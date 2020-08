Νέο δημοσίευμα – «κόλαφος» στον ευρωπαϊκό Τύπο για την Τουρκία, με φόντο τις προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. «Η Ευρώπη στο σύνολό της πρέπει να βάλει όρια στον πρόεδρο Ερντογάν», επισημαίνουν μεταξύ άλλων σε άρθρο γνώμης με επίκεντρο την τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο, το οποίο δημοσιεύεται στη γαλλική Liberation και στην εφημερίδα τα Νέα, ο ευρωβουλευτής Ντανιέλ Κον Μπεντίτ και ο Διονύσης Δερβιτσιώτης Μπουρνιάς, ο διευθυντής της Ελληνογαλλικής Ορχήστρας. Στο άρθρο μάλιστα γίνεται και ιδιαίτερη αναφορά και στο πρόσφατο μήνυμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προς την Άγκυρα, όπου τονίζεται: «Ο Έλληνας Πρωθυπουργός έχει δίκιο που δεν αφήνεται να παρασυρθεί από το παιχνίδι εξουσίας μιας Τουρκίας εμφανώς περισσότερο εναρμονισμένης με τους κώδικες του 19ου οθωμανικού αιώνα παρά με εκείνους του 21ου ευρωπαϊκού αιώνα».

Στην αρχή του άρθρου με τίτλο «Είμαστε όλοι Έλληνες Ευρωπαίοι» αναφέρεται: «Είκοσι τέσσερις ώρες πριν από την επίσημη επίσκεψή του στην Αθήνα τον Δεκέμβριο του 2017, ο Erdogan είχε προτείνει την αναθεώρηση της Συνθήκης της Λωζάννης για την ελληνοτουρκική συνοριακή γραμμή με αυτό το καινοτόμο επιχείρημα: “Πώς θα μπορούσαν τα νησιά του Αιγαίου να είναι ελληνικά, όταν η Τουρκία είναι σε απόσταση ακοής;”».

Οι δύο υπογράφοντες συνεχίζουν: «Από την Τρίτη, 11 Αυγούστου, δεκάδες τουρκικά στρατιωτικά πλοία που συνοδεύουν το ερευνητικό σκάφος Oruc Reis, διασχίζουν τα νερά της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, άρα και ευρωπαϊκής, στο Αιγαίο Πέλαγος. Χωρίς να αλλοιώνεται σε τίποτε το γεωπολιτικό ευφυολόγημα του Τούρκου Προέδρου, είναι σαν ένας θορυβώδης γείτονας, ο οποίος, αφού ζήτησε επίσημα να καταλάβει ένα μεγάλο μέρος του διαμερίσματός σας με το πρόσχημα ότι η φωνή του ακούγεται μακριά, να κάνει τώρα κύκλους, με το όπλο στο χέρι, στο πεζοδρόμιο σας, πλησιάζοντας την μπροστινή πόρτα».

Στη συνέχεια, κάνουν ιδιαίτερη αναφορά στην αντίδραση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη: «Απευθυνόμενος στο ελληνικό έθνος με μήνυμα του οποίου τα μετρημένα λόγια είχαν στόχο να υπογραμμίσουν την αυστηρότητα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατέληξε: «Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στη διεθνή νομιμότητα και τη δύναμη της διπλωματίας για την επίλυση ακόμα και των πιο σύνθετων προβλημάτων. Δεν θα είμαστε ποτέ εκείνοι που θα οξύνουν την κατάσταση. Ωστόσο, η αυτοσυγκράτηση είναι μόνο μια όψη της δύναμής μας. Καμία πρόκληση δεν θα μείνει αναπάντητη».

Παρά τη λιτότητα που έχει εξαντλήσει τη χώρα, ενισχύοντας παράλληλα το κύριο νεοναζιστικό κόμμα και τη λαϊκίστικη ψήφο, η Ελλάδα έχει επιτύχει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που είναι τόσο βαθιές όσο και βίαιες. Αποδεικνύοντας ένα σπάνιο πολιτικό θάρρος με την επιβολή ενός lockdown πολύ νωρίς, μπόρεσε να διαχειριστεί την παρούσα πανδημία με υποδειγματικό τρόπο. Είναι μια κουρασμένη χώρα που πάλεψε για να παραμείνει στην ευρωπαϊκή οικογένεια όταν θλιβερά πάθη, αριστερά και δεξιά, υποστήριξαν το Grexit ως τη μόνη λύση.

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός έχει δίκιο που δεν αφήνεται να παρασυρθεί από το παιχνίδι εξουσίας μιας Τουρκίας εμφανώς περισσότερο εναρμονισμένης με τους κώδικες του 19ου οθωμανικού αιώνα παρά με εκείνους του 21ου ευρωπαϊκού αιώνα». Για να καταλήξουν: «Αλλά υπάρχουν όρια. Και αν ολόκληρη η Ευρώπη δεν επιβάλλει αυτά τα όρια για να εγγυηθεί την ασφάλεια ενός κράτους-μέλους, με ποια πνευματική πιρουέτα θα μπορέσουμε να απαντήσουμε σε λαϊκιστές όλων των ειδών που καταγγέλλουν συνεχώς την Ευρώπη ως άχρηστη; Στέλνοντας στρατιωτικές ενισχύσεις στο Αιγαίο, ο Emmanuel Macron έσωσε την τιμή της Ευρώπης. Και η Γερμανία; Θα βοηθήσει ως μάρτυρας αυτής της εισβολής στον ευρωπαϊκό χώρο από έναν θλιβερό εκλεγμένο δικτάτορα που ήδη αναφέρεται στο νησί Καστελόριζο ως “Meis”»;

Ποιος είναι ο Διονύσης Δερβιτσιώτης-Μπουρνιάς

Μαέστρος ελληνογαλλικής καταγωγής, ο Διονύσης Δερβιτσιώτης-Μπουρνιάς έχει διευθύνει τη Royal Philharmonic Orchestra, την Orchestra of the Age of Enlightenment και τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Πράγας. Το 2000 αναλαμβάνει την ορχήστρα της Φλωρεντίας, με την ιταλική «La Repubblica» να τον παρουσιάζει ως τον νέο «πολλά υποσχόμενο διευθυντή ορχήστρας». Όσο ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής σχεδίασε το καλλιτεχνικό περιεχόμενο για την 60ή επέτειο της Unesco, την 100ή επέτειο της Crédit Agricole Normandie, του «Appel d’Athènes» με τους Ντανιέλ Κον Μπετίντ και Τίτο Πατρίκιο. Διηύθυνε επίσης τη συναυλία-αφιέρωμα στα θύματα της 11ης Σεπτεμβρίου, παρουσία, τότε, του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον.