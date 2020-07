Σύμφωνα μ΄ αυτή οι ασκήσεις με πυρά θα γίνουν από αύριο μέχρι και τις 30 Ιουλίου 2020

Αυτή είναι η Ελληνική NAVTEX 0991/20

261115 UTC JUL 20

STATHMOS IRAKLEIO AR.MIN. 413/20

THALASSA KASTELORIZOU

NISOS MEGISTI

ASKISEIS PYRON STIS:

270400Z-271600Z JUL 20

280400Z-281600Z JUL 20

290400Z-291600Z JUL 20

300400Z-301600Z JUL 20

STIN PERIOCHI POY PERIKLEIETAI APO

TA STIGMATA:

36-03,35B 029-35,32A

36-03,35B 029-33,56A

35-05,40B 029-36,03A

36-05,32B 029-33,51A

APAGOREYSI DIELEYSIS – PROSEGGISIS

AKYROSI MINIMATOS STIS 301700 UTC JUL 20

NNNN

TURNHOS N/W : 0991/20

MEDITERRANEAN SEA

1. IRAKLEIO RADIO NAVTEX MESSAGE NUMBER HA81-413/20 AND NAVWARN 1089/2020 ARE VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF CASTELLORIZO ISLAND IN ACCORDANCE WITH THE 1947 PARIS PEACE TREATY.

2. CANCEL THIS MESSAGE 301700Z JUL 20.

Η Απάντηση της Ελλάδας στην Τουρκία με ασκήσεις πραγματικών πυρών στο Καστελόριζο

Η υδρογραφική υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού εξέδωσε NAVTEX με την οποία δεσμεύει θαλάσσια περιοχή γύρω από το Καστελλόριζο, από αύριο μέχρι και τις 30 Ιουλίου για ασκήσεις με πυρά. Στην «αντεπίθεση» περνάει η ελληνική πλευρά μετά την έκδοση Navtex από την Τουρκία την περασμένη Τρίτη. Η γειτονική χώρα εδώσε Navtex για έρευνες σε περιοχή νοτιοανατολικά του Καστελόριζου. Σύμφωνα με την Αθήνα μάλιστα μέρος της περιοχής ήταν εντός της ελληνικής ΑΟΖ. Αμέσως υπήρξε κόκκινος συναγερμός στις ένοπλες δυνάμεις που ήταν επί ποδός υπό το φόβο θερμού επεισοδίου. Η τουρκική Navtex είναι σε ισχύ μέχρι τις 2 Αυγούστου. Το βράδυ της Κυριακής η υδρογραφική υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού εξέδωσε NAVTEX με την οποία δεσμεύει θαλάσσια περιοχή γύρω από το Καστελλόριζο, από αύριο μέχρι και τις 30 Ιουλίου για ασκήσεις με πυρά. Σύμφωνα με την NAVTEX απαγορεύεται στους ναυτιλλομένους η διέλευση από την δεσμευμένη περιοχή.

Ο “πόλεμος” των… Navtex

Την ώρα που το ερευνητικό σκάφος Oruc Reis παραμένει αγκυροβολημένο ανοιχτά της Αττάλειας , στο Αιγαίο από χθες το βράδυ παρουσιάζονται ενδείξεις αποκλιμάκωσης καθώς πληροφορίες του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας αναφέρουν ότι τα πλοία του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού έχουν αρχίσει να αποχωρούν, επιστρέφοντας στους ναυστάθμους. Από την πλευρά της η Ελλάδα παραμένει σε κόκκινο συναγερμό τουλάχιστον έως και τις 2 Αυγούστου, οπότε και λήγει η Navtex της Τουρκίας με την οποία δεσμεύει τη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά του Καστελόριζου για σεισμικές έρευνες.

Το τουρκικό ερευνητικό παραμένει αγκυροβολημένο ανοιχτά της Αττάλειας, χωρίς να έχει μετακινηθεί καθόλου από τη θέση του, μετά την έκδοση της τουρκικής NAVTEX για έρευνες ανοιχτά του Καστελόριζου. Η δέσμευση της περιοχής λήγει στις 3 Αυγούστου και είναι πρακτικά αδύνατον σε τόσο στενό χρονικά πλαίσιο και να φτάσει στην περιοχή το ωκεανογραφικό, να απλώσει καλώδια να κάνει μετρήσεις και τέλος να αποχωρήσει. Την ίδια ώρα, αυτή η πληροφορία δεν επιβεβαιώνεται και από το ελληνικό Πεντάγωνο και όλοι εικάζουν πως πρόκειται για διπλωματικό παιχνίδι εντυπώσεων από την πλευρά της Τουρκίας.



Η ελληνική πλευρά αξιολογεί την κατάσταση, με πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας να διαμηνύουν πως «υπάρχει τάση αποκλιμάκωσης αλλά παραμένουμε σε επαγρύπνηση, καθώς η NAVTEX είναι ακόμα σε ισχύ». Όσον αφορά τον ελληνικό στόλο, παραμένει στη θέση του, παρακολουθώντας τις κινήσεις των τουρκικών πλοίων.

Ο…πόλεμος των tweets

Tην έναρξη σεισμικών ερευνών από το ερευνητικό σκάφος Oruc Reis ανακοίνωσε το απόγευμα του Σαββάτου η τουρκική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον. «Το τουρκικό πλοίο Oruc Reis άρχισε σεισμικές έρευνες εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματα και τη δικαιοδοσία της που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο στην υφαλοκρηπίδα της», αναφέρει η ανάρτηση της πρεσβείας στο Twitter.

Turkish vessel #OruçReis started seismic researches within Turkey’s continental shelf in the Eastern Mediterranean. #Turkey exercises its sovereign rights and jurisdiction stemming from international law over its continental shelf. pic.twitter.com/JpTUTMmrkR — Turkish Embassy DC (@TurkishEmbassy) July 25, 2020

«Η Ελλάδα προσποιείται ότι αυτή η ερευνητική περιοχή βρίσκεται εντός της ελληνικής ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας, σε μια προσπάθεια να δικαιολογήσει τους μαξιμαλιστικούς ισχυρισμούς της για το Καστελόριζο» αναφέρει ακόμα η ανακοίνωση της τουρκικής πρεσβείας.

Αργά το βράδυ του Σαββάτου και χωρίς καμία περαιτέρω εξήγηση, το επίμαχο tweet «κατέβηκε» και αντικαταστάθηκε από ένα νέο διεκπεραιωτικό, ενημερωτικό και χωρίς προκλητικές εκφράσεις tweet.

