Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκονται για άλλη μία φορά οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που μένουν στον προσωρινό καταυλισμό του Καρά Τεπέ. Η νεροποντή που πλήττει τη Λέσβο εδώ και δύο μέρες, έχει μετατρέψει τις δεκάδες σκηνές σε βάλτους, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η διαμονή προσφύγων και μεταναστών.

Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που ο πληθυσμός του καταυλισμού παλεύει με τους ανέμους και τη δυνατή βροχή. Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Οκτωβρίου ο καταυλισμός είχε πλημμυρίσει δύο φορές, μετά τις έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στο νησί. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έσπευσε να ανακοινώσει ότι θα προχωρήσει σε αντιπλημμυρικά έργα, προκειμένου να μην παρουσιαστεί ξανά αυτή η κατάσταση που δεν τιμά κανέναν υπεύθυνο.

Μάλιστα, ο ίδιος ο αρμόδιος υπουργός Νότης Μηταράκης, στο τέλος του Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Καρά Τεπέ (μαζί με την αναπληρώτρια γενική διευθύντρια της DG HOME, Μπεάτε Γκμίντερ και τον γενικό γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Ασύλου, Μάνο Λογοθέτη) πραγματοποίησε αυτοψία στον καταυλισμό, ελέγχοντας και την πρόοδο των βελτιωτικών έργων.

Τότε (28 Νοεμβρίου του 2020), ο υπουργός έκανε λόγο για «μια δομή καθαρή, μια δομή με τάξη και ασφάλεια», υποστηρίζοντας μάλιστα πως «ολοκληρώσαμε τις μελέτες με το ΙΓΜΕ για την ποιότητα του εδάφους, ολοκληρώνονται τα αντιπλημμυρικά έργα, ολοκληρώνονται τα έργα για την προστασία από το χειμώνα».

Ωστόσο, δύο εβδομάδες μετά, η πραγματικότητα διαψεύδει τις δηλώσεις του κ. Μηταράκη.

#Moria You have to pass here for breakfast and food. 👀#Moria2 #KaraTepe #LeaveNoOneBehind #RefugeesGr #Refugees pic.twitter.com/lvZKY5dT7r

— Moria (@refugeemoria2) December 12, 2020