Κορονοϊος Ελλάδα: Σύμφωνα με τα στοιχεία του Institute of Health Metrics and Evaluation, του πανεπιστημίου Washington με έδρα το Σιάτλ των ΗΠΑ, εκείνη την περίοδο θα έχουμε κορύφωση των θανάτων και την μεγαλύτερη επιβάρυνση του συστήματος Υγείας, ωστόσο φαίνεται να υπάρχει επάρκεια σε απλές κλίνες αλλά και σε κλίνες ΜΕΘ. Σύμφωνα με την πρόβλεψη, την ημέρα εκείνη προβλέπονται 13 θάνατοι, που θα είναι οι περισσότεροι ανά μία ημέρα που θα καταγραφούν στην Ελλάδα. Στη συνέχεια θα υπάρξει μείωση.

Συνολικά, βάσει της καταγραφής που βασίζεται σε στατιστικά δεδομένα από το σύστημα υγείας και δεν λαμβάνει υπ’ όψη τους αστάθμητους συγκυριακούς παράγοντες, οι συνολικοί θάνατοι για τη χώρα μας από την πανδημία του κορονοϊού προβλέπονται στους 400, με το εύρος της πιθανής τιμής να κυμαίνεται από 264 έως 635 θανάτους.

Όπως φαίνεται στο γράφημα την ημέρα εκείνη της κορύφωσης, θα χρειαστούν έως 107 κλίνες ΜΕΘ, ενώ φαίνεται να υπάρχει επάρκεια με διαθέσιμες 222. Συνολικά για τα περιστατικά με Covid-19 θα χρειάζονται εκείνη την ημέρα 424 κλίνες κατά μέσο όρο, ενώ υπάρχουν 13.323, ενώ για τους αναπνευστήρες δεν υπάρχουν στοιχεία διαθεσιμότητας. Φαίνεται μόνο πως θα χρειαστούν 95 τη συγκεκριμένη ημέρα. Να σημειωθεί πως οι προβλέψεις βασίζονται στην εκτίμηση πως τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης θα διατηρηθούν ως τον Μάιο.

