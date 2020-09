Πορείες διαμαρτυρίας ενάντια στην επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, είχαν προγραμματιστεί για το απόγευμα της Δευτέρας, 28 Σεπτεμβρίου 2020, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα.

Με βασικό σύνθημα «ανεπιθύμητος ο Πομπέο» μέλη αριστερών οργανώσεων συγκεντρώθηκαν αρχικά στο πάρκο Ελευθερίας στην Αθήνα προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την επίσκεψη του Μάικ Πομπέο στη χώρα μας και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς την αμερικανική Πρεσβεία. Όμως, λίγο μετά τις 19:00 σημειώθηκαν μικρής έκτασης επεισόδια ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομικούς, με τους αστυνομικούς των ΜΑΤ να κάνουν χρήση χημικών κατά των διαδηλωτών.

Police sprayed tear gas and blocked demonstrators protesting near the US Embassy against Secretary Pompeo’s visit to #Greece. pic.twitter.com/FqFeWB8gip

— Savvas Karmaniolas (@savvaskarma) September 28, 2020