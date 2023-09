Το ΓΕΕΘΑ έβγαλε πριν από λίγο την παρακάτω ανακοίνωση:

“Από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ανακοινώνεται ότι τρία μέλη της ελληνικής ανθρωπιστικής αποστολής στη Λιβύη έχασαν τη ζωή τους και δυο αγνοούνται. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.”

Σε τραγωδία εξελίχθηκε το τροχαίο στο οποίο ενεπλάκησαν νωρίτερα σήμερα μέλη της ελληνικής ανθρωπιστικής βοήθειας στην Λιβύη, καθώς 4 μέλη της ελληνικής αποστολής είναι νεκρά ενώ έχουν τραυματιστεί άλλα 7 (κάποια σοβαρά).

Την είδηση επιβεβαίωσε με δήλωση του ο υπουργός υγείας της Λιβύης στο Reuters, ενώ επιβεβαιώθηκε και από ανώτερο αξιωματούχο του ελληνικού Υπουργείου Άμυνας, όπως μετέδωσε ο δημοσιογράφος Γιώργος Τσακίρης στο Attica.

Από το «φρικτό» δυστύχημα τραυματίσθηκαν ακόμη 15 άνθρωποι, εκ των οποίων επτά βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τον ο Υπουργός Υγείας της ανατολικής κυβέρνησης της Λιβύης,Οθμάν Αμπντουλτζαλέλ, ο οποίος μίλησε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης Τύπου.

Η είδηση μεταδίδεται από αραβικά Μέσα ενημέρωσης και το πρακτορείο Reuters, ενώ αναμένεται και επίσημη ανακοίνωση από τις ελληνικές Αρχές.

Video | A bus transporting #Greek Rescue Team has an accident on Marawa road on its way to the #flood-effected #Derna city, killing 7 people & wounding 6.

The #Libya Update pic.twitter.com/Pcvqm4fnld

