Νέα πρόκληση από την Τουρκία με την έκδοση NAVTEX για έρευνες ανοιχτά του Καστελόριζου, ουσιαστικά στην ίδια περιοχή που ήθελε η Άγκυρα να πραγματοποιήσει έρευνες τον Ιούλιου κάτι που είχε ανεβάσει στο κόκκινο το θερμόμετρο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τουρκία με τη νέα NAVTEX δεσμεύει περιοχή που δεν περιλαμβάνεται στην ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία.

Από την ελληνική πλευρά οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι σε απόλυτη ετοιμότητα με τον ελληνικό στόλο να βρίσκεται σε κομβικά σημεία του Αιγαίου και να παρακολουθεί τις όποιες κινήσεις της τουρκικής πλευράς ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι ανακοινώθηκε έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ για τις 12 το μεσημέρι υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η συνεδρίαση θα γίνει με φυσική προκλητικότητα και θα έχει κύριο αντικείμενο την αναβάθμιση της τουρκικής προκλητικότητας.

Η τουρκική NAVTEX

Συγκεκριμένα, η νέα Navtex αφορά το σημείο όπου η ελληνική υφαλοκρηπίδα συναντάται με την κυπριακή ΑΟΖ στα ανατολικά και με την αιγυπτιακή υφαλοκρηπίδα στα νότια. Βρίσκεται δηλαδή στο σημείο δηλαδή για το οποίο δεν υπήρξε συμφωνία οριοθέτησης μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, αφού η τμηματική συμφωνία που υπεγράφη αφορά περιοχή δυτικότερα. Η Navtex αφορά έρευνες του Oruc Reis στη συγκεκριμένη περιοχή από σήμερα μέχρι τις 23 Αυγούστου.

TURNHOS N/W : 1024/20

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUC REIS, ATAMAN AND CENGIZ HAN BETWEEN 10-23 AUG 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.22 N – 027 59.83 E

34 58.25 N – 030 31.50 E

34 18.18 N – 030 54.52 E

34 17.03 N – 030 06.12 E

33 49.84 N – 030 06.78 E

33 41.25 N – 028 46.16 E

33 47.41 N – 028 21.48 E

33 53.37 N – 027 59.90 E

6 NM BERTH REQUESTED.

CANCEL THIS MESSAGE 232059Z AUG 20.

Σημειώνεται ότι από χθες το Oruc Reis και τα δύο βοηθητικά του σκάφη απενεργοποίησαν τα συστήματα εντοπισμού τους και δεν υπάρχει εικόνα για το πού βρίσκονται. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό ερευνητικό σκάφος έχει ήδη αποπλεύσει από το σημείο και κινείται με χαμηλές ταχύτητες προς το Καστελόριζο.