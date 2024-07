H Σίντι Κρόφορντ «καρφώνει» Έλληνα σχεδιαστή: «Δεν θα συνεργαζόμουν ξανά μαζί του…»

«Watch what happens Live» είναι ο τίτλος της εκπομπής που παρουσιάζει ο Άντι Κόεν και στο γνωστό section της εκπομπής «Plead The Fifth» οι καλεσμένοι πρέπει να απαντήσουν σε 3 δύσκολες ερωτήσεις. Μόνο σε μία από αυτές έχουν δικαίωμα να αρνηθούν.

«Με ποιον σχεδιαστή μόδας δεν θα ήθελες να συνεργαστείς ξανά;» ρώτησε το 58χρονο μοντέλο ο παρουσιαστής και εκείνη απάντησε: «Vassileios. Ήταν ένας σχεδιαστής μαγιό στην Ελλάδα». Ενώ συμπλήρωσε αμέσως: «Απλά διαλέγω κάτι στην τύχη».

Η επόμενη ερώτηση ήταν επίσης μια δύσκολη ερώτηση. «Ποια είναι η λιγότερο αγαπημένη της ταινία του Τζόρτζ Κλούνεϊ; ( Να υπενθυμίσουμε ότι ο σύζυγός της Ράντε Γκέρμπερ, έχει ιδρύσει με τον ηθοποιό μια εταιρία τεκίλας). Και το διάσημο μοντέλο απάντησε: «The Facts Of Life».

Να θυμήσουμε ότι το 1990 η Σίντι Κρόφορντ – που ήταν τότε σύντροφος του Ρίτσαρντ Γκιρ- είχε περπατήσει στην πασαρέλα για χάρη του σχεδιαστή σε ένα πρωτοποριακό για την εποχή fashion show.

«Ήθελα οπωσδήποτε να τη φέρω στην Ελλάδα, να είναι η επόμενη σταρ του σόου μου. Ήταν η επόμενη μούσα μου. Η επόμενη Barbie μου, που θα φορούσε ρούχα μου. Κοιμόμουν, ξυπνούσα με τη Σίντι στο μυαλό μου» είχε δηλώσει ο Έλληνας σχεδιαστής για το super model.