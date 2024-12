Greenvolt Next: Ημερίδα για την «Ενεργειακή Μετάβαση των Επιχειρήσεων»

Η Greenvolt Next, κορυφαίος πάροχος πράσινων ενεργειακών λύσεων, στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιεί το τελευταίο έτος, για την ενημέρωση και την επιμόρφωση επιχειρήσεων για τη μετάβασή τους σε βιώσιμες πρακτικές λειτουργίας, πραγματοποίησε ημερίδα με τίτλο «Ενεργειακή Μετάβαση των Επιχειρήσεων - Λύσεις που Προάγουν τη Βιώσιμη Ανάπτυξή τους», την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου στον χώρο του Globalsat VIP Lounge, στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών (ΟΑΚΑ).

Στην εκδήλωση, που συγκέντρωσε εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας, καθώς και συνεργάτες της Greenvolt Next, παρουσιάστηκαν οι καινοτόμες λύσεις της εταιρείας για την ενεργειακή ανεξαρτησία των επιχειρήσεων, καθώς και οι προοπτικές που δημιουργούνται για τη μείωση του κόστους ενέργειας και του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, στο πλαίσιο του νέου ρυθμιστικού πλαισίου που ορίζει τη μετάβαση από το Net Metering στο Net Billing.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο ανακαινισμένο press room του ΟΑΚΑ ενώ η video - παρουσίαση των φωτοβολταϊκών έργων που έχει υλοποιήσει η Greenvolt Next στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε στο εντυπωσιακό Glass Floor του γηπέδου, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει το υπερσύγχρονο παρκέ σε επίπεδο εταιρικών παρουσιάσεων.

Η ημερίδα ξεκίνησε με την παρουσίαση του κου Διονυσίου Ανάργυρου, Managing Director της Greenvolt Next, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της ενεργειακής μετάβασης των επιχειρήσεων, αναδεικνύοντας τις ευκαιρίες που προκύπτουν στο πλαίσιο του νέου θεσμικού πλασίου. Ειδικότερα ανέλυσε την σημασία και τα οφέλη των μοντέλων Net Billing, Virtual Net Billing και Zero Feed-in και στη συνέχεια παρουσίασε την καινοτόμο λύση Solar PPA – Zero Investment της Greenvolt Next, μέσω της οποίας οι εταιρείες εξασφαλίζουν σταθερή και οικονομική τιμή ενέργειας χωρίς καμία αρχική επένδυση από την πλευρά τους. Τέλος, ο Managing Director της Greenvolt Next τόνισε τη σημασία της λύσης Solar Storage - Own your Energy για την ενεργειακή αυτονομία των επιχειρήσεων, υπογραμμίζοντας ότι με την ενσωμάτωση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (storage), οι επιχειρήσεις μεγιστοποιούν την απόδοση ενός φωτοβολταϊκού, σε ώρες που το Φ/Β δεν παράγει και διαχειρίζονται αποδοτικότερα την παραγωγή τους, μειώνοντας περαιτέρω την εξάρτησή τους από το δίκτυο.

Στη συνέχεια ο κος Ζαχαρίας Καλούδης, Regional Sales Manager της Greenvolt Next, χρησιμοποιώντας πρακτικά παραδείγματα εταιρικών πελατών, παρουσίασε πώς οι διαφορετικές λύσεις της Greenvolt Next μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος και την πραγματική εξοικόνομηση που πετυχαίνουν. Επιπρόσθετα αποτύπωσε πρακτικά πως ο συνδυασμός λύσεων αυτοπαραγωγής ενέργειας και αποθήκευσης μέσω μπαταριών μπορεί να συμβάλλει στη μείωση του κόστους και στη βελτίωση της ενεργειακής αυτονομίας των επιχειρήσεων.

Επιπρόσθετα την ημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους συνεργάτες και στελέχη του Ομίλου Globalsat, ο οποίος αποτελεί μέτοχο της Greenvolt Next. Ο Όμιλος Globalsat με πάνω από 20 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στην ελληνική αγορά και σταθερή ανάπτυξη σε Κύπρο και Ρουμανία, παρέχει προηγμένες ψηφιακές και βιώσιμες λύσεις που ενισχύουν την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων, μειώνουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και τις υποστηρίζουν να εξελιχθούν σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο. Ο κος Γκίκας Γιάννης, Managing Director του Ομίλου Globalsat, απηύθυνε χαιρετισμό στο κοινό, τονίζοντας τη δυναμική παρουσία του Ομίλου σε Ελλάδα, Κύπρο και Ρουμανία. Παράλληλα εξήρε την μέχρι σήμερα επιτυχημένη πορεία της Greenvolt Next στην Ελλάδα και υπογράμμισε τις σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης που διανοίγονται για το μέλλον. Τέλος, υπογράμμισε τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ του Ομίλου Globalsat και της Greenvolt Next, αναφέροντας ότι η συνέργεια αυτή αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι δύο οργανισμοί συμβάλλουν από κοινού στη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενεργειακή μετάβαση των επιχειρήσεων.

Στη συνέχεια, η Greenvolt Next υποδέχθηκε τους εκλεκτούς καλεσμένους της στο πλήρως ανακαινισμένο και υψηλής αισθητικής Globalsat VIP Lounge του ΟΑΚΑ. Σε αυτόν τον εξαιρετικά προσεγμένο χώρο, οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να δικτυωθούν, να ανταλλάξουν ιδέες και να συμμετάσχουν σε εποικοδομητικές συζητήσεις γύρω από τις τρέχουσες προκλήσεις και τις προοπτικές στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης και της ενεργειακής μετάβασης.