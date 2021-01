Με ραντεβού εντός καταστήματος (click inside) θα γίνονται από το Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021 οι αγορές για τους κλάδους ένδυσης, υπόδησης και βιβλιοχαρτοπωλείων στις περιοχές επαυξημένου κινδύνου, δηλαδή και στην Αττική, ενώ όλες οι άλλες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου θα λειτουργούν μόνο με την διαδικασία καθορισμού ραντεβού για παραλαβή εκτός καταστήματος (click away).

Αυτό ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, σημειώνοντας ότι τα μέτρα θα είναι σε ισχύ από το Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021 και ότι τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά την προσεχή Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2021.

Σε ό,τι αφορά στις υπηρεσίες, δηλαδή τα κομμωτήρια, κουρεία, στις μανικιούρ – πεντικιούρ, στις υπηρεσίες ποδολογίας και καλλωπισμού νυχιών στα ΚΤΕΟ και στα πρακτορεία ΟΠΑΠ (εκτός περιοχών επαυξημένου κινδύνου, δηλαδή και στην Αττική) θα λειτουργούν μόνο με προκαθορισμένο ραντεβού σε όλη την επικράτεια. Το ωράριο λειτουργίας θα παραμείνει ως έχει, και εξακολουθεί να ισχύει ο περιορισμός μετακίνησης από τις 9 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα, ενώ τα καταστήματα θα κλείνουν στις 8.

Επίσης υπενθυμίζεται ότι η εφαρμογή e-katanalotis του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, είναι έτοιμη να διευκολύνει τους επιχειρηματίες για διαδικασία κλεισίματος ραντεβού, για click inside ή click away.

Ο υπουργός δήλωσε την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021, ανακοινώνοντας τα μέτρα, ότι «πριν από δυο εβδομάδες είχαμε πει ότι τα μέτρα θα επαναξιολογούνται, και παρά το ότι δεν υπήρξαν μεγάλες παραβιάσεις των μέτρων, η αυξημένη κίνηση σε εμπορικούς δρόμους δημιούργησε ανησυχία οπότε και η Αττική περνάει στη ζώνη αυξημένου κινδύνου και μας υποχρεώνει στη λήψη επιπλέον μέτρων. Ανά πάσα στιγμή, όταν αλλάξει η επιδημιολογική εικόνα, είτε προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο, θα αλλάξουν και τα μέτρα για να μην αντιμετωπίσουμε το τρίτο κύμα της επιδημίας». Ο ίδιος ζήτησε, στη συνέχεια, από όλους, να σεβαστούν και να τηρήσουν τα μέτρα. «Είμαστε λίγο πριν το τέλος είμαστε κουρασμένοι, αλλά είμαστε και στην καρδιά του χειμώνα και επιβάλλεται να είμαστε προσεκτικοί» είπε.

Τα μέτρα

Μέτρα λειτουργίας λιανικού εμπορίου με την μέθοδο “click away” στις περιοχές επαυξημένου κινδύνου

Απαγόρευση μετακινήσεων (curfew) από τις 9:00 μ.μ. έως 5:00.π.μ. Διατηρείται η απαγόρευση υπερτοπικών μετακινήσεων.

Έναρξη λειτουργίας από το Σάββατο 30 Ιανουαρίου.

Την Κυριακή 31 Ιανουαρίου, κλειστά.

Ωράριο λειτουργίας (προαιρετικό) από τις 7 π.μ. έως τις 8 μ.μ.

Η εξ αποστάσεως υποχρεωτική προαγορά των αγαθών (είτε ηλεκτρονικά, είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω της εφαρμογής e-Καταναλωτής) και παραλαβή από έναν πελάτη και από ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό χώρο των καταστημάτων.

Απαγορεύεται η είσοδος πελατών στο κατάστημα.

Η επιχείρηση καταχωρεί την παραγγελία και αποστέλλει στον πελάτη, είτε τιμολόγιο είτε μήνυμα που θα φέρει τα εξής στοιχεία: Επωνυμία – Διεύθυνση – ΑΦΜ – Χρονικό διάστημα παραλαβής.

Πληρωμή μόνο ηλεκτρονικά και με POS.

Απόσταση δύο μέτρων μεταξύ πελατών και έως 9 άτομα παρόντα (ουρά).

Αποστολή SMS στο 13033 με την επιλογή 2 «Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ)», ή με το έντυπο-βεβαίωση κίνησης, ή με χειρόγραφη βεβαίωση κίνησης, πλέον δε της απόδειξης προαγοράς του προμηθευτή.

Μέτρα λειτουργίας λιανικού εμπορίου στις περιοχές επαυξημένου κινδύνου με click inside

Για επιχειρήσεις πώλησης υποδημάτων, ενδυμάτων και ειδών βιβλιοχαρτοπωλείου (πλην καταστημάτων τροφίμων) προβλέπονται τα εξής:

Απαγόρευση μετακινήσεων (curfew) από τις 9:00 μ.μ. έως 5:00 π.μ..

Διατηρείται η απαγόρευση υπερτοπικών μετακινήσεων.

Έναρξη λειτουργίας από Σάββατο 30 Ιανουαρίου.

Κυριακή 31 Ιανουαρίου κλειστά.

Ωράριο λειτουργίας (προαιρετικό) από 7 π.μ. έως 8 μ.μ..

Υποχρεωτικός ο εξ αποστάσεως καθορισμός ραντεβού, είτε ηλεκτρονικά, είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω της εφαρμογής e-Καταναλωτής.

Ο πελάτης αιτείται ραντεβού από την επιχείρηση, η οποία εν συνεχεία καταχωρεί, είτε ηλεκτρονικά, είτε σε έγγραφο, το αίτημα του και αποστέλλει τον πελάτη μήνυμα (SMS ή email), που θα φέρει τα εξής στοιχεία: α) Επωνυμία – Διεύθυνση – ΑΦΜ – Χρονικό διάστημα παραλαβής.

Αποστολή SMS στο 13033 με την επιλογή 2 «Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ)», ή με το έντυπο-βεβαίωση κίνησης, ή με χειρόγραφη βεβαίωση κίνησης, πλέον δε της απόδειξης προαγοράς του προμηθευτή.

Απόσταση δύο μέτρων μεταξύ πελατών στα ταμεία.

Απόσταση ενάμισι μέτρου μεταξύ πελατών και έως 9 άτομα παρόντα (ουρά) στους εξωτερικούς χώρους.

Υποχρεωτική η επισήμανση σε εμφανές σημείο, του μέγιστου αριθμού πληθυσμού εντός των καταστημάτων.



Μέτρα λειτουργίας υπηρεσιών ατομικής φροντίδας στην επικράτεια

Για τις δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων, κέντρων αισθητικής και διαιτολογικές υπηρεσίες, προβλέπονται τα εξής:

Απόσταση μεταξύ θέσεων εργασίας: 2 μέτρα.

Οι πελάτες θα προσέρχονται μόνο κατόπιν ραντεβού, μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών μέσων.

Οι επιχειρήσεις οφείλουν κατά την ημερήσια έναρξη λειτουργίας τους, να συμπληρώνουν κατάλογο με τα ραντεβού των πελατών, ο οποίος θα επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα.

Υποχρεωτική χρήση μάσκας προστασίας για το προσωπικό και τους πελάτες.

Ωράριο λειτουργίας (προαιρετικό) από 7:00 π.μ. έως 8:00 μ.μ..

Κυριακή 31 Ιανουαρίου, κλειστά.

Για επιχειρήσεις μέχρι 100 τετραγωνικά μέτρα, επιτρέπονται 4 άτομα, και για επιχειρήσεις άνω των 100 τ.μ ένα άτομο επιπλέον ανά 25 τ.μ..

Σημειώνεται ότι για τις υπηρεσίες πλην των κομμωτηρίων, κουρείων και διαιτολογίας, απαιτείται η ανάπτυξη διαχωριστικού πετάσματος τύπου plexiglass, ενώ ο πληθυσμός των πελατών είναι ενιαίος, ανεξαρτήτως επιπέδων ορόφων, και δεν συμπεριλαμβάνει τους εργαζόμενους.

Γενικοί κανόνες λειτουργίας επιχειρήσεων σε περιοχές επιδημιολογικής επιτήρησης

Για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα προβλέπεται ότι:

Διατηρείται η απαγόρευση μετακινήσεων (curfew) από τις 9:00 μ.μ. έως 5:00.π.μ..

Διατηρείται η απαγόρευση υπερτοπικών μετακινήσεων.

Διατηρείται ο περιορισμός των μετακινήσεων με υποχρέωση αποστολής SMS στο 13033.

Έναρξη λειτουργίας από Σάββατο 30 Ιανουαρίου.

Κυριακή 31 Ιανουαρίου, κλειστά.

Ωράριο λειτουργίας (προαιρετικό) από 7:00 π.μ. έως 8:00 μ.μ..

Μετακίνηση με αποστολή SMS στο 13033 με την επιλογή 2 «Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ)», ή με το έντυπο-βεβαίωση κίνησης, ή με χειρόγραφη βεβαίωση κίνησης.

Ο καταναλωτής οφείλει να διατηρεί το μήνυμα που έχει αποστείλει στο 13033, προκειμένου να αποδεικνύεται η ώρα αποστολής και έγκρισης της μετακίνησης του.

Διάρκεια 2 ωρών, κατά τις οποίες ο καταναλωτής δύναται να πραγματοποιεί κάθε εμπορική του συναλλαγή, με συγκριτικό χρονικό σημείο την ώρα αποστολής και έγκρισης του μηνύματος μετακίνησής του.

Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός: ένα (1) άτομο για κάθε 25 τ.μ. εντός καταστημάτων.

Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός πελατών εντός των εμπορικών κέντρων (malls), εκπτωτικών χωριών και εκπτωτικών καταστημάτων (outlets), ορίζεται ως εξής: Ένας (1) πελάτης ανά 25 τ.μ. επιφάνειας κυρίως χώρου.

Απόσταση δύο μέτρων μεταξύ των πελατών, κατά τον χρόνο αναμονής στα ταμεία.



Κανόνες λειτουργίας πρακτορείων παιγνίων στις περιοχές επιδημιολογικής επιτήρησης

Για τα πρακτορεία ΟΠΑΠ και ΟΠΑΠ PLAY προβλέπονται τα εξής:

Απόσταση ενάμισι μέτρου μεταξύ των ατόμων.

Τήρηση απόστασης δύο μέτρων μεταξύ των πελατών κατά τον χρόνο αναμονής στο ταμείο.

Υποχρεωτική χρήση μάσκας προστασίας για το προσωπικό και τους πελάτες.

Υποχρέωση επιχειρήσεων για ανάρτηση σε έγχαρτη μορφή ή με ψηφιακό τρόπο, του μέγιστου αριθμού πελατών που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος.

Για τα ΟΠΑΠ PLAY απαιτείται προκαθορισμένο ραντεβού.

Αντισηπτικά σκευάσματα: 70% αλκοόλη, προκειμένου να εφαρμόζεται από προσωπικό και πελάτες, πριν, κατά τη διάρκεια, και αφού αγγίξουν χρήματα ή συχνά αγγιζόμενες επιφάνειες.

Απαγορεύεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

Απολύμανση των επιφανειών των καταστημάτων κατά την εναλλαγή πελατών και συχνός καθαρισμός των πάγκων.

Ωράριο λειτουργίας (προαιρετικό) από 7:00 π.μ. έως 8:00 μ.μ..

Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός πελατών εντός των χώρων: Ένας πελάτης ανά 25 τ.μ. επιφάνειας κυρίως χώρου.

Τοποθέτηση πετασμάτων διαφανών ή μη, μεταξύ των θέσεων των παικτών στα παιγνιομηχανήματα.

Ο πληθυσμός των πελατών είναι ενιαίος, ανεξαρτήτως επιπέδων ορόφων και δεν συμπεριλαμβάνει τους εργαζόμενους.

Τι είναι η μέθοδος «click in shop»

Σε μια ενδεκάδα ερωτήσεων εμπόρων και καταναλωτών για τη μέθοδο του «click in shop» απαντάει το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Αττικής και δίνει οδηγίες με τις λεπτομέρειες των περιορισμών, που θα ισχύουν για τα εμπορικά καταστήματα ένδυσης, υπόδησης και βιβλιοχαρτοπωλεία, καθώς επίσης τον τρόπο που θα εξυπηρετούνται οι καταναλωτές με ραντεβού εντός καταστήματος.

Ποια αναλυτικά σε ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

1. Ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό του click in shop;

Πρόκειται για αγορές εντός του καταστήματος με ραντεβού. Από τις “αγορές εκτός” θα επιτρέπονται οι “αγορές εντός” με τον πελάτη να μπαίνει κανονικά εντός του καταστήματος κατόπιν ραντεβού και να αγοράζει το είδος που έχει επιλέξει, έχοντας και την δυνατότητα δοκιμής του.

2. Θα μπορεί να διαλέγει όποιο προïόν θέλει ο πελάτης;

Ο καταναλωτής θα μπορεί να επιλέγει το προϊόν που θέλει να αγοράσει και θα μπορεί να το έχει “δεσμεύσει” είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω διαδικτύου, ενώ θα μπορεί ότι άλλο διαλέξει να το δοκιμάσει προ αγοράς, περιορίζοντας όμως τη παραμονή του στο κατάστημα στον προβλεπόμενο χρόνο.

3. Επιτρέπεται η δοκιμή των προϊόντων με το click in shop;

Ναι, θα επιτρέπεται η δοκιμή προ αγοράς, ελαχιστοποιώντας έτσι το πρόβλημα αλλαγής του. Η έλλειψη δοκιμής ήταν από τους λόγους που καταναλωτές απέφευγαν να αγοράσουν ρούχα και παπούτσια με το click away έναντι άλλων αγορών προϊόντων, που δεν απαιτείται δοκιμή.

4. Θα μπορεί να αλλάξει ο καταναλωτής το προϊόν;

Ναι, αλλά και πάλι αυστηρά με ραντεβού. Ο καταναλωτής θα μπορεί να αλλάξει το προϊόν και να παραλάβει ένα άλλο. Όλα τα δικαιώματα επιστροφής και εγγύησης που έχει ο καταναλωτής, εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά.

5. Θα μπορεί να πληρώσει με μετρητά;

Ναι, στο όριο μετρητών των 500 ευρώ, που επιτρέπεται. Είναι ένα επιπρόσθετο πλεονέκτημα του click in shop σε σχέση με το click away το οποίο λειτουργεί σχεδόν αποκλειστικά με κάρτα και e-banking. Σημειώνεται ότι το click in shop διευκολύνει τη διαδικασία συναλλαγής, αφού ο καταναλωτής εφόσον μπαίνει στο κατάστημα θα μπορεί να πληρώνει με την παραδοσιακή μέθοδο στο ταμείο.

6. Θα υπάρχουν περιορισμοί;

Ασφαλώς, ανάλογα με την επιφάνεια του καταστήματος και τον αριθμό των εργαζομένων θα πρέπει να προγραμματίζονται τα ραντεβού ώστε να αποφεύγεται συνωστισμός. Η αναμονή πελατών εντός του καταστήματος, πέραν αυτών που θα έχουν προγραμματισμένο ραντεβού, θα απαγορεύεται. Σχετικά με τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό ατόμων ανά κατάστημα προβλέπονται τα εξής:

Σε καταστήματα έως 100 τετραγωνικά μέτρα επιτρέπονται 4 άτομα συνολικά, δηλαδή εργαζόμενοι και πελάτες.

Σε καταστήματα άνω των 100 τ.μ. επιτρέπονται 4 άτομα, συν 1 άτομο ανά 25 τ.μ. για την επιφάνεια άνω των 100 μέτρων.

7. Θα υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί;

Ναι, άλλωστε στόχος της κάθε επιχείρησης είναι η ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του πελάτη στο δυνατόν συντομότερο χρόνο που θα περιλαμβάνει την είσοδο, τη δοκιμή του προϊόντος, τη πληρωμή και την έξοδο από το κατάστημα.

8. Θα εφαρμοστεί η νέα μέθοδος αγορών σε όλη τη διάρκεια των εκπτώσεων;

H διάρκεια εφαρμογής της νέας μεθόδου θα εξαρτηθεί από τα υγειονομικά δεδομένα. Ο εμπορικός κόσμος προσδοκά στις χειμερινές εκπτώσεις για να ξεπουλήσει το χειμερινό εμπόρευμα και θα προσπαθήσει να διασφαλίσει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και τους κανόνες λειτουργίας του click in shop.

9. Θα επιτραπεί το click in shop σε όλα τα εμπορικά καταστήματα;

Όχι, έχει αποσαφηνιστεί πως αρχικά θα επιτραπεί στα καταστήματα ένδυσης, υπόδησης και βιβλιοχαρτοπωλεία, που έχουν πληγεί περισσότερο το διάστημα της πανδημίας. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά καταστήματα θα συνεχίσουν την λειτουργία τους στις εκπτώσεις με το click away.

10. Θα επιτραπεί το click in shop και στα μεγάλα εμπορικά κέντρα;

Το click in shop μπορεί να εφαρμοστεί στα εμπορικά κέντρα μόνο για τα καταστήματα ένδυσης, υπόδησης και βιβλιοχαρτοπωλείων με τη προϋπόθεση ελέγχου στην είσοδο για το χρόνο παραμονής στο εμπορικό κέντρο.

11. Οι επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν με το click in shop θα εξακολουθούν να θεωρούνται πληττόμενες;

Ναι, σαφέστατα. Ειδικά για το δίμηνο Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου έχει γίνει σαφές πως ισχύουν οι ρυθμίσεις για τα ενοίκια, τις αναστολές συμβάσεων εργασίας, επιταγές, επιστρεπτέα προκαταβολή, ενώ θα επιδοτηθούν και οι πάγιες δαπάνες.

