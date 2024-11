H Μαράια Κάρεϊ έγινε κέρινο ομοίωμα και το αποτέλεσμα είναι ανατριχιαστικό - Δεν αναγνωρίζεις ποια είναι ποια

Η Μαράια Κάρεϊ απέκτησε το δικό της κέρινο ομοίωμα στο μουσείο Madame Tussauds της Νέας Υόρκης και μπορούμε να πούμε πως η «Βασίλισσα των Χριστουγέννων», πλέον έχει βοηθό για να τα βγάλει πέρα με τις απαιτήσεις του τίτλου.

Η διάσημη τραγουδίστρια, που έχει συνδέσει το όνομά της με τα Χριστούγεννα λόγω του τραγουδιού «All I want for Christmas is you», βρέθηκε στα αποκαλυπτήρια και μοιράστηκε υλικό με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στο Instagram.

Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό, ποζάρει δίπλα στο κέρινο ομοίωμα, φορώντας ένα λαμπερό μαύρο φόρεμα και κρατώντας ένα στολίδι. Η ανατριχιαστική ομοιότητα εντυπωσίασε τους θαυμαστές της που δεν μπορούσαν να διακρίνουν ποια είναι η πραγματική Μαράια Κάρεϊ.

Στη λεζάντα της δημοσίευσης, έγραψε: «Επιτέλους βρήκα κάποιον να με βοηθήσει με την παράδοση των παιχνιδιών φέτος».

Αξίζει να σημειωθεί πως για αυτό το εκπληκτικό αποτέλεσμα εργάστηκαν για σχεδόν εννέα μήνες 20 καλλιτέχνες, οι οποίοι με χειρουργική ακρίβεια, υπομονή και δοτικότητα δημιούργησαν το απόλυτο κέρινο ομοίωμα.

Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι από εδώ και πέρα, οι θαυμαστές της τραγουδίστριας αλλά και όσοι βρεθούν στο μουσείο θα χρειαστεί να κοιτούν διπλή φορά για να σιγουρευτούν ότι είναι κέρινο ομοίωμα και όχι η τραγουδίστρια.

Δείτε το post: