Έπειτα από τις τρεις πρώτες επιτυχημένες αιμοδοσίες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της κοινής πρωτοβουλίας της Λουξ και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με γνώμονα την ανάδειξη της σημασίας και της αναγκαιότητας της εθελοντικής προσφοράς σε αίμα, η δράση εμπλουτίζεται και ολοκληρώνεται το επόμενο διάστημα με την προσθήκη δυο ακόμα αιμοδοσιών.

Ειδικότερα, η Λουξ πλάι-πλάι με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό μέσω της ενημερωτικής καμπάνιας «Δώσε Αίμα. Δώσε Ζωή» προσκαλούν το κοινό να συμμετάσχει στις επόμενες προγραμματισμένες αιμοδοσίες στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής στις 7 Ιουνίου, σε αίθουσα του Δημαρχείου και στο Δήμο Περιστερίου Αττικής στις 12 Ιουνίου, σε αίθουσα του δήμου Περιστερίου.

Παράλληλα, στις 18 και στις 19 Ιουνίου θα υλοποιηθεί ένα ακόμα δυναμικό διήμερο αιμοδοσιών στην Πάτρα στην Πλατεία Γεωργίου επιβεβαιώνοντας την πανελλαδική εμβέλεια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και τη συστηματική δραστηριοποίηση της Λουξ στην τοπική κοινωνία.

Με στόχο την ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου συνόλου για την υπέρτατη αξία της εθελοντικής αιμοδοσίας ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και η Λουξ συνεισφέρουν έμπρακτα σε συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε ανάγκη.

Λίγα λόγια για τη Λουξ

Η Λουξ, η μεγαλύτερη 100% ελληνική εταιρεία αναψυκτικών και χυμών, που τη φετινή χρονιά συμπληρώνει 70 χρόνια παρουσίας στην αγορά, ξεχωρίζει για τις αυθεντικές συνταγές, την υψηλή ποιότητα και τη χαρακτηριστική γεύση των προϊόντων λουξ, ακολουθώντας μια σταθερή ανοδική πορεία. Με διακρίσεις σε αξιόλογες διοργανώσεις, όπως στα Corporate Superbrand Greece, European Business Awards, Diamonds of the Greek Economy, Healthy Diet Awards κλπ., έχει καταξιωθεί στην προτίμηση των καταναλωτών, με ισχυρή παρουσία στα ράφια εντός και εκτός συνόρων. Η νέα γενιά αναψυκτικών λουξ plus ‘nlight και λουξ plus ‘nlight tea, που λάνσαρε η εταιρεία, εισάγει μια νέα κατηγορία στα light αναψυκτικά και αποτελεί καινοτομία σε διεθνές επίπεδο.