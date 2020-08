Ανεβαίνει και πάλι το θερμόμετρο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, καθώς η Τουρκία κλιμακώνει επικίνδυνα την ένταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, εκδίδοντας νέα Navtex, ως απάντηση στην ελληνική αντί-Navtex, βγάζοντας τα ερευνητικά πλοία Oruc Reis, Ataman στην περιοχή για έρευνες. Μάλιστα αναφέρουν ότι πραγματοποιούν σεισμικές έρευνες «στην τουρκική υφαλοκρηπίδα και συμφώνως με το Διεθνές Δίκαιο».

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, το Oruc Reis, πλέον βρίσκεται στην Κυπριακή ΑΟΖ και σύμφωνα με πληροφορίες δεν έχει ποντίσει ακόμη καλώδια. Η νέα Navtex των Τούρκων:

TURNHOS N/W : 1026/20

MEDITERRANEAN SEA

1. TURKISH FLAGGED R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZ HAN ARE CONDUCTING SEISMIC SURVER IN TURKEY’S CONTINENTAL SHELF ON BEHALF OF REPUBLIC TURKEY IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL LAW.

2. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCASTED NAVTEX MESSAGE NUMBER HA28-455/20 IN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA. ANTALYA NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

3 ANTALYA TURK RADYO NAVTEX NR. FA26-1024/20 ISSTILL VALID AND EFFECTIVE. ANTALYA STATION WILL CONTIUNUE TO PROMULGATE NAVTEX MESSAGES FOR SAFETY OF MARIERS.

4. CANCEL THIS MESSAGE 232059Z AUG 20.

Υπενθυμίζεται ότι υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, συνεδρίασε την Δευτέρα 10 Αυγούστου 2020 στο Μέγαρο Μαξίμου, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) ενώ παρόντες ήταν οι υπουργοί Εξωτερικών, Άμυνας, Ναυτιλίας και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος ο οποίος μετά τη σύσκεψη διεμήνυσε ότι «όλα θα πάνε καλά».

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, που εκδόθηκε μετά το τέλος της σύσκεψης, «έγινε επισκόπηση της κατάστασης στην Ανατολική Μεσόγειο και εξετάστηκαν οι τρόποι αντίδρασης στην τουρκική προκλητικότητα». Νωρίτερα, συνεδρίασε και το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση.

Μιλώντας το πρωί στην ΕΡΤ, ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωσε ότι η Αθήνα βρίσκεται σε πλήρη πολιτική και επιχειρησιακή ετοιμότητα. Ο υπουργός Επικρατείας, επισήμανε ότι η Ελλάδα είναι σε πλήρη πολιτική και επιχειρησιακή ετοιμότητα. Η Αθήνα είναι απολύτως έτοιμη να προχωρήσει σε έναν εποικοδομητικό διάλογο, είπε και πρόσθεσε ότι η Άγκυρα υποχωρεί προσχηματικά, καθώς βλέπει ότι δεν μπορεί να πετύχει τους σκοπούς της.

YΠΕΞ: Δεν δεχόμαστε εκβιασμούς

Μήνυμα πως η Ελλάδα δεν θα δεχθεί κανέναν εκβιασμό στέλνει το υπουργείο Εξωτερικών, με αφορμή τη «νέα παράνομη τουρκική Navtex για παράνομες έρευνες νοτίως της νήσου Μεγίστης στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, σε συνδυασμό με την παρατηρούμενη ευρεία κινητικότητα μονάδων του τουρκικού πολεμικού ναυτικού»

Σύμφωνα με το ΥΠΕΞ η ενέργεια αυτή «αποτελεί νέα σοβαρή κλιμάκωση και εκθέτει με τον πλέον προφανή τρόπο τον αποσταθεροποιητικό και απειλητικό για την ειρήνη ρόλο της Τουρκίας και έρχεται σε μία περίοδο που η Ελλάδα έχει έμπρακτα αποδείξει την προσήλωσή της στη διεθνή νομιμότητα».

«Βασιζόμενη αποκλειστικά στο Διεθνές Δίκαιο, στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και στους κανόνες καλής γειτονίας, έχει έλθει σε συμφωνία μετά από διαπραγματεύσεις με γείτονες χώρες, για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της. Έχει δηλώσει δε την ετοιμότητά της για διάλογο, ώστε να προχωρήσει σε αντίστοιχες οριοθετήσεις με τους υπόλοιπους γείτονές της με βάση το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας», επισημαίνει το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.

Αντίθετα, -όπως συνεχίζει- «η Τουρκία αποδεικνύει στην πράξη ότι δηλώσεις περί ετοιμότητας για διάλογο είναι προσχηματικές. Επικαλούμενη την υπογραφή μιας καθόλα νόμιμης Συμφωνίας ΑΟΖ Ελλάδας- Αιγύπτου, εγκαταλείπει τον διάλογο πριν καν ξεκινήσει και καταφεύγει σε πρακτικές παρελθόντων αιώνων ακολουθώντας την αδιέξοδη τακτική απόπειρας δημιουργίας τετελεσμένων».

«Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί κανέναν εκβιασμό. Θα υπερασπίσει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Καλούμε την Τουρκία να τερματίσει άμεσα τις παράνομες ενέργειές της που υπονομεύουν την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή», καταλήγει το ΥΠΕΞ.

Αντι-Navtex εξέδωσε η Αθήνα

Με αντι-Navtex, την οποία εξέδωσε ο σταθμός Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού απαντάει η Αθήνα, στην προκλητική αναγγελία της Άγκυρας περί σεισμογραφικής έρευνας νότια του Καστελόριζου και στον απόπλου του Oruc Reis. Διαβάστε αναλυτικά



Ο σταθμός Ηρακλείου ανακοινώνει ότι ο σταθμός της Αττάλειας δεν έχει τη δικαιοδοσία για να εκδώσει Navtex για τη συγκεκριμένη περιοχή. Και κατά δεύτερον επισημαίνει ότι η περιοχή που δεσμεύεται αναφέρεται σε παράνομη δραστηριότητα και μάλιστα σε περιοχή που επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Mάλιστα, οι ναυτιλόμενοι καλούνται να αγνοήσουν την τουρκική Navtex.

H Navtex στην αγγλική γλώσσα:

ZCZC HA28

100640 AUG 20

IRAKLEIO STATION NAVWARN 455/20

SOUTHEAST CRETAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA26-1024/20 IN HELLENIC NAVTEX

SERVICE AREA, REFFERING TO UNAUTHORIZED AND

ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE

GREEK CONTINENTAL SHELF.

IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO

BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA26-1024/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 232059 UTC AUG 20.

NNNN

Διπλωματικές επαφές Μητσοτάκη

Με φόντο το εκρηκτικό σκηνικό που έχει στήσει η Τουρκία στην περιοχή, σήμερα το πρωί ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ. Ο κ. Μητσοτάκης ενημέρωσε τον κ. Μισέλ για τη συμφωνία της Ελλάδας με την Αίγυπτο, αναφορικά με την οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, καθώς και για τις ανησυχητικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Στη συνέχεια, και ειδικότερα, στις 17.00 έχει προγραμματιστεί επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον Γενικό Γραμματέα του NATO Γενς Στόλτενμπεργκ.

Προκλητικές δηλώσεις Τσαβούσογλου

Ο Τούρκος υπουργός εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, μιλώντας στους δημοσιογράφους στο αεροπλάνο κατά την επιστροφή του από τον Λίβανο το Σαββατοκύριακο, υποστήριξε πως με εντολή του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τα τουρκικά πλοία κατευθύνονται προς την περιοχή.

«Πρέπει πρώτα να δούμε τον χάρτη αλλά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η Ελλάδα να μην ξεκινάει την υφαλοκρηπίδα της από την Κρήτη και τα άλλα νησιά στη Μεσόγειο. Φαίνεται ότι έκαναν παραχωρήσεις στα κυριαρχικά δικαιώματα της υφαλοκρηπίδας των νησιών».

Ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε πως «η Συμφωνία της Ελλάδας με την Ιταλία, όπως κι αυτή (με την Αίγυπτο) ενισχύουν τις θέσεις μας πως τα νησιά δεν μπορούν να έχουν υφαλοκρηπίδα. Στο Ιόνιο δεν ξεκίνησαν την υφαλοκρηπίδα από τα νησιά». Διαβάστε αναλυτικά