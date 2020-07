Δημογραφικό Ελλάδα: Ραγδαία μείωση πληθυσμού προβλέπει έρευνα από τις ΗΠΑ Τι προβλέπει η έρευνα του University of Washington's Institute for Health Metrics and Evaluation για τον πληθυσμό (και) της Ελλάδας το 2100.