Σε μια αποκάλυψη που προκαλεί μια εύλογη ανακούφιση προχώρησε ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, τόνισε ότι από τα τέλη Δεκεμβρίου θα έρθουν τμηματικά στην Ελλάδα 3 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου κατά του κορονοϊού, που αναπτύσσει το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης σε συνεργασία με την AstraZeneca. Ο ίδιος επισήμανε ότι το εμβόλιο θα έρθει στην χώρα μας σε περίπτωση που περάσει και τη φάση 4.

«Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον Λάιεν τουίταρε τη συμφωνία με την AstraZeneca για 400 εκατ. δόσεις του εμβολίου που έχει φτάσει ήδη στη φάση 3 και αναμένεται μέσα στο Νοέμβριο να ολοκληρωθεί και η φάση 4 και να πάρει αδειοδότηση. Τέλος Δεκεμβρίου, Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Μαΐου και Ιουνίου, αν όλα πάνε καλά, η Ελλάδα θα πάρει σε επτά τμηματικές παραδόσεις αυτό που της αναλογεί, από το συμφωνηθέν εμβόλιο. Θα ξεκινήσουμε με 700.000 δόσεις το Δεκέμβριο που θα είναι μόνη ή διπλή δόση, και γύρω στις 3 εκατ. δόσεις συνολικά» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κικίλιας.

We deliver on our promises.@EU_Commission concluded first agreement on purchase of up to 400 million doses of future @AstraZeneca vaccine against COVID-19.

We’re committed to safeguard the health of Europeans & our global partners #StrongerTogether https://t.co/HvtW9NVAHa pic.twitter.com/4WvXwSgVqf

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 14, 2020