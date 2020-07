Δυναμική συγκέντρωση αλληλεγγύης προς τους πρόσφυγες πραγματοποιείται αυτή την ώρα στην πλατεία Βικτωρίας. «Θέλουμε μετανάστες σε όλες τις γειτονιές, το πρόβλημα είστε εσείς, ξεφτίλες ρατσιστές», φώναξαν εκατοντάδες διαδηλωτές από τον χώρο του αντιφασισμού, του αντιρατσισμού της εξοκοινοβουλευτικής Αριστεράς και του αντιεξουσιαστικού χώρου στέλνοντας ηχηρό μήνυμα ότι οι αποκλεισμοί δεν χωρούν στην περιοχή.

Η αστυνομική παρουσία περιμετρικά της πλατείας είναι ισχυρή, ενώ στους δρόμους γύρω από την πλατεία έχουν παραταχθεί δυνάμεις των ΜΑΤ και των ΥΜΕΤ.

An #antifa protest takes place in Victoria Sq. in Athens, while an anti-#refugeesGr crowd is seen behind police lines.

Victoria Square has been an epicenter of the government’s refugee policy lately, as evictions go on.

Some more info by @MSF: https://t.co/ejwIL0JE0A pic.twitter.com/KQ0WJNp8Sb

— Savvas Karmaniolas (@savvaskarma) July 15, 2020