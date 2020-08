Πέντε είναι οι Έλληνες που τραυματίστηκαν στη φονική έκρηξη που ισοπέδωσε τη Βηρυτό, εκ των οποίων οι δυο είναι σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με νεώτερες πληροφορίες από την πρωτεύουσα του Λιβάνου. Ο υπουργός Υγείας του Λιβάνου, Χαμάντ Χασάν, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Manar ότι ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε σε 135, ενώ περίπου 5000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και δεκάδες άλλοι εξακολουθούν και αγνοούνται. Το πλήρες αποτύπωμα της καταστροφής αναμένεται να γίνει αισθητό μετά από μέρες, όταν οι διασώστες ολοκληρώσουν το έργο τους.

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία μιας Ελληνίδας που τραυματίστηκε. Η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Βηρυτού και, όπως είπε στο Open, τέτοιες εικόνες δεν έζησε ούτε σε 17 χρόνια πολέμου. «Η Βηρυτός πέθανε, πάει, δεν υπάρχει, πια», λέει στο ίδιο κανάλι η κυρία Κυριακοπούλου. «Στην πρώτη έκρηξη που ακούστηκε πήγα στο παράθυρο και νόμιζα ότι έγινε σεισμός. Έγινε η δεύτερη έκρηξη και εκτοξεύομαι από το σαλόνι στην είσοδο του σπιτιού και πέφτω στα τζάμια. Όλο το σπίτι είναι χάλια». Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν εφιαλτικές. «Εγώ λιποθύμησα γιατί είχα πολύ αίμα», τονίζει η Ελληνίδα τραυματίας.

«Υπάρχουν ακόμη θύματα κάτω από τα χαλάσματα και δεχόμαστε δεκάδες τηλεφωνήματα για αγνοούμενους», είπε σε δημοσιογράφους, στο περιθώριο της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, ο Χαμάντ Χασάν. Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του Ερυθρού Σταυρού Τζορτζ Κατάνεχ δήλωσε τηλεφωνικά σε λιβανέζικο τηλεοπτικό δίκτυο ότι υπάρχουν ακόμη άνθρωποι παγιδευμένοι κάτω από συντρίμμια και ο απολογισμός των θυμάτων αναμένεται να γίνει ακόμη πιο βαρύς. Έως 300.000 άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς στέγη στη Βηρυτό μετά τις εκρήξεις που συγκλόνισαν το λιμάνι, δήλωσε ο κυβερνήτης της πρωτεύουσας Μαρουάν Αμπούντ, εκτιμώντας πως το κόστος των ζημιών θα ξεπεράσει τα τρία δισεκατομμύρια δολάρια.

Βλέποντας τους αιμόφυρτους τραυματίες ξαπλωμένους στο έδαφος, στον δρόμο και στα νοσοκομεία της Βηρυτού, ο χειρουργός Αντουάν Κουρμπάν, με το κεφάλι μπανταρισμένο αφού τραυματίστηκε και ο ίδιος, έχει την εντύπωση ότι ξαναζεί τις σκηνές Αποκάλυψης που βίωσε την εποχή που υπηρετούσε στο Αφγανιστάν. Το απόγευμα της Τρίτης 4 Αυγούστου 2020, ο 60χρονος γιατρός έπινε τον καφέ του με έναν φίλο του στο κέντρο της πρωτεύουσας, όταν ξαφνικά βρέθηκε πεσμένος στο έδαφος, σε απόσταση 20 μέτρων: εκεί τον έσπρωξε το ωστικό κύμα από τις εκρήξεις στο λιμάνι της πόλης. Τα νοσοκομεία κατακλύστηκαν πολύ γρήγορα από κόσμο, καθώς οι τραυματίες ξεπερνούν τους 4.000.

Με το κεφάλι του να αιμορραγεί, ο Κουρμπάν πηγαινοερχόταν στον δρόμο, μέχρι που ένας άγνωστος με μηχανάκι προσφέρθηκε να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο Γκεϊτάουι. Εκεί, βίωσε και πάλι σκηνές από το παρελθόν. «Είδα τραυματίες αιμόφυρτους στην άκρη του δρόμου, άλλους ξαπλωμένους στο έδαφος στην αυλή του νοσοκομείου. Ένας γιατρός μου έραψε την πληγή ενώ ήμουν καθισμένος στον δρόμο. Περίμενα για πολλές ώρες», αφηγήθηκε. «Θυμήθηκα όλα εκείνα που έβλεπα πριν από πολλά χρόνια, όταν συμμετείχα σε ανθρωπιστικές αποστολές στο Αφγανιστάν», πρόσθεσε.

Το πρωί της Τετάρτης 5 Αυγούστου 2020, ο γιατρός πήγε να κάνει αξονική τομογραφία και ιατρικές εξετάσεις στο νοσοκομείο Οτέλ Ντιε, όπου επικρατούσε το απόλυτο χάος. Στους διαδρόμους, μητέρες αγωνιούσαν για τα παιδιά τους. Ένας ηλικιωμένος, αποπροσανατολισμένος, αναζητούσε τη γυναίκα του, που μεταφέρθηκε από άλλο νοσοκομείο. Τα κινητά τηλέφωνα χτυπούσαν συνεχώς. Στη συζήτηση που ακολουθούσε, όλοι επαναλάμβαναν ακατάπαυστα την ίδια ιστορία: «Γλίτωσε από θαύμα».

Μόνο στο Οτέλ Ντιέ μεταφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας 300 τραυματίες και 13 νεκροί, όπως είπε ο ιατρικός διευθυντής του νοσοκομείου, ο Ζορζ Νταμπάρ. «Την εποχή του εμφυλίου, έκανα άσκηση εδώ. Δεν είδα ποτέ παρόμοιες σκηνές με τη χθεσινή», είπε ο γιατρός στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Το δυσκολότερο πράγμα είναι να ανακοινώνεις τον θάνατο ενός ανθρώπου στους συγγενείς που τον ψάχνουν», συνέχισε, κρύβοντας με δυσκολία τη συγκίνησή του. «Είναι δύσκολο να λες σε έναν πατέρα που έφερε το κοριτσάκι του για να το σώσουμε ότι έχει πεθάνει».

Για τα νοσοκομεία, που ήδη βρίσκονταν στο χείλος της κατάρρευσης, αφενός λόγω της οικονομικής κρίσης στον Λίβανο και αφετέρου λόγω της πανδημίας του νέου κορονοϊού, η τραγωδία της Τρίτης είναι καταστροφή. Σε δύο νοσοκομεία, πέντε νοσηλεύτριες υπέκυψαν στα τραύματά που υπέστησαν όταν, από την έκρηξη έπεσε το ταβάνι ή κόπηκαν από τα σπασμένα τζάμια. Το ιατρικό προσωπικό είναι εξαντλημένο απ’ όσα συμβαίνουν στη χώρα και από τον κορονοϊό. Όμως απέναντι στη χθεσινή κρίση, η αλληλεγγύη που επιδεικνύει είναι υποδειγματική», διαβεβαίωσε ο γιατρός Νταμπάρ.

Μία εικόνα, αμέτρητα συναισθήματα και λέξεις που και να ειπωθούν χάνουν την αξία τους. Η μαία σε νοσοκομείο του Λιβάνου που κρατά στην αγκαλιά της τρία νεογνά πιθανώς να είναι το επόμενο πρωτοσέλιδο σε κάποιο από τα παγκοσμίου φήμης περιοδικά. Το όνομά της δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό. Άρπαξε τα μωρά στην αγκαλιά της, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, προκειμένου να τα προστατεύσει από τα θραύσματα που περνούσαν μέσα από τις τζαμαρίες.

Nurse in Lebanon trying to save 3 babies after the hospital she work at was half destroyed. #pics pic.twitter.com/IEoPRAy38B

— The Best Pictures (@BeautifuImages) August 5, 2020