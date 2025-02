Grammy: Οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς και οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν - Η Beyonce έγραψε ιστορία

Η 67η τελετή απονομής των βραβείων Grammy, των σημαντικότερων μουσικών βραβείων παγκοσμίως, πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 3 Φεβρουαρίου (ώρα Ελλάδος) στην Crypto.com Arena στο Λος Άντζελες. Με τον Trevor Noah να αναλαμβάνει χρέη παρουσιαστή για πέμπτη χρονιά και αρκετούς σταρ να δίνουν το παρών, η τελετή απονομής είχε τα πάντα: εξαιρετικές εμφανίσεις, ιδιαίτερα highlights, εκπλήξεις. Ποιοι κατάφεραν, όμως, να αναδειχθούν νικητές;

Ο 37χρονος ράπερ Κέντρικ Λαμάρ, απέσπασε τέσσερα βραβεία (δίσκος της χρονιάς, καλύτερο ραπ τραγούδι, καλύτερη ραπ ερμηνεία και καλύτερο βίντεο κλιπ), ενώ η 25χρονη Σαμπρίνα Κάρπεντερ ήταν η νικήτρια στην καλύτερη σόλο εμφάνιση, στο καλύτερο ποπ άλμπουμ και στο καλύτερο ρεμίξ.

Από την άλλη, η Μπιγιονσέ κατάφερε να φτάσει στην κορυφή με 11 υποψηφιότητες, την καλύτερη της καριέρας, για το country άλμπουμ της «Cowboy Carter» και να κερδίσει τα βραβεία για το Καλύτερο Άλμπουμ και το Καλύτερο Κάουντρι Άλμπουμ με το Cowboy Carter.

Η Μπιγιονσέ και το άλμπουμ της έκαναν ιστορική εμφάνιση στη σκηνή της μεγαλύτερης μουσικής βραδιάς του χρόνου.

Η Μπιγιονσέ έγραψε ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη Αφροαμερικανίδα γυναίκα που κέρδισε το βραβείο για το Καλύτερο Country Άλμπουμ, επισημαίνοντας την εξαιρετική πορεία της στη μουσική και τη συνεχιζόμενη επιτυχία της σε διαφορετικά μουσικά είδη.

Στη φετινή λαμπερή τελετή των Grammy, συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 7 εκατομμύρια δολάρια για την υποστήριξη των πληγέντων από τις καταστροφικές πυρκαγιές στο Λος Άντζελες.

Τα έσοδα διατίθενται στο MusiCares Fire Relief Fund, μια φιλανθρωπική πρωτοβουλία της Ακαδημίας Ηχογράφησης, που προσφέρει πολύτιμη στήριξη σε επαγγελματίες της μουσικής βιομηχανίας. Μέσω αυτού του ταμείου, παρέχονται ζωτικοί πόροι και βοήθεια έκτακτης ανάγκης σε όσους έχουν ανάγκη, αποδεικνύοντας πως η μουσική δεν ενώνει μόνο, αλλά και θεραπεύει.

Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο red carpet

Το κόκκινο χαλί έγινε για άλλη μια φορά η απόλυτη πασαρέλα, με τους μεγαλύτερους σταρ της μουσικής να δίνουν τον δικό τους fashion τόνο στη βραδιά. Κάποιοι κατάφεραν να εντυπωσιάσουν με την κομψότητά τους, ενώ άλλοι… δίχασαν.

Η Μπιγιονσέ πήρε το βραβείο για το Country άλμπουμ της χρονιάς φορώντας ένα εντυπωσιακό φόρεμα σε χρυσό χρώμα κι embroidered λεπτομέρειες κι έχοντας τα μαλλιά της μακριά και σε πλατινέ ξανθό χρώμα.

Beyonce receives the Best Country Album award for "Cowboy Carter" during the 67th Annual Grammy Awards Los Angeles - Reuters

Ο Κάνιε Γουέστ και η Μπιάνκα Σένσορι τράβηξαν τα βλέμματα κατά την τελετή απονομής των Βραβείων Γκράμι 2025, στο Λος Άντζελες, το βράδυ της Κυριακής. Το ζευγάρι έκανε μια εμφάνιση-έκπληξη, δύο χρόνια μετά τον γάμο τους, και κατάφερε να κλέψει την παράσταση με τις στιλιστικές του επιλογές.

Ο 47χρονος ράπερ, γνωστός για το χαρακτηριστικό του στυλ, εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί με το τυπικό του ολόμαυρο look, συνδυάζοντας το με μια εντυπωσιακή διαμαντένια αλυσίδα γύρω από το λαιμό του, ενώ η Μπιάνκα Σένσορι, πρώην αρχιτέκτονας, δεν πέρασε απαρατήρητη. Η 30χρονη εμφανίστηκε με ένα τολμηρό και εντυπωσιακό εντελώς διάφανο μίνι φόρεμα, το οποίο άφηνε ελάχιστα στη φαντασία.

Kanye West and Bianca Censori pose at the red carpet during the 67th Annual Grammy Awards in Los Angeles, California - Reuters

Kanye West and Bianca Censori pose at the red carpet during the 67th Annual Grammy Awards in Los Angeles, California - Reuters

Και, η Τέιλορ Σουίφτ αυτή τη φορά απέτυχε να κερδίσει τον τίτλο της πιο κομψής. Σίγουρα όμως πήρε τον τίτλο της πιο sexy και τολμηρής, καθώς εμφανίστηκε με ένα total red look.

Taylor Swift poses at the red carpet during the 67th Annual Grammy Awards in Los Angeles - reuters

Η Miley Cyrus επέλεξε ένα δερμάτινο maxi φόρεμα που άφηνε ακάλυπτη την μέση!

Miley Cyrus poses at the red carpet during the 67th Annual Grammy Awards in Los Angeles - Reuters

H Lady Gaga με μια goth δημιουργία κατάφερε για ακόμη μια φορά να κλέψει τις εντυπώσεις. Η γεμάτη δαντέλα και δερμάτινα στοιχεία δημιουργία, θύμισε τις πρώτες της εκκεντρικές εμφανίσεις που την καθιέρωσαν ως fashion icon.

Lady Gaga poses at the red carpet during the 67th Annual Grammy Awards in Los Angeles, California - Reuters

Lady Gaga poses at the red carpet during the 67th Annual Grammy Awards in Los Angeles, California - Reuters

Η Sabrina Carpenter ήταν αδιαμφισβήτητα μία από τις μεγάλες νικήτριες της μόδας, φορώντας μια εντυπωσιακή δημιουργία το που ταίριαζε απόλυτα στο στιλ της. Το φόρεμα, με την ανοιχτή πλάτη και τις παιχνιδιάρικες λεπτομέρειες από φτερά, της χάρισε μία αδιαμφισβήτητη κομψότητα.

Sabrina Carpenter poses at the red carpet during the 67th Annual Grammy Awards in Los Angeles, California - Reuters

Αν όμως μιλάμε για κομψότητα, λίγοι θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν την Cardi B, η οποία, ενάντια στο συνήθως εκκεντρικό στιλ της, αυτή τη φορά έπαιξε το χαρτί της διαχρονικής φινέτσας.

Cardi B poses at the red carpet during the 67th Annual Grammy Awards in Los Angeles - Reuters

Η Chappell Roan έκανε τη μεγάλη έκπληξη της βραδιάς, επιλέγοντας ένα vintage φόρεμα.

Chappell Roan poses at the red carpet during the 67th Annual Grammy Awards in Los Angeles - Reuters

Chappell Roan poses at the red carpet during the 67th Annual Grammy Awards in Los Angeles - Reuters

H Billie Eilish επέλεξε ένα μαύρο σύνολο, ένα cool καπέλο όπως επίσης και γυαλιά... όλα στο γνωστό στιλ της.

Billie Eilish poses at the red carpet during the 67th Annual Grammy Awards in Los Angeles - Reuters

Billie Eilish poses at the red carpet during the 67th Annual Grammy Awards in Los Angeles - Reuters

Grammy 2025: Όλοι οι νικητές των βραβείων

Άλμπουμ της χρονιάς

André 3000 — New Blue Sun

Beyoncé — Cowboy Carter – ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Sabrina Carpenter —Short n’ Sweet

Charli XCX — Brat

Jacob Collier — Djesse Vol. 4

Billie Eilish — Hit Me Hard and Soft

Chappell Roan — The Rise and Fall of a Midwest Princess

Taylor Swift — The Tortured Poets Department

Τραγούδι της χρονιάς

Beyoncé – “Texas Hold ’Em”

Billie Eilish – “Birds of a Feather”

Chappell Roan – “Good Luck, Babe!”

Kendrick Lamar – “Not Like Us” – ΝΙΚΗΤΗΣ

Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With a Smile”

Sabrina Carpenter – “Please Please Please”

Shaboozey – “A Bar Song (Tipsy)”

Taylor Swift feat. Post Malone – “Fortnight”

Δίσκος της χρονιάς

The Beatles – “Now And Then”

Beyoncé – “Texas Hold ’Em”

Billie Eilish – “Birds of a Feather”

Chappell Roan – “Good Luck, Babe!”

Charli XCX – “360”

Kendrick Lamar – “Not Like Us” – ΝΙΚΗΤΗΣ

Sabrina Carpenter – “Espresso”

Taylor Swift feat. Post Malone – “Fortnight”

Καλλιτέχνης της χρονιάς

Benson Boone

Sabrina Carpenter

Doechii

Khruangbin

RAYE

Chappell Roan – ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Shaboozey

Teddy Swims

Καλύτερο άλμπουμ εναλλακτικής μουσικής

Nick Cave & the Bad Seeds – Wild God

Clairo – Charm

Kim Gordon – The Collective

Brittany Howard – What Now

St. Vincent – All Born Screaming – ΝΙΚΗΤΗΣ

Καλύτερη ερμηνεία εναλλακτικής μουσικής

Cage the Elephant – “Neon Pill”

Nick Cave & The Bad Seeds – “Song of the Lake”

Fontaines D.C. – “Starburster”

Kim Gordon – “Bye Bye”

St. Vincent – “Flea” – ΝΙΚΗΤΗΣ

Καλύτερη ροκ ερμηνεία

The Beatles – “Now And Then” – ΝΙΚΗΤΕΣ

The Black Keys – “Beautiful People (Stay High)”

Green Day – “The American Dream Is Killing Me”

IDLES – “Gift Horse”

Pearl Jam – “Dark Matter”

St. Vincent – “Broken Man”

Καλύτερο ροκ τραγούδι

The Black Keys – “Beautiful People (Stay High)”

St. Vincent – “Broken Man” – ΝΙΚΗΤΗΣ

Pearl Jam – “Dark Matter”

Green Day – “Dilemma”

IDLES – “Gift Horse”

Καλύτερο ροκ άλμπουμ

The Black Crowes – Happiness Bastards

Fontaines D.C. – Romance

Green Day – Saviors

Idles – Tangk

Pearl Jam – Dark Matter

The Rolling Stones – Hackney Diamonds – ΝΙΚΗΤΕΣ

Jack White – No Name

Καλύτερη μέταλ ερμηνεία

Gojira, Marina Viotti and Victor Le Masne – Mea Culpa (Ah! Ça ira!) – ΝΙΚΗΤΕΣ

Judas Priest – Crown of Horns

Knocked Loose featuring Poppy – Suffocate

Metallica – Screaming Suicide

Spiritbox – Cellar Door

Καλύτερη σόλο ποπ ερμηνεία

Beyoncé – “Bodyguard”

Sabrina Carpenter – “Espresso” – ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Charli XCX – “Apple”

Billie Eilish – “Birds of a Feather”

Chappell Roan – “Good Luck, Babe!”

Καλύτερη ερμηνεία ποπ ντουέτου/γκρουπ

Gracie Abrams feat. Taylor Swift – “us.”

Beyoncé feat. Post Malone – “Levii’s Jeans”

Charli XCX & Billie Eilish – “Guess”

Ariana Grande, Brandy & Monica – “The Boy Is Min”

Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With a Smile” – ΝΙΚΗΤΕΣ

Καλύτερο ποπ φωνητικό άλμπουμ

Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet – ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft

Ariana Grande – Eternal Sunshine

Chappell Roan – The Rise and Fall of a Midwest Princess

Taylor Swift – The Tortured Poets Department

Καλύτερο χορευτικό/ηλεκτρονικό άλμπουμ

Charli XCX – Brat – ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Four Tet – Three

Justice – Hyperdrama – ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Kaytranada – Timeless

Zedd – Telos

Καλύτερο ραπ άλμπουμ

J. Cole — Might Delete Later

Common & Pete Rock — The Auditorium, Vol. 1

Future & Metro Boomin — We Don’t Trust You

Eminem — The Death Of Slim Shady

Doechii — Alligator Bites Never Heal – ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Καλύτερο ραπ τραγούδι

Future, Metro Boomin, and Kendrick Lamar – “Like That”

Glorilla – “Yeah Glo!”

Kendrick Lamar – “Not Like Us” – ΝΙΚΗΤΗΣ

Rapsody & Hit-Boy – “Asteroids”

¥$, Kanye West, Ty Dolla $ign & Rich the Kid feat. Playboi Carti – “Carnival”

Καλύτερο urban άλμπουμ

Bad Bunny – Nadie Sabe lo Que Va a Pasar Mañana

J Balvin – Rayo

Feid – Ferxxocalipsis

Residente – Las Letras Ya No Importan – ΝΙΚΗΤΗΣ

Young Miko – Att

Καλύτερο μουσικό βίντεο

A$AP Rocky – “Tailor Swif”

Charli XCX – “360”

Eminem – “Houdini”

Kendrick Lamar – “Not Like Us” – ΝΙΚΗΤΗΣ

Taylor Swift feat. Post Malone – “Fortnight”

Best Country Album

COWBOY CARTER — Beyoncé – ΝΙΚΗΤΡΙΑ

F-1 Trillion — Post Malone

Deeper Well — Kacey Musgraves

Higher — Chris Stapleton

Whirlwind — Lainey Wilson

Το Global Impact Award δόθηκε φέτος στην Alicia Keys.