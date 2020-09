Φωτιές ανάβει στο πολιτικό σκηνικό μια θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη που εκφράστηκε τόσο στην αρθρογραφία που δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα σε τρεις ευρωπαϊκές εφημερίδες «The Times», «Frankfurter Allgemeine Zeitung» και « Le Monde» όσο και στις χθεσινοβραδινές δηλώσεις του μετά τη Med7 στην Κορσική.

Στην αρθρογραφία του ο έλληνας πρωθυπουργός χαρακτήρισε «μη οριοθετημένη»(«non delimited waters») την περιοχή όπου πραγματοποιεί έρευνες επί έναν μήνα το Oruc Reis σημειώνοντας επί λέξει: «Ο πρόεδρος Ερντογάν έστειλε το πολεμικό ναυτικό του για να στηρίξει μια προσπάθεια εξερεύνησης κοιτάσματος φυσικού αερίου σε περιοχή της ανατολικής Μεσογείου στην οποία τόσο η Ελλάδα όσο και η Τουρκία διεκδικούν δικαιώματα και η οποία ακόμα δεν έχει οριοθετηθεί». («President Erdogan sent his navy to support an attempt to explore for gas deposits in an area of the Eastern Mediterranean that both Greece and Turkey claim rights to, and is still undelimitated»)



Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε τη θέση αυτήν και στις χθεσινές επίσημες δηλώσεις μετά τη συνεδρίαση της Med 7 στην Κορσική σημειώνοντας πως «Η Τουρκία έχει χρόνο για να κάνει ένα βήμα πίσω. Να απέχει από ναυτικές και ερευνητικές δραστηριότητες σε μη οριοθετημένες θαλάσσιες ζώνες, να επιστρέψει στο τραπέζι των διερευνητικών συνομιλιών από όπου αποχώρησε το 2016 και αν δεν συμφωνήσουμε, πάντα υπάρχει η λύση του δικαστηρίου της Χάγης», ανέφερε.

Είναι, δε, αξιοσημείωτο ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας ερωτηθείς εάν η χώρα μας θεωρεί ελληνική υφαλοκρηπίδα τις περιοχές στις οποίες γίνονται οι έρευνες του Oruc Reis απάντησε: «είναι σαφές από το άρθρο του πρωθυπουργού ότι μιλάμε για περιοχές όπου δεν έχει γίνει οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών».

Μάλιστα, το θέμα απέκτησε επιπλέον βαρύτητα καθώς ο κ. Μητσοτάκης παραδέχθηκε στο άρθρο του ότι διεξάγονται μυστικές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία με αναφορά στην τριμερή συνάντηση με το Βερολίνο. Ειδικότερα, ο κ. Μητσοτάκης επιβεβαίωσε τη συνάντηση -που διαψεύδονταν από τα κυβερνητικά στελέχη- μιλώντας για «έγγραφη συμφωνία» με την Τουρκία από την οποία αποσύρθηκε τελικά η τελευταία.

Επίσης, στο άρθρο του ο πρωθυπουργός μιλάει για «διαφορές» με την Τουρκία («We discuss our differences») όταν η εθνική γραμμή είναι ότι η μόνη διαφορά μεταξύ των δύο χωρών αφορά την υφαλοκρηπίδα.

Φυσικά, το θέμα πυροδότησε τις έντονες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης που ζητούν άμεση ενημέρωση του ελληνικού λαού και κατηγορούν την κυβέρνηση Μητσοτάκη για μυστική διπλωματία και παλινωδίες, ενώ ακόμα και αρθρογράφοι του φιλοκυβερνητικού Τύπου ζητούν ο πρωθυπουργός να ξεκαθαρίσει αν υπάρχει αλλαγή στην εθνική γραμμή.

Συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πρέπει να ξεκαθαρίσει εάν πιστεύει πως ό,τι δεν έχει οριοθετηθεί ανατολικότερα του 28ου μεσημβρινού (ελληνοαιγυπτιακό μνημόνιο) είναι αμφισβητούμενο και κυρίως αν προτίθεται να μπει σε διαπραγμάτευση διαμοιρασμού με την Τουρκία.