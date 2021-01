Μια πρωτοβουλία της Αννίτα Ναθαναήλ, που καλεί σε συγκέντρωση χρημάτων για την Ιωάννα, που έπεσε θύμα επίθεσης με βιτριόλι, τράβηξε το βλέμμα της Ελληνοαμερικανίδας Μαρίας Μενούνος στο διαδίκτυο.

Η Αννίτα Ναθαναήλ άνοιξε έναν λογαριασμό στον ιστότοπο GoFundMe με στόχο να συγκεντρωθούν χρήματα για την Ιωάννα, η οποία έχει υποβληθεί σε απανωτές εγχειρήσεις μετά την επίθεση με βιτριόλι που της άφησε σημάδια στο πρόσωπο.

«Η φίλη μας μάχεται θαρραλέα με την απρόκλητη επίθεση. Πιστεύουμε πως είναι μια πραγματική μαχητής» γράφει η Αννίτα Ναθαναήλ στη σελίδα, η οποία έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερα από 13.000 δολάρια. «Έχει ανάγκη από όση περισσότερη βοήθεια γίνεται, προκειμένου να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να διατηρήσει θετική σκέψη. […] Οι δωρεές θα πάνε σε ιατρικές ανάγκες και έξοδα αποκατάστασης από αυτή τη βίαιη επίθεση, όπως φάρμακα, ειδικά τζελ, μάσκες αποκατάστασης προσώπου και ειδικά κοστούμια που συμβάλλουν στη βελτίωση των ουλών», σημειώνεται επίσης στη σελίδα του διαδικτυακού εράνου.

Στην έκκληση της Αννίτας Ναθαναήλ ανταποκρίθηκε, μεταξύ άλλων, και η Μαρία Μενούνος, η οποία, όπως φαίνεται στη σχετική ιστοσελίδα, δώρισε 1.000 δολάρια πριν από μία ημέρα. Η Ελληνοαμερικανίδα παρουσιάστρια και ηθοποιός δημοσίευσε όμως την προσπάθεια και στον λογαριασμό της στο Twitter. «Είναι απαίσιο. Παρακαλώ βοηθήστε το θύμα επίθεσης με βιτριόλι, την Ιωάννα Παλιοσπύρου» γράφει στην ανάρτησή της, παραθέτοντας τον σύνδεσμο που οδηγεί στον διαδικτυακό έρανο για την 32χρονη.

This is awful. Pls Help Acid Attack Victim Ioanna Paliospirou https://t.co/Q0771tmtG4

— MARIA MENOUNOS (@mariamenounos) January 7, 2021