«Γροθιά στο στομάχι» αποτελεί συγκλονιστικό βίντεο του Reuters, το οποίο δείχνει δεκάδες τάφους που ανοίχτηκαν, σύμφωνα με το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο, από τις Αρχές στη Θεσσαλονίκη για να ταφούν οι σοροί των θυμάτων από την πανδημία του κορονοϊού.

Υπενθυμίζεται ότι η μακάβρια λίστα έχει ξεπεράσει σε αυτό το δεύτερο κύμα της πανδημίας τους 2800 νεκρούς, με περισσότερους από 100 συμπολίτες μας να χάνουν την ζωή τους καθημερινά, παρά τις 4 εβδομάδες ήδη της διάρκειας του καθολικού lockdown, ενώ η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα είναι αυτές που δέχονται τα σφοδρότερα χτυπήματα της πανδημίας.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στο Reuters εκπρόσωπος γραφείου κηδειών, «έχουμε πέντε με οκτώ νέους θανάτους καθημερινά» («There are between five and eight funerals, almost every day»). Το ρεπορτάζ με το σοκαριστικό βίντεο από τις ταφές των θυμάτων δημοσιεύεται με τον τίτλο «In silence, Greek city buries coronavirus dead» και την αδυσώπητη εικόνα της τραγωδίας στην Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη.

Συγκλονιστικές οι οικογενειακές τραγωδίες θυμάτων της πανδημίας

Με το δεύτερο κύμα της πανδημίας να έχει χτυπήσει όλη την χώρα και κυρίως την Βόρεια Ελλάδα όπου καθημερινά χάνονται δεκάδες άνθρωποι, συγκλονίζουν οι οικογενειακές τραγωδίες σε Δράμα, Λάρισα και Θεσσαλονίκη.

Κατέληξαν δυο νοσηλεύτριες από το νοσοκομείο Δράμας και οι σύζυγοί τους

Τη δεύτερη απώλεια εργαζομένου από κορονοϊό μετράει το Νοσοκομείο της Δράμας. Πρόκειται για 59χρονη νοσηλεύτρια, η οποία έχασε τη μάχη τη Δευτέρα στο Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, έπειτα από σχεδόν έναν μήνα νοσηλεία. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Δράμας, Γιάννη Παπαδόπουλο, η νοσηλεύτρια δεν έπασχε από σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, αλλά έπαιρνε χάπια για την πίεσή της. Η 59χρονη εργαζόταν επί 36 χρόνια στο Νοσοκομείο της Δράμας, με το μεγαλύτερο μέρος του εργασιακού της βίου να το περνά ως προϊσταμένη στη Μονάδα Καρδιάς. Στις αρχές Νοεμβρίου νοσηλεύτηκε για τρεις μέρες με κορονοϊό στο Νοσοκομείο της Δράμας. αλλά η υγεία της επιδεινώθηκε και μεταφέρθηκε στις 7 Νοεμβρίου στο Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Τις τελευταίες μέρες διασωληνώθηκε και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου εξέπνευσε. Πριν την 59χρονη είχε χάσει την ζωή της και μια 52χρονη επίσης νοσηλεύτρια του νοσοκομείου Δράμας. Τραγικό είναι και το γεγονός ότι πέθαναν από κορονοϊό και οι δύο σύζυγοι των νοσηλευτριών, 61 και 58 ετών

Θεσσαλονίκη : Ο κορονοϊός «ξεκλήρισε» οικογένεια μέσα σε 48 ώρες

Ενας 50χρονος, πατέρας δύο παιδιών, «έφυγε» στη ΜΕΘ του ΑΧΕΠΑ από κοροναϊό. Την ίδια ώρα πέθανε η μητέρα του, ενώ μια μέρα πριν κατέληξε η γιαγιά του. Την τραγική αυτή ιστορία έφερε στο φως της δημοσιότητας ο Πατήρ Γεώργιος Αντωνίου, δημοσιογράφος, εφημέριος του Αγίου Γεωργίου Προμπονά (Οικουμενικό Πατριαρχείο), ο οποίος πληροφορήθηκε τη δυσάρεστη είδηση αργά χθες το βράδυ από συγγενικό του πρόσωπο που γνώριζε την άτυχη οικογένεια.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο σχετικής ανάρτησής του στο Facebook, ένας 50χρονος, πατέρας δυο παιδιών, χωρίς υποκείμενο νόσημα, «έσβησε» χθες το βράδυ, γύρω στις 11 στη ΜΕΘ του ΑΧΕΠΑ, από τις επιπλοκές που προκάλεσε στην υγεία του η νόσος Covid-19, ενώ την ίδια ώρα πέθανε η μητέρα του, με την οποία ζούσαν στο ίδιο σπίτι. Μια μέρα πριν«έφυγε» η γιαγιά του, χτυπημένη κι αυτή από Covid.

Στην ανάρτησή του, ο πατήρ Αντώνιος αναφέρει: «Λίγο πριν από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής 4/12, με ειδοποίησαν να μνημονεύσω έναν «ήσυχο γίγαντα», μόλις 50 χρόνων, δάσκαλο, με δύο ανήλικα παιδιά. Έφυγε μόνος στη ΜΕΘ του ΑΧΕΠΑ, νικημένος από τον κοραναϊό. Τον έλεγαν Γιώργο και δεν είχε υποκείμενα νοσήματα. Χθες, την ίδια ώρα-στις 11 το βράδυ- έφυγε η μητέρα του η Άννα. Και προχθές η γιαγιά Σεβαστή. Ας είναι αναπαυμένες οι ψυχές τους σε Χώρα Ζώντων. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια από καρδιάς στον αδελφό μου Τζόρνταν για την τραγωδία που κτύπησε τα συγγενικά του πρόσωπα».

Οικογενειακή τραγωδία και στη Λαμία

Μαζί στη ζωή και στο θάνατο για ηλικιωμένο ζευγάρι από τη Λαμία, που έδινε μάχη με το κορονοϊό στο “πέτρινο”. Δυστυχώς η λίστα με τους θανάτους από κορωνοϊό στη Φθιώτιδα μεγαλώνει. Το τελευταίο 24ωρο είχαμε τέσσερις ασθενείς που πέθαναν από covid-19, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των θανάτων στη Φθιώτιδα σε 10, εκ των οποίων οι 9 είναι στη Λαμία.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, τα ξημερώματα πέθανε ηλικιωμένη Λαμιώτισσα η οποία νοσηλευόταν στην κλινική covid-19 στο πέτρινο κτίριο του νοσοκομείου. Λίγες ώρες πριν είχε αφήσει την τελευταία του πνοή και ο σύζυγός της, ο οποίος επίσης νοσηλευόταν στο “πέτρινο”.

Νωρίτερα είχε χάσει τη ζωή της μια 59χρονη Λαμιώτισσα, η οποία έδωσε μάχη για πολλές ημέρες στη ΜΕΘ, ενώ μέσα στο τελευταίο 24ωρο έχασε τη ζωή της και μια ακόμη 84χρονη που νοσηλευόταν στο “πέτρινο’.

Κατέληξε 37χρονη νοσοκόμα που δεν έβρισκε ΜΕΘ στην Νάουσα

Τη ζωή της έχασε μια 37χρονη εργαζόμενη στο νοσοκομείο της Νάουσας η οποία νόσησε από κορονοϊό. Μάλιστα, θλίψη προκαλεί το γεγονός ότι, όπως καταγγέλλει η ΠΟΕΔΗΝ, η 37χρονη χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε ΜΕΘ, την οποία το νοσοκομείο δεν είχε και κατέληξε πριν προλάβει να μεταφερθεί σε άλλο.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, η 37χρονη η οποία κατέληξε χθες (04-12-2020), ήταν από την Έδεσσα και δούλευε στο νοσοκομείο της Νάουσας ως επικουρική βοηθός ακτινολόγου. Όταν νόσησε από κορονοϊό, σύμφωνα πάντα με την ΠΟΕΔΗΝ, νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο Έδεσσας, ωστόσο ζήτησε τη διακομιδή της στο νοσοκομείο Νάουσας όπου εισήχθη στις 27 Νοεμβρίου στην απλή κλινική Covid. Το πρωί της Παρασκευής, συνεχίζει ο κ. Γιαννάκος, επιδεινώθηκε η υγεία της και διασωληνώθηκε, ωστόσο καθώς δεν υπάρχει ΜΕΘ στο νοσοκομείο Νάουσας, βρέθηκε κλίνη ΜΕΘ στο νοσοκομείο Άγ. Δημήτριος της Θεσσαλονίκης στο οποίο όμως δεν πρόλαβε να διεκομισθεί καθώς έχασε τη μάχη με τον φονικό ιό. «Ποιος ξέρει ποια θα ήταν η τύχη της εάν στο νοσοκομείο που νοσηλευόνταν υπήρχε ΜΕΘ και δεν θα χρειάζονταν η διακομιδή της. Συλληπητήρια στους δικούς της ανθρώπους και τους συναδέλφους», κατέληξε ο πρόεδρος της ΠΟΕΗΔΗΝ.

ΠΟΕΔΗΝ: 10 νοσοκομειακοί διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ

Ολοένα και εντείνεται η πίεση στο σύστημα Υγείας, με την ΠΟΕΔΗΝ να ενημερώνει ότι εκτός των έξι νοσοκομειακών που έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους λόγω της πανδημίας του νέου κορωνοϊού, άλλοι 10 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, διασωλωνημένοι σε ΜΕΘ. Πιο συγκεκριμένα, η λίστα με τους νοσοκομειακούς που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ:

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

-Διοικητική υπάλληλος 47 ετών στη μεθ νοσοκομειου Καβάλας

-Νοσηλεύτρια 62 ετών στη μεθ νοσοκομείου Καβάλας.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

-Διοικητικός υπάλληλος 60 ετών στη μεθ νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ

-Νοσηλεύτρια 54 ετώνστη μεθ του ΑΧΕΠΑ.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ

-Φυσικοθεραπεύτρια 52 ετών στη μεθ του ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

-Επικουρική Νοσηλεύτρια 46 ετών στη μεθ νοσοκομείου ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ.

ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ

-Γιατρός 62 ετών στη μεθ του νοσοκομείου ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ.

-Παρασκευάστρια 50 ετών στη μεθ νοσοκομείου ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

-Νοσηλευτής 62 ετών στη μεθ του νοσοκομείου ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝ. ΛΑΡΙΣΑΣ

-Νοσηλεύτρια 56 ετών στη μεθ του Γεν. Νοσοκομείου ΛΑΡΙΣΑΣ.

