έως τις 31 Αυγούστου 2024, με χιλιάδες αναγνώστες να αποτυπώνουν τις προτιμήσεις τους σε 80 επιμέρους κατηγορίες (προορισμούς, ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρείες, ταξιδιωτικά προγράμματα και προϊόντα κ.ά.).



Οι φετινοί νικητές ανακοινώθηκαν σε ειδικό αφιέρωμα του περιοδικού, που δημοσιεύεται στο τεύχος Δεκεμβρίου 2024, ενώ η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί στις 11 Δεκεμβρίου στο L'Ermitage Beverly Hills (Λος 'Αντζελες).



Το ελληνικό βραβείο θα παραλάβει ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΕΟΤ Βόρειας Αμερικής, Κωνσταντίνος Χαροκόπος.