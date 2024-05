Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για το τρίτο διαδοχικό του Final Four. Οι Πειραιώτες μπορεί να είχαν μειονέκτημα έδρας κόντρα στην Μπαρτσελόνα, ωστόσο κατάφεραν να κάνουν δύο break στη Βαρκελώνη και με σκορ 3-2 πήραν το πολυπόθητο εισιτήριο για το Βερολίνο.

Ένας παίκτης που πανηγύρισε πέρσι τον τίτλο με τη Ρεάλ Μαδρίτης και βρίσκεται φέτος στο ρόστερ του Ολυμπιακούς, είναι ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος. Ο Αμερικανός γκαρντ, μίλησε στην κάμερα της Euroleague για το πως κυλάει η χρονιά στο λιμάνι, αλλά και το γεγονός ότι έχει dna νικητή και θέλει να κατακτήσει ξανά τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης.

Για την παρουσία στο Final Four: «Είναι ευλογία. Το να πηγαίνεις σε τρίτο Final Four είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Είμαι πολύ ευγνώμων και πολύ ταπεινός για αυτή την ευκαιρία. Όσο πιο μεγάλη είναι η στιγμή, τόσο καλύτερα παίζω. Πάντα παίζω καλά σε αυτές τις στιγμές. Το μυαλό μου φεύγει και ακολουθώ τα ένστικτά μου. Λατρεύω να πηγαίνω στην postseason, προφανώς στο Final Four. Αυτός είναι ο λόγος που δουλεύω τόσο σκληρά όλο τον χρόνο».

Για τον ημιτελικό με τη Ρεάλ: «Έχοντας παίξει σε δύο Final Four προφανώς και έχεις εμπειρία. Σίγουρα η εμπειρία μου θα βοηθήσει, όπως και της υπόλοιπης ομάδας. Έχουμε πολύ έμπειρη ομάδα και ξέρουμε τι απαιτείται».

Για το ότι θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ: «Είναι cool ότι την πρώτη φορά που θα τους αντιμετωπίσω θα είναι στο Final Four. Θα είναι πολύ ξεχωριστό για μένα. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για αυτή την πρόκληση».

Για το τι κάνει επιτυχημένη μια ομάδα: «Το πρώτο είναι η θυσία. Πρέπει να βάλεις την ομάδα πριν από τον εαυτό σου. Ο κόουτς έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Σε αυτό το επάγγελμα, με τα συμβόλαια, με τα λεφτά να εμπλέκονται, οι παίκτες που κάνουν τις δικές τους καριέρες. Η θυσία είναι το πρώτο συστατικό».

Για το ότι μπορεί να κατακτήσει τον τίτλο με διαφορετική ομάδα: «Το ελπίζω. Όλη μου η καριέρα από τότε που ξεκίνησα να παίζω είναι χτισμένη στο να νικάω. Πάντα παίζω για να κερδίζω. Είμαι τυχερός που έχω παίξει σε πολύ καλές ομάδες και έχω κερδίσει πολλά στην καριέρα μου. Νομίζω ότι το dna του νικητή είναι μέσα μου».