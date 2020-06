Με φόντο τον θόρυβο και τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν σχετικά με το επίμαχο σλόγκαν στο διαφημιστικό σποτ του ΕΟΤ, ο δημιουργός του κειμένου του βίντεο, Θανάσης Παπαθανασίου, δίνει τη δική του απάντηση. Το θέμα προέκυψε, καθώς στο σποτ, εκτός από τις πανέμορφες εικόνες από την παραλία Μεγάλη Άμμος στην Εύβοια, υπήρχε και το σλόγκαν «Greek Summer is a state of mind».

Έντονες ήταν οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, τόσο για το κόστος της καμπάνιας όσο και για το γεγονός ότι το συγκεκριμένο σλόγκαν είναι αντιγραφή από τη διαφημιστική καμπάνια γνωστής εταιρείας καλλυντικών.

Από την πλευρά του, ο Θανάσης Παπαθανασίου σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, με τίτλο «Για να τελειώνουμε με την υποτιθέμενη αντιγραφή του σλόγκαν των αντιηλιακών», έγραψε: «Η φράση Summer state of mind υπάρχει στη λογοτεχνία εδώ και χρόνια όπως και χιλιάδες ακόμα εκδοχές του τι είναι state of mind. Η εταιρία καλλυντικών την υιοθέτησε πρόσφατα για μια προσφορά της. Σε Ευρώπη και Αμερική η φράση έχει ξαναχρησιμοποιηθεί πολλές φορές.

Εμείς τη χρησιμοποιούμε στη μέση του κειμένου – δεν είναι καν σλόγκαν – για να πετύχουμε αυτό που είναι ο επικοινωνιακός μας στόχος και που οι «ειδικοί» της επικοινωνίας στο διαδίκτυο αδυνατούν να δουν:

Να καθιερώσουμε την έκφραση «Greek Summer» σαν την ανώτερη, την πιο ξεχωριστή μορφή διακοπών στη Μεσόγειο και να βρεθούμε έτσι ένα ποιοτικό σκαλί πάνω από τους ανταγωνιστές μας. Να το κάνουμε brand δηλαδή.

Για να εξηγήσουμε λοιπόν τι σημαίνει Greek Summer χρησιμοποιούμε μια ήδη γνωστή έκφραση αλλά την κάνουμε δική μας δίνοντάς της ελληνικό περιεχόμενο. Greek summer state of mind is…να είσαι με ανθρώπους που αγαπάς, συνδεδεμένος με τη φύση και να νιώθεις ελευθερία. Τα συναισθήματα που δημιουργεί το ελληνικό καλοκαίρι είναι ακριβώς τα συναισθήματα που έχει ανάγκη να νιώσει ο πλανήτης μετά τον κορονοϊό!

Αυτόματα, ο ξένος που βλέπει το σποτ νιώθει μέσα του τη διαφορά του Greek Summer από τα υπόλοιπα summer. Αυτό δηλαδή που έπρεπε να πετύχουμε μέσα σε αυτά τα 40 δευτερόλεπτα. Το 1959, ο Αλμπέρ Καμύ μεθυσμένος από τα καλοκαίρια της Λέσβου έγραφε: «βαθιά στην καρδιά του χειμώνα ανακάλυψα μέσα μου ένα ανίκητο καλοκαίρι.» Το συναίσθημα αυτής της φράσης θέλαμε να νιώσει ο ξένος θεατής του σποτ και νομίζω ότι το μεταδώσαμε. Ελπίζω μόνο τώρα να μην ξεσηκωθούν οι κληρονόμοι του Καμύ».

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή το σποτ για τον τουρισμό. Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή του, ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης, ανέφερε: «Ο κ. Μητσοτάκης έκανε φιέστα για να παρουσιάσει με τυμπανοκρουσίες το “μεγαλειώδες” project του για τον ελληνικό τουρισμό. Σήμερα αποκαλύπτεται ότι η κυβέρνηση της ΝΔ παρέκαμψε τον ΕΟΤ και έδωσε με απευθείας ανάθεση 32 εκατ. ευρώ σε ιδιωτική εταιρεία για να μας παρουσιάσει τελικά ως καμπάνια προώθησης του ελληνικού τουρισμού την διαφήμιση που χρησιμοποίησε πριν από δύο μόλις μήνες γνωστή εταιρεία καλλυντικών! Ελπίζουμε να μην έχουν το θράσος να ρίξουν σήμερα το φταίξιμο για το πρωτοφανές φιάσκο στον κ. Θεοχάρη. Την αποκλειστική ευθύνη έχει ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης και το «επιτελικό κράτος» του που μας επιστρέφει στις χειρότερες μέρες της ρεμούλας, της τσαπατσουλιάς, της κατασπατάλησης του δημοσίου χρήματος. Του διεθνούς διασυρμού τελικά της χώρας μας».

Σε καταγγελίες για την παρουσίαση της καμπάνιας για τον τουρισμό και την ανάθεση της στην εταιρεία Marketinh Greece, προχώρησε ο Σύλλογος Εργαζομένων του ΕΟΤ. Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρει ότι η πολιτική ηγεσία με την επιλογή της υποκαθιστά το ρόλο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. «Ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού, κ. Βρανάκης και η ιδιωτική εταιρεία Marketing Greece, που εξασφάλισε με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου την απευθείας ανάθεση έργων από τον ΕΟΤ, χωρίς όρους και περιορισμούς ποσών, που θέτει ο νόμος για τις δημόσιες συμβάσεις και το κοινοτικό δίκαιο του ανταγωνισμού, θα δώσουν στη δημοσιότητα και θα αναλύσουν τη νέα καμπάνια της Χώρα υποκαθιστώντας τον ρόλο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού», επισημαίνουν.

Στην ανακοίνωση τους εξηγούν ότι «η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού, αλλά και η Διοίκηση του ΕΟΤ αγνόησαν ότι ο νόμος είναι αυτός που προσδιορίζει τις αρμοδιότητες των κρατικών φορέων και ότι επομένως, όπως δεν μπορεί κανείς να δώσει σε ιδιώτες, για παράδειγμα, το έργο του ΕΟΔΥ (που είναι και επίκαιρο), άλλο τόσο δεν μπορεί να δώσει το έργο άλλων κρατικών φορέων και συγκεκριμένα του ΕΟΤ (έργο επίσης επίκαιρο) μπροστά στις επικρατούσες δυσμενής συνθήκες για τον τουρισμό λόγω της πανδημίας σε μια ιδιωτική εταιρεία η οποία προσπαθεί να αντικαταστήσει τον ρόλο ενός κρατικού φορέα».

Χτυπούν μάλιστα το καμπανάκι ότι θα πρόκειται για μια εταιρεία «που θα αμείβεται από τον ΕΟΤ, αλλά που δεν θα ελέγχεται από αυτόν, ούτε ως προς τις αναθέσεις έργων ούτε ως προς το αποτέλεσμα της δουλειάς του». Ο Σύλλογος Εργαζομένων θέτει, μεταξύ άλλων, τα ερωτήματα: «Τι κάνει η ηγεσία του ΕΟΤ; Δεν ενοχλείται από τον διακοσμητικό ρόλο που της επιφύλαξαν, ώστε να έχει τη γενναιότητα να παραιτηθεί, για να καταλάβει πλέον ο ελληνικός λαός ότι ακόμη και το μάρκετινγκ της χώρας, στην πιο δύσκολη στιγμή της ως τουριστικού προορισμού, εκφυλίστηκε σε μια ιστορία για… κολλητούς;».

Being with the people you love, connecting with nature, feeling free. That’s Greek Summer. #VisitGreece pic.twitter.com/2dcSvUICWg

— Υπουργείο Τουρισμού (@MinTourGR) June 4, 2020